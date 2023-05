Hemelvaartsdag 2023: Besi op all-time high!

Kom gauw kijken, hypercyclical Besi zet nota bene in een dip en misschien een recessie geen bodem, maar juist een all-time high neer.

Gefeliciteerd Duiven en omstreken met deze all-time high op het bord.



Dan nu de ontnuchtering: vóór de fantastische bull run sinds alweer 2009... zat Besi tien jaar in een bear market.

Zonder risico geen rendement, dat u het weer even weet.



We noemen ze altijd in één adem: ASML, ASMI en Besi. Ze kwamen tussen maart 1995 (via december 1995) en december 1996 ook vrijwel tegelijk naar de beurs. Daar heben we zeker de afgelopen jaren een hoop lol aan beleefd.



Chippers in het algemeen en het hypercyclische Besi al helemaal op een all-time high tijdens in ieder geval een economische dip en misschien wel een recessie: dat is even wennen. Mooi hè, die beurs? Iedere keer weer blijkt het onmogelijke prima te kunnen.