Heijmans aan de slag met reconstructie knooppunt Nieuwe Meer

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Bouwonderneming Heijmans is via het consortium TriAX, waar ook BESIX en Dura Vermeer deel van uitmaken, betrokken bij de reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer. Dit maakten de betrokken partijen vrijdag in een gezamenlijk persbericht bekend. De totale opdracht heeft een contractwaarde van circa 350 miljoen euro. Een derde daarvan is voor Heijmans. De voorbereidende werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2023 en het knooppunt zal uiterlijk in 2031 weer geheel in gebruik worden genomen. Bron: ABM Financial News

