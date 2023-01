Langetermijn technische verbeteringen op aandelenbeurzen

Bericht delen via:

Ondanks de wisselvallige start van dit beursjaar lopen de meeste beurzen technisch vooruit op een langetermijn opwaartse uitbraak.

De aandelenbeurzen wereldwijd zijn 2023 wisselvallig gestart. Na enkele positieve sessies in de eerste dagen van het jaar, kakken ze weer wat in. Uit deze start van het nieuwe beursjaar is geen eenduidige conclusie te trekken.

Daarom zoom ik iets uit om te beoordelen of er dan wèl richtinggevende technische signalen waarneembaar zijn. En warempel, op de langetermijn grafieken van meerdere aandelenbeurzen worden potentiële hogere bodems neergezet, die aangeven dat er weer kopers in de markten actief worden.

Bovendien kruipen vrijwel alle beursindices boven de lijnen van hun 200-dagenlijnen en draaien die gemiddelden ook opwaarts.

Nog geen koopsignalen

Deze signalen lopen vooruit op een opwaartse uitbraak. Maar harde koopsignalen zijn nu nog niet aan de orde. Daarvoor dienen de weerstanden boven de markten gebroken te worden.

Dus een goede reden om aan het einde van de eerste beursweek van 2023 enkele aandelenbeurzen langs de lange termijn meetlat te houden.

Ik zie veel technische verbeteringen. Opvallend is dat de technologiesector niet goed meedoet aan het potentiële herstel.

AEX verbetert technisch

Het technische beeld van AEX-index trekt steeds verder aan. Ten eerste is de neerwaartse trend verlaten. De mogelijke hogere koersbodem rond 688,24 punten signaleert bovendien weer kopers.

Het technische plaatje verbetert verder indien de weerstand van 743,05 punten (gevormd op 8 april 2022) wordt gebroken. Dan pas komt er meer opwaarts potentieel vrij, in eerste instantie richting het all-time high rond 826,66 punten.

De AEX-index biedt steun rond 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (de glooiende rode doorlopende lijn) krult opwaarts. Dit wijst op een verbetering in de technische conditie.

Grootste Europese aandelen draaien omhoog

De Euro Stoxx 50-index heeft zowel de dalende trend als een oude weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Er lijkt zich een eerste mogelijke hogere bodem te vormen rond 3.767,26 punten (de bodem van 20 december 2022).

De Euro Stoxx 50 kan nu oplopen richting de weerstand van 4.024,89 punten (gevormd op 1 april 2022). Steun ligt rond 3.249,57 punten (de bodem van 30 september 2022).

De opwaartse draai van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) krult opwaarts. Dit signaleert een verbetering in de technische conditie.

Dow Jones wil weerstand aanvallen

De Dow Jones-index komt er wat beter bij te liggen nu de dalende trend is verlaten. Bovendien vormt zich rond 32.514 punten een mogelijke eerste hogere bodem.

We verwachten een aanval op de eerste horde rond 34.278,20 punten (gevormd op 19 augustus 2022).

Indien US 30 index er ook in slaagt om deze weerstand te doorbreken, treedt een nieuwe verbetering op. Van belang is dat de pullbackbodem rond 29.568 punten (de bodem van 10 februari 2020) weet stand te houden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) draait omhoog. Dit wijst op een verbetering in de technische conditie.





Nasdaq 100 maakt pas op de plaats

Nu Nasdaq 100 index weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt iets afneemt.

De neerwaartse trend is echter intact. Enkel boven de weerstand van 13.720,91 punten (gevormd op 16 augustus 2022) klaart het beeld op. De steun ligt rond 9.736,57 punten (de bodem van 17 februari 2020).

De dalende lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) wijst op een zwakke technische conditie.







