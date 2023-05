Slotcall: over saaie AEX, wild-west aandelen en Alfen en het E-woord

En de AEX en onze tienjaars rente? Ze zijwaartsen voort.



De beurs wacht op of zoekt een trigger, beweging en vooral richting. Wellicht dat die er de komende anderhalve week komt, want er is nog altijd geen oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond. Daar lijkt ook de volatiliteit op te wachten. Long VIX is misschien daarvoor een idee, omdat de richting de grote onbekende is.

Dit is echter zeer risicovol en meer iets voor professonials, zeker niet voor leken en beginners. Nog iets, als de héle markt iets verwacht, haalt dat vaak het beste in die eigenwijze Mr. Market boven. Wat dacht u hier van: sinds wanneer zoek we risicovolle aandelen op, als er een bank compleet gestrekt gaat? Nou, sinds maart dus.

Groei doet al twee maanden beter dan waarde en - typische practical joke Mr. Market - draai was rond uitbreken bankencrisis met #SVB

Volgens boekjes en data presteert waarde beter dan groei in aanloop naar (winst)recessie) en groei beter dan waarde als (winst)recessie feit is pic.twitter.com/05rvFrzX0X — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 17, 2023

Voor de zoveelste keer: ja, hier bij IEX vinden wij de beurs ook saai. Kwaliteit is duur - en dat geldt voor zo wat alle sectoren - en mooie verhalen aandelen liggen op apegapen. Verzekeraars is de enige categorie aandelen die nu misschien aantrekkelijk ogen op basis van risico, return, waardering, outlook en track record.

Niettemin kan de beurs wel saai zijn, ze is ook sterk gezien alle korte termijn risico's als die plafondcrisis, bankendebacle, recessiedreiging, inflatie, energie, geopolitiek en vult u zelf aan. In vorige recessies stonden zeker nu groei, technologie en cyclisch tientallen procenten lager. Zelfs de banken houden redelijk stand.

Janet Yellen ramps up warnings of a US debt default - saying it would break markets and lead to an 'economic and financial storm' https://t.co/KoLx82lDe7 — Insider Business (@BusinessInsider) May 17, 2023



Alfen

Is Alfen soms in distress? Gooit ze soms op het laatste moment nog allerlei dingen om in haar publicaties? In de headlines vanochtend in het Q1-persbericht stond dat de outlook wordt gehandhaafd, OK. Maar.... De CEO stelt echter in zijn verhaal in datzelfde persbericht dat die outlook aan de onderkant verwachtingen uitkomt.

Verwarrend dus en dan grijpt de vloer doorgaans naar de verkoopknop. Nu ook? Want behalve de outlook zijn er meer issues in die Q1's: omzet, marges en kasstroom staan onder druk en dat komt onverwacht voor de markt. Met name in de lucratieve laadpalen business kelderen de tot voor kort zo fraaie groeicijfers.

En dit is pas echt slikken? Onze analist Niels Koerts sluit zelfs een emissie net uit gezien de verdampte kaspositie van Alfen. Uit zijn woorden blijkt ook hoe snel de business is verslechterd:

We zaten met onze margeverwachting van 16,9% voor dit jaar al ruim onder de consensus van 17,8%, maar desondanks zien we ons genoodzaakt om deze taxaties nog verder neerwaarts bij te stellen. Onze omzetramingen gaan eveneens omlaag.



Voor dit jaar verwachten we dat de omzet precies aan de onderkant uitvalt van de door Alfen afgegeven bandbreedte van €540-€600 miljoen. Voor 2023 en 2024 gaan we nu uit van een winst per aandeel van respectievelijk €2,14 en €3,31.



Dit impliceert een neerwaartse bijstelling van 25% tot 30%. Deze margedaling komt op een extra ongelukkig moment, omdat Alfen relatief krap bij kas zit. Eind 2022 bedroeg de nettokaspositie slechts €4,4 miljoen. Door een afnemend nettowerkkapitaal gingen we er eerder vanuit dat het bedrijf een ruime positieve vrije kasstroom zou behalen.

Hier zijn wij nu echter niet meer van overtuigd. Het zal ons daarom niet verbazen als het management ervoor kiest om een emissie van circa €100 miljoen door te voeren. Ook omdat er volop wordt geïnvesteerd in de nieuwe productiefaciliteit in Almere.

Marges Alfen onderuit en emissie reele optie IEX Premium https://t.co/TAM4d8tVVW via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 17, 2023



Technisch analisten worden waarschijnlijk ook niet zo blij van de grafiek van Alfen.



Aegon

Over verzekeraars gesproken, Aegon levert puike Q1's af en dat wordt beloond. Het fonds is strak op weg om... zichzelf op te heffen en de opbrengsten uiteindelijk richting aandeelhouders te bonjouren? Daar horen we binnenkort meer over, hier is analist Niels Koerts weer:

Zoals verwacht maakte Aegon bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers nog niet bekend wanneer - en in welke vorm - het bedrijf kapitaal teruggeeft aan de aandeelhouders. Hierover krijgen beleggers meer duidelijkheid op de Capital Markets Day die op donderdag 22 juni wordt gehouden.



Wel heeft Aegon toegezegd dat het €1,5 miljard gaat uitkeren aan beleggers. Deze mogelijkheid krijgt het bedrijf na de verkoop van zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan ASR. Hiervoor ontving Aegon €2,2 miljard in contanten en een belang van 30% in ASR.



