Slotcall: tranen Adyen en vreugde ABN vertellen hele Damrak verhaal

Jaren hingen ze onopvallend op IEX HQ aan de kapstok, maar vandaag stralen ze weer: de ABN Amro optiejasjes.

Uiteraard zo meer, want ABN Amro steelt vandaag de show op het Damrak met een double digit stijging.



Hoezo zijn beurs en beleggen saai? Om de slotcall een keertje anders te beginnen, dit is te leuk om voor het laatst te bewaren. U weet dat het op z 'n zachtst gezegd omstreden is in de VS, dat gekozen volksvertegenwoordigers naar hartenlust mogen handelen en beleggen. En dat doen ze ook.

Met de regelmaat van de klok zijn er relletjes en in het verleden zijn al flink wat politici (tot flinke celstraffen) veroordeeld vanwege pure handel met voorkennis. Hold my beer, er is dan altijd wel iemand in de financiële industrie die een idee heeft en dat handen en voeten weet te geven.

There are now two exchange traded funds that track US Congress members’ own transactionshttps://t.co/rFj7ZUnqYX — Financial Times (@FinancialTimes) February 7, 2023

Only in America! Die náám, niemand minder dan Subversive Capitol Advisor lanceerde gisteren twee ETF's (ka-ching, 0,75% TER) gebaseerd op de handel en wandel van zowel Reps en Dems. En de tickers laten weinig tot de verbeelding over: Nancy Pelosi en Ted Cruz dus. Et voilá:



Oh, NANC is al... kalltgestellt? Morgen maar weer eens kijken. De huiskamervraag is wie een leuke naam weet voor een Nederlandse politiek ETF. Wij denken aan de tickers RUTT, KAAG, KLAV, ADJE en WOP. Zonder gekheid, die tracker komt er nooit, want in Nederland zijn er wel strenge regels voor publieke figuren.

En eerlijk zeggen wie nu hardop denkt dat ze er ook geen verstand van hebben.



Adyen

ABN Amro springt er vandaag uit op Beursplein 5, maar het fonds met de meeste impact is... Adyen. Het heeft een indexgewicht van 5% is daarom met die meedogenloze double digit daling er verantwoordelijk voor dat de AEX met lood in de schoenen over het koersbord beweegt. Haar cijfers vallen zwaar tegen vandaag:

Onze analist Martin Crum hield zijn hart al een beetje vast voor die cijfers voorbeurs, maar dat de marge zo veel lager zou uitvallen, zag hij ook niet aankomen. Hoe zit dat? Uit zijn recensie op de cijfers van vanmiddag:

Adyen investeert fors in het aantrekken van nieuwe mensen. Er kwamen in H2 bijna dubbel zoveel werknemers bij als in H1 en dat kost geld. Het aantal fte's is inmiddels opgelopen tot boven de 3300. Dat was een jaar geleden nog geen 2200.

Een herstel van de Ebitda-marge tot boven de 60% geldt daarmee als onhaalbaar: het zal eerder maximaal 50% worden, ver verwijderd van de doelstelling voor de middellange termijn van 65%.

De resultaten van Adyen over de tweede jaarhelft schoten duidelijk tekort. De sterk negatieve koersreactie op de cijfers spreekt in dat verband boekdelen. Tegelijkertijd is er geen aanleiding voor al te sombere bespiegelingen.



Immers, de groeidoelstelling voor de middellange termijn blijft onverkort gehandhaafd - geldt wat ons betreft ook als haalbaar - en dat het concern ervoor kiest zich weinig gelegen te laten aan de korte termijn, is verdedigbaar.

Over de koers hoeven we het verder niet te hebben, maar een bodem is het niet. De dagomzet is wel de hoogste sinds het fonds vanaf november 2021 begon te dalen en te zijwaartsen in een brede bandbreedte. Oppikken voor een ritje is misschien een idee, op termijn moet u nog lang op aandeelhouders-return wachten.

Het fonds investeert en investeert en heeft er eigenlijk nooit een geheim van gemaakt dat het de beursnotering eerder als last (het was een mooi exit-mogelijkheid voor de aandeelhouders van het eerste uur) dan als lust te zien.



ABN Amro

Zonnetje breekt door bij ABN Amro, schrijft dezelfde Martin over de cijfers van de bank, waar weinig op aan te meren is:

De rentemarge verbeterde al sterker dan verwacht, de kosten zijn beter onder controle, er werden amper voorzieningen slechte leningen genomen en de bank heeft besloten alsnog €0,5 miljard vrij te maken om eigen aandelen in te kopen.



