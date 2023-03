Het lijkt goed, maar het is de kat uit de boom kijken voorbeurs

First Republic lijkt gered, er is geen nieuws uit Zwitserland en de AEX indicatie is +0,8% na een mooie rally op Wall Street.

De kou is nog niet uit de lucht, want wellicht duiken er nog nieuwe bankgevallen op, laat het publiek zijn geld netjes op de bank staan en zijn de reddingspakketten erg duur. Verder is het natuurlijk de vraag wat de economie doet.

Europese futures openen nipt hoger

De Amerikaanse staan van vlak voor de blue chips tot +0,3% voor technologie. Daar lijkt de AEX ook van te profiteren

In Azië kleurt alles groen

Alibaba +1,1%

Baidu +14,1

Tencent +1,5%

TSMC +2,6%

Samsung +2,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -12,1% op 22,0 en de Move Index (obligaties) zakt 15,5%

De dollar zakt 0,5% naar 1,0667

Goud stijgt 0,6%, olie dikt 0,5% aan en crypto ligt vlak, bitcoin staat nu precies op $25k

De rentes openen wisselend. Opgelet, het is vandaag een grote optie-expiratie.



Zo lagen de Amerikaanse banken er gisteren bij, First Republic opende nog -30%:



Maar toen was er redding? Wereldwijd zijn alle monetaire en fiscale autoriteiten on high alert voor besmetting en mogelijk andere partijen in de problemen door de wilde rente ritten. Het is wel een mooi verhaal, citaat Bloomberg.

Jamie Dimon and Janet Yellen were on a call Tuesday, when she floated an idea: What if the nation’s largest lenders deposited billions of dollars into First Republic Bank, the latest firm getting nudged toward the brink by a depositor panic.



Dimon was game — and soon the chief executive officer of JPMorgan Chase & Co. was reaching out to the heads of the next three largest US lenders: Bank of America Corp., Citigroup Inc. and Wells Fargo & Co.



All month, the nation’s banking giants have been raking in deposits from nervous customers at smaller firms — and now those behemoths would be taking some of their own money and handing it to a San Francisco bank in distress, trying to stanch a widening crisis.



Over two days of frantic phone calls, meetings and some arm-twisting, the CEOs of 11 banks agreed to chip in a total of $30 billion for First Republic, promising to park the money there at least 120 days.

How Jamie Dimon and Janet Yellen helped get the US's largest lenders to toss First Republic a $30 billion lifeline https://t.co/Wnq0iWSpzJ — Bloomberg Markets (@markets) March 17, 2023



Vandaag een week geleden begon het SVB drama. Defensief en technologie zijn de winnaars en financials, cyclicals en commodity-waarden de verliezers. Als u denkt dat de crisis over is, vallen hier dips te scoren. Als u denkt dat de crisis aanhoudt, kunt u daar wellicht beter nog even wegblijven.



Waarbij opviel dat aandelen en rente hand-in-hand zijn gaan lopen, in plaats van contrair, zoals ze al sinds begin vorig jaar vrijwel exact bewegen.



Geen nieuws op het Damrak, maar Sif heeft nog wel cijfers en vooral een vol onderboek. Daar is wel die nieuwe productiefaciliteit voor nodig.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. FedEx deed lielfst +11,7% op cijfers en outlook.

En dan nog even dit

Technologie en financials:

A strong rebound by financials helped Wall Street's main indexes close firmly in positive territory on Thursday after U.S. banks injected $30 billion in deposits into First Republic Bank https://t.co/wMQnibdADY pic.twitter.com/h8KeiwOKSG — Reuters Business (@ReutersBiz) March 17, 2023

Zo ziet Bloomberg het:

NEW: This isn't the start of a banking crisis, write @johnauthers and @isabelletanlee for @Opinion. It's markets waking up to the fastest rake-hike cycle since the 1980s — and the growing risk of recession.



Read The Big Take ?? https://t.co/uFkS9zLRwR — Bloomberg (@business) March 17, 2023

Bij deze:

A deal to deposit $30 billion into First Republic Bank was put together by top power brokers from the U.S. Treasury, Federal Reserve and banks including JPMorgan Chase & Co after a steep decline in First Republic's shares, according to sources. More here: https://t.co/aJgGo9D6qa — Reuters Business (@ReutersBiz) March 17, 2023

Geen nieuws verder dus:

Multi-billion dollar lifelines for troubled U.S. and European banks shored up investor confidence and bolstered sentiment in battered stocks, although concerns now center on whether a global financial crisis has been fully averted. More here: https://t.co/EnLUtk6nJR — Reuters Business (@ReutersBiz) March 17, 2023

+14,1% in Hong Kong nu en +3,8% gisteren in New York:

Baidu surged almost 9% Friday after brokerages including Citigroup tested its ChatGPT-like service and granted it their preliminary approval https://t.co/JEXRZpVTUf — Bloomberg Markets (@markets) March 17, 2023

Wie niet, áls...?

Shares in Taiwan, South Korea and the tech hardware sector are looking vulnerable the US banking stress, according to Goldman https://t.co/iwOJxuIzov — Bloomberg Markets (@markets) March 17, 2023

Nooit goed voor de marges:

SAIC Volkswagen is offering $537 million in cash subsidies for car purchases in China, joining more than 40 brands in what analysts have called a price war in the world's largest auto market. More here: https://t.co/BTPgVcY4J3 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 17, 2023

