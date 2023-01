Langetermijn technische verbeteringen op aandelenbeurzen

Samsung Electronics heeft zijn winst afgelopen kwartaal het sterkste zien dalen in meer dan tien jaar. Daarmee lijkt de wereldwijde economische neergang de vraag naar elektronica meer te raken dan aanvankelijk werd verwacht.



Dat beleggers zich toch nog niet zo'n zorgen lijken te maken over Samsung komt doordat er ook veel hoop leeft dat de resultaten snel weer zullen aantrekken. Ook andere Koreaanse chipbedrijven noteerden daarom in de plus op de beurs.

----------

Veel hoop in de markt en positieve verwachtingen. Ben benieuwd waar de aex staat over 3 maanden. Ik ga voor een fors lagere aex.