De bank heeft beduidend beter gepresteerd dan de consensus en keert daarmee logischerwijs ook een hoger slotdividend uit. Een en ander is verwerkt in de taxatietabel hieronder.



Wij verwachten dat de consensus voor FY23 de komende dagen licht zullen worden verhoogd. De wpa wordt alvast wat opgetrokken, om voor de inkoop eigen aandelen te corrigeren.



Of 2023 dan het jaar wordt waarin de bank wordt opgeslokt door een grotere concurrent: die kans is nadrukkelijk aanwezig en dat zal dan uiteraard gepaard gaan met een leuke overnamepremie.



Bron: ABN Amro

Intussen staat ABN Amro op de hoogste koers sinds de Covid-19 ellende exact drie jaar geleden begon.



AkzoNobel

Helaas komt onze desk handen tekort om ook nog de cijfers van AkzoNobel te analyseren. Vijftig tinten grijs, is dat een goede omschrijving? Zie de analyses maar van de analisten, er spingt er niet één op de banken. De verffabriek worstelt nog altijd met inflatie en weet maar net aan (outlook) verwachtingen te voldoen.

Blijkbaar viel het u vanochtend nog mee, want de koers kwam met ruim +7% vliegend uit de startblokken. Als snel werd dat toch weer een beetje grijzer en grijzer. Deze intradag high-low grafiek doet vermoeden dat u even technische hoop had, maar dat al snel liet varen. Want AkzoNobel misschien nog het meeste mist is fantasie.

En dat is eigenlijk al heel lang zo, maar gelukkig hebben we het dividend nog dan maar.



InPost

Verrassend? Peter Schutte ziet muziek in InPost en knutselt flink aan zijn koersdoel:

InPost is positief over de langere termijn, maar zal op de korte termijn toch zeker de negatieve invloed gaan voelen van de teruglopende consumentenbestedingen. Daar staat tegenover dat het bedrijfsmodel steeds meer wordt toegejuicht. InPost heeft dus wel degelijk een mooie propositie in handen.

Zo gaat het zijn pakketkluisjes verder uitrollen in de steden Rome, Barcelona en Manchester. Brzoska toont zich zeer content met de samenwerking met deze grote steden. Het toont immers aan dat overheden ruimte maken voor deze veel milieuvriendelijkere vorm van pakkettendistributie.

En dan de grafiek, het lijkt op het eerste gezicht misschien niet vele die stijging, tot u het percentage ziet. De mooiste bloempjes groeien langs de rand van het ravijn, is een hele oude beursuitdrukking.



Verder hebben wij nog analyses van:

Marktbreed is het een moeizame beursdag met een overwegend groen Europa, maar Amerika levert een deel van de winst van gisteren weer in - technologie voorop. Er is geen opzienbarend nieuws, er zijn niet echte grote en marktgevoelige bedrijven met cijfers en er zijn ook geen toonaangevende macro's.

Geklokt op het Amsterdamse slot, dollar, goud en olie bewegen niet noemenswaardig.



Duidelijk is wel dat de Europese rentes nog even achter de VS aanhobbelen.



Beursplein5

Wat hebben we verder nog op het Damrak? In ieder geval de nodige bankadviezen. Hierme kunt u wellicht al wat koersbewegingen duiden. Klik op het plaatje voor de details.



Onderliggend is er geen groter gemene deler vandaag, defensie, cycliscn, tech en financials lijken lukraak door elkaar heen te bewegen:

Aegon heeft morgen cijfers en kondigt wel of geen superdividend aan

ArcelorMittal en Aperam hebben morgen cijfers en u hebt koudwatervrees?

Unilever, Unibail, Flow Traders (verwachte winst per aandeel Q4 €041 en heel 2022 €2,79) en Wereldhave mag u ook voorbeurs verwachten

AMG springt er uit, maar er is geen nieuws te zien

Corbion ligt goed en misschien moet u even de grafiek er bij pakken. Die nodigt misschien uit tot het trekken van een horizontale lijn

Fugro, PostNL, Vastned, Ebusco, CM: er zijn veel fondsen met mooie plussen, maar zoals zo vaak is het niet ter verklaren met niwus of reuring.

Bij Pharming loopt de spanning misschien op in aanloop náár, maar de koers niet

De uitsmijter is van The Elon. Want er is meer fantasie dan alleen AI?