Buitenlandse accountants veroveren Damrak

Steeds meer aan Euronext Amsterdam genoteerde beursfondsen hebben een buitenlandse accountant.

Op basis van de jaarrekeningen 2021 (nog niet alle fondsen hebben 2022 gepubliceerd) blijkt dat maar liefst 41 beursfondsen op de Amsterdamse beurs een buitenlandse accountant hebben. In de meeste gevallen is dat een buitenlandse vestiging van de zogenaamde Big Four: Deloitte, EY, KPMG en PwC.

De herkomst van de accountants (zie *) is divers:

Groot Brittannië: 10

Luxemburg: 8

België: 5

Guernsey: 4

Kaaimaneilanden: 4

Bermuda: 3

Frankrijk: 4

Canada: 1

Brazilië: 1

Finland: 1

De toename van de buitenlandse accountants is slechts in beperkte mate toe te schrijven aan de verhuizing van hoofdkantoren naar het buitenland. Flow Traders verhuisde in januari 2023 haar juridische zetel naar Bermuda en DSM is recent verhuisd naar Zwitserland.

Belangrijker is de opkomst van SPAC's; lege buitenlandse beursfondsen met een forse kaspositie, waar later bedrijven in kunnen worden ondergebracht. Bovendien kiezen ook bedrijven met sterke Nederlandse wortels bij de beursgang al voor een juridische zetel in het buitenland (B&S, Luxemburg).

Opvallend is dat er bij sommige landen een concentratie zit van één van de Big Four. KPMG is de enige die beursfondsen vanaf de Kaaimaneilanden (4 beursfondsen) controleert. Deloitte neemt drie van de vijf Amsterdamse beursfondsen met een Belgische accountant voor zijn rekening. PwC en EY controleren de beursfondsen op het Damrak met een accountant op Guernsey.

De Big Four nemen nog steeds een dominante positie in bij de controle van beursfondsen op het Damrak. Bij de AEX-fondsen is het marktaandeel 100%, bij alle beursfondsen is dat 85%. Binnen de AEX zijn EY (negen beursfondsen) en KPMG (7) de nummers 1 en 2. Deloitte en PwC (beiden vijf) volgen op respectabele afstand. Binnen de AEX-index zijn er vier bedrijven (Unilever, Relx, Shell en ArcelorMittal) die door een buitenlandse accountant worden gecontroleerd. Drie Britse accountants en één Luxemburgse. Volgend jaar komt daar de Zwitserse accountant van DSM bij.

Daar waar de Big Four domineren, is het aantal mandaten van de Nederlandse vestigingen van de kleinere oob-kantoren – BDO en Mazars – zeer beperkt. BDO controleert twee SPAC's en Mazars vier. Omdat SnowWorld niet langer door Mazars gecontroleerd zal worden, is daarmee voor Mazars de laatste normale beursgenoteerde onderneming weggevallen.

De toename van buitenlandse accountants op de Nederlandse beurs is voorlopig nog niet ten einde. Euronext Amsterdam doet onverminderd zijn best buitenlandse bedrijven en fondsen te verleiden de overstap naar het Damrak te maken.

* De aantallen beursfondsen en accountants sluiten niet geheel aan omdat sommige beursfondsen door twee accountantskantoren worden gecontroleerd.