AEX maakt het spannend, de Fed ook en crypto al helemaal

De AEX indicatie is 0,5%, precies een jaar nadat de AEX haar all-time high van 829,66 punten neerzette.

Nu is het de vraag of de index misschien uitbreekt, zo meer hierover. Geen cijfers - Applied Materials deed gisteravond wel +3,2% op beter dan verwachte cijfers en outlook - er is weinig richtinggevend nieuws en de agenda is vrij leeg. Derde vrijdag van de maand, de opties expireren.

Europese futures openen rond 0,5% hoger

De Amerikaanse miezeren met -0,1%

In Azië plust of mint alles en iedereen met een nul voor de komma, het stelt weinig voor

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,8% op 23,9

De dollar zakt 0,2% naar 1,0380

Goud doet +0,4%, olie stijgt 0,1% en crypto noteert 0,5% à 1,0% hoger

De rentes doen ietsje minder, maar van twee basispunten op de vroege ochtend krijgt niemand het benauwd meer anno 2020.



Hij denkt aan 5% à wel 7%, Wall Street was gisteren onder de indruk van de havikse woorden van deze Fed-president. We zijn nog niet van die inflatie af en er is een echt een repressieve rente nodig om die beteugelen, volgens hem.

St. Louis Fed President James Bullard says the policy rate is not yet “sufficiently restrictive.” https://t.co/2k0I3hkkm5 pic.twitter.com/dRyMKPie53 — CNBC (@CNBC) November 18, 2022

Maakt u onwillekeurig ook met uw ogen die beweging af van de AEX (oranje)? Het is spannend, want is de index aan een technische uitbraak bezig, of gaat ze nu weer onderweg om misschien wel een nieuwe low neer te zetten? Onze tienjaarsrente zijwaarts momenteel min of meer en geeft zo geen hint.



De AEX wordt er in ieder geval niet goedkoper op. De winst- en omzetverwachtingen dalen iets. Het stelt echt (nog) niet veel voor, maar reken u hoe dan ook niet rijk, mocht de AEX uitbreken. Want én die daling én die rente (paars) beperken wellicht de upside.



Intussen heeft de concurrent van (het voormalige) FTX geen goed woord... Zie onderaan dit blog bij de tweets hoeveel nieuws er is, colleteral damage vooral.

Binance exec says 'it was like a bomb went off' at FTX, compares Bankman-Fried to Madoff and Elizabeth Holmes https://t.co/kOKRkRrR7H — CNBC (@CNBC) November 17, 2022

Eens te meer, het verbaast mij met dit alles meer hoeveel er nu nog op het bitcoinbord staat, dan wat er af is.



Op het Damrak is er verrassend Flow Traders-nieuws. Heijmans meldt een grote opdracht en Just Eat Takeaway houdt een bava over de verkoop van iFood aan Prosus. Oh ja, ik heb de eer om 16:30 uur in RTL-Z's Bulls & Bears aan te schuiven, met zowaar op verzoek small caps ideeën.

Mede daarom namen we gisteren al onze IEXBeleggersPodcast op:

ING: naar favorietenlijst (overweight) en naar €16 van €14 - Morgan Stanley

13:00 Just Eat Takeaway - Bava



00:00 JD.com - Cijfers derde kwartaal (Chi)



00:30 Inflatie - Oktober (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (VK)

16:00 Bestaande woningverkopen - Oktober (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Oktober (VS)

Net niet:

Stocks on Wall Street ended modestly lower as hawkish comments from a Federal Reserve official and data still showing a tight labor market spurred fears that the central bank may not ease its aggressive policy tightening. Read more https://t.co/KLH9VkYPlx pic.twitter.com/P6sBnHu99X — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2022

+3,2%:

Applied Materials forecasts strong Q1 revenue on easing supply chain woes https://t.co/sKeiFjTi9a pic.twitter.com/0aAL8CbBjl — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2022

Gezien? Niet te filmen...

WATCH: A bankruptcy court filing for collapsed crypto exchange FTX revealed the findings of new CEO John Ray, who said there was a shocking lack of corporate control and oversight at the company https://t.co/EwqGLidPT9 pic.twitter.com/IYwSjhZKfn — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2022

Weer één...

Crypto firm Multicoin expects 'contagion fallout' from FTX to wipe out trading firms in coming weeks https://t.co/PnSEztkylS — CNBC (@CNBC) November 18, 2022

Wie hebben we hier?

@Microsoft in October announced a round of layoffs affecting less than 1% of its employees. Speaking to CNBC's @tanvirgill2, Microsoft CEO @satyanadella talked about the challenges ahead as growth slows and whether there will be more job cuts. https://t.co/CV4rZC8msQ pic.twitter.com/bc0qtO3nxL — CNBC International (@CNBCi) November 18, 2022

Omdat het vrijdag is:

Why is Ford’s Mustang EV dethroning its rivals? Watch @Robertoferris take the Mustang Mach-E GT for a spin to find out why it keeps winning so many awards. https://t.co/XS9S8TcTeD pic.twitter.com/WVHimNm6Ru — CNBC (@CNBC) November 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.