De huidige market cap van Aegon bedraagt €8,7 miljard, wat betekent dat het een superdividend van ruim 17% kan uitkeren (€1,5 miljard/ €8,7 miljard *100%=17,2%). Een omvangrijk aandeleninkoopprogramma is vanwege fiscale redenen ook een optie.

Tromgeroffel, hier komt de meer dan voorspelbare uitsmijter van Niels:

Feit blijft dat een dergelijke teruggave zeer aantrekkelijk is.

Waarvan akte.

IJzersterke cijferset van Aegon IEX Premium https://t.co/jmTDafwT45 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 17, 2023



Euronext

Genoteerd in Frankrijk, maar onze Amsterdamse beursuitbater heeft ook last van de grote, grijze geitenbreiende markten. Zo simpel is het. Analist Martin Crum stelt:

Het concern zelf stelt dat het een 'solide kwartaal' achter de rug heeft en dan weten ervaren beleggers genoeg. Toch vielen de eerstekwartaalcijfers beslist niet tegen, maar groei zat er dit kwartaal even niet in.



Ter nuancering: het eerste kwartaal van 2022 was juist zeer volatiel als gevolg van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. De vergelijkingsbasis is daarmee wat ongelukkig, onderliggend waren de resultaten gewoon goed.



De waardering van Euronext is en blijft relatief bescheiden, zeker ten opzichte van het aanmerkelijk hoger gewaardeerde Deutsche Börse. Hoewel er diverse redenen zijn aan te voeren waarom de Duitsers een hogere multiple toegekend krijgen van de markt, is het verschil te groot.



Wij houden er rekening mee dat de top van het concern in een overnamestemming is, wat gezien de miljardenovername van de Borsa Italiana eind 2020 te vroeg komt. Echt veel mogelijkheden voor overnames zien wij overigens niet (meer) in de markt.

Beursuitbater heeft last van rustige markt IEX Premium https://t.co/iBERftUCUJ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 17, 2023



Zie bijvoorbeeld onze Lokale Markt maar eens vandaag, hier rinkelt de kassa van Euronext echt niet van.



AMD

Onze nieuwe technologie-analist Ivo Breukink moet gisteren onderaan beginnen met X-Fab. Vandaag maakt hij al een opstapje naar AMD, citaat:

De vooruitzichten voor AMD blijven zonder meer goed gezien de stijgende vraag naar chips, maar op de korte termijn zal het nog tegen zitten door lage pc-verkopen.



De dreiging van grotere concurrent en aartsrivaal Intel blijft nadrukkelijk aanwezig. Door het falen van Intel heeft AMD flink kunnen groeien maar eerstgenoemde is hard bezig om zijn zaakjes weer op orde te krijgen en als dit lukt, zullen de resultaten van AMD hier onder lijden.



AMD is een van de bedrijven die profiteert van de groeiende investeringen in Artificial Intelligence (AI) met zijn GPU’s. Hoewel de producten van Nvidia beter zijn, groeit de markt zo hard dat er genoeg ruimte overblijft voor AMD. Later dit jaar zal het bedrijf ook een nieuwe chip uitbrengen die speciaal is ontworpen voor AI-toepassingen.

Wijziging advies AMD IEX Premium https://t.co/Ju1laa3Z3B via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 17, 2023



Brede markt

U ziet het, de aandelenindices doen niet veel, de volatiliteit komt weer wat af en olie is zeer beweeglijk vandaag met nu weer een dikke plus. Meest opvallend is de sterke dollar. Ja, het klinkt als een contradictie, maar bij naderend onraad vlucht de beurs in de dollar. Zoals schuldenplafonds, weet u wel.



En de rentes? Die ploegden voort.



Beursplein 5

De bankenadviezen van vandaag mogen amper die naam hebben. Het zijn nog bevestigingen ook, geen wijzigingen.

Verder nog iets? Er zijn zat uitzonderingen, maar de trend vandaag is toch dat groei, tech, financials en cyclisch wat beter doen dan defensief. Weinig nieuws vandaag en er valt weinig te duiden, zelfs bij de paar forse bewegers die er zijn:

Prosus daalde vanochtend in eerste instantie op de cijfers van Tencent, maar sluit op een mooie plus

ASMI is ex-dividend, maar loopt dat er nagenoeg ook weer uit

UMG zien we opvallend vaak bij de stijgers en dalers van de dag voor zo'n defensief aandeel, maar per saldo doet de koers niet veel

Geen nieuws, het is niet onduidelijk waarom IMCD zo slecht ligt

Air France-KLM, Aperam, TKH, AMG en Fugro: er zijn aardige stijgers vandaag in de AMX, maar een reden is niet te vinden. dat geldt ook voor dalers al Corbion, Allfunds, CTP en Galapagos

Bezit van de zaak, einde vermaak met de Q1's? InPost komt even heel hard terug op haar eigen rally sinds een ruim een jaar

Brunel krijgt een adviesverhoging van ING en dat blijft niet onopgemerkt

Gezien de koers was het niet heel erg gezellig op de aandeelhoudersvergadering van B&S

Ebusco zet helaas weer een lagere low neer

CM.com flirt ook nog altijd met haar laagste standen

Krijgt Fastned soms een tik van Alfen mee? Iets met laadpalen natuurlijk

Mist u er nog eentje, Heineken. Wat hier aan de hand is? Er is geen formeel nieuws en de peers staan ook procenten lager.



Het hele overzicht nog: