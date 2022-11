"Het is geen Black Friday op de beurs"

Een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Ditmaal niet alleen met marktcommentator Arend Jan Kamp en mij, maar later in de aflevering ook met een mystery guest.

Die mystery guest geeft zelfs aan dat hij géén recessie aan ziet komen. Hoe dat zit, hoort u uiteraard in de podcast van deze week. Wat bespreken we nog meer? Hieronder een opsomming van de onderwerpen van deze week:

De Fed-notulen

De vraag of aandelen nu goedkoop of duur zijn

'Bitcoin naar de $1 miljoen'

PostNL

De cijfers HAL

De aankoop van Tesla door Arend Jan Kamp

Philips

Technische analyse

Een prijsvraag!

De luistervragen

We hebben het deze week ook over technische analyse, en dat is niet voor niets. Tostrams heeft namelijk een gloednieuwe website, en dat vieren wij met een heuze prijsvraag. Uiteraard hebben wij het hier (aan het eind van de) show uitgebreid over, maar ik zal het hier nog even samenvatten. De prijsvraag luidt als volgt:

Wat is de slotstand van de AEX op 5 december 2022?

De vijf personen die hier het dichtstbij zitten, winnen een jaarabonnement op Tostrams Premium ter waarde van €299. Laat uw antwoord HIER achter. Meedoen kan tot en met donderdag 1 december.

Tostrams stelt u in staat om, naast onze gebruikelijke technische analyses en alerts, ook het laatste beursnieuws bij ons te volgen. Benieuwd hoe de site eruitziet? Ga dan snel naar Tostrams.nl of bekijk de introductievideo hieronder.