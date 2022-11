Zo laat u uw geld online beleggen

Bij het laten beleggen van geld hebben veel mensen nog het idee dat dit alleen met grote vermogens kan. Dat beeld klopt niet meer; er zijn inmiddels tientallen aanbieders waar u, online, al met enkele honderden euro’s en soms zelfs met tientjes terecht kunt.

Maar welke partij te kiezen? In dit artikel delen we enkele punten die u in ogenschouw kunt nemen bij het selecteren van de beste aanbieder.

Online beleggingsoplossingen bieden uitkomst

De wereld digitaliseert snel en ook in de beleggingswereld gaat een groot deel van de communicatie al online. Als u uw geld wilt laten beleggen en het geen probleem vindt om alle communicatie via de app, e-mail of telefonisch af te handelen, dan bieden online beleggingsoplossingen uitkomst.

Het werkt als een soort collectief vermogensbeheer. U geeft aan hoeveel geld u wilt beleggen en hoeveel risico u wilt lopen, ofwel voor welk risicoprofiel u kiest. De aanbieder belegt het geld dan voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel tegelijk. Dat drukt de kosten.

Geen zorgen, wel profiteren

Daarnaast is een groot voordeel dat u zelf niet de sores heeft van het zelf beleggen en dat u geen lastige beleggingsbeslissingen hoeft te maken, maar dat u wel profiteert van het aantrekkelijke langetermijnresultaat dat beleggen kan bieden ten opzichte van sparen. Het is een mooie, laagdrempelige manier om uzelf een beleggingsportefeuille aan te meten.

In het veld vinden we niet alleen vermogensbeheerders als bijvoorbeeld Axento Vermogensbeheer en Doelbeleggen, maar ook aanbieders van gemakkelijke doe-het-zelf-profielportefeuilles zoals Peaks en Fitvermogen.

Maar welke online beleggingsoplossing past het beste bij uw persoonlijke situatie? We wijzen op een aantal punten waar u op kunt letten.

1. Wat is de beleggingsstrategie?

Veel aanbieders kiezen voor beleggingsfondsen en/of indextrackers (ETF's), omdat ze hiermee tegen relatief lage kosten een grote spreiding in uw portefeuille kunnen aanbrengen. Maar bij sommige partijen is het ook mogelijk om in individuele aandelen en obligaties te beleggen, of een mix van fondsen en stock picks te kiezen.

Ook het beleggingsbeleid kan flink verschillen. De ene aanbieder is redelijk standvastig, terwijl de andere veel wisselingen doorvoert in de portefeuille. En terwijl de ene beheerder een strikte beleggingsmix hanteert, is de ander daar wat flexibeler in.

Check ook het dividendbeleid: worden dividenden uitgekeerd of herbelegd? De eerste optie levert een stabiele inkomstenstroom op. De tweede biedt zicht op een hoger rendement, vanwege het rente-op-rente-effect.

2. Welk rendement wordt behaald?

Hoewel prestaties uit het verleden niet alles zeggen, geven ze wel een aardige indruk. Bekijk het liefst de rendementen van meerdere beursjaren, om toevalstreffers uit te sluiten. Om geen vertekend beeld te krijgen, is het wel zaak om te kijken naar het nettorendement, ofwel het rendement na aftrek van kosten.

En bezie het rendement altijd in relatie tot het genomen risico, omdat dit communicerende vaten zijn.

3. Hoe zit het met het risico?

U kiest voor een bepaald risicoprofiel, maar welke risico’s horen daar eigenlijk bij? Informeer naar de procentuele verdeling over aandelen, obligaties en andere beleggingscategorieën.

Ook binnen een beleggingscategorie kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Zo zijn high yield-obligaties een stuk risicovoller dan degelijk Nederlands schatkistpapier.

Informeer tot slot hoe het zit met de afbouw van risico's als uw financiële doelen dichterbij komen, en welke maatregelen de fondsbeheerder neemt om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

4. Wat zijn de kosten?

Misschien wel de belangrijkste factor: wat zijn de kosten? Hoge kosten kunnen van uw rendement af snoepen. Een besparing van 1% lijkt misschien niet veel, maar kan op lange termijn een fors verschil maken.

Als u €100.000 belegt, met een gemiddeld rendement van 6% per jaar, en elk jaar 1% op de kosten weet te besparen, heeft u na tien jaar ruim €16.000 extra opgebouwd. Na dertig jaar is het verschil groter dan een ton.

Zorg er wel voor dat u álle kosten in kaart brengt: niet alleen de kosten voor de dienstverlening, maar ook bijvoorbeeld transactiekosten en de kosten die in beleggingsfondsen zijn verwerkt. En vraag goed door wat precies bij de prijs is inbegrepen. Vallen bijvoorbeeld transactiekosten onder de beheervergoeding of moet u daar nog apart voor betalen? Zeker als er veel portefeuillemutaties zijn, kan dat behoorlijk oplopen.

5. Hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid?

Misschien niet het állerbelangrijkste punt, maar wel een heel fijne bijkomstigheid als (bijna) alles online geregeld moet worden: een duidelijke, gebruiksvriendelijke website of app waarmee u gemakkelijk zelf aan de slag kunt.

Omdat u bij de meeste partijen veel zelf moet doen, is het wel zo prettig als u de app goed begrijpt en er efficiënt mee kunt werken. Bekijk dus hoe een aanbieder wordt beoordeeld op de gebruiksvriendelijkheid van de website of de app. Dit punt kan soms nét de doorslag geven. In het grote beleggersonderzoek dat IEX heeft laten uitvoeren, is dit als criterium meegenomen.





Welke online beleggingsoplossingen worden het best beoordeeld door de consument?



Over enkele maanden worden weer de IEX Gouden Stieren 2022 uitgereikt: de prijzen voor de beste financiële dienstverleners van het afgelopen jaar. Vooruitlopend hierop heeft IEX een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder 5.300 beleggers.

Dit heeft geresulteerd in een lijst van tien online beleggingsoplossingen die zich IEX Beste Keuze mogen noemen en kans maken op de titel Online Beleggingsoplossing van het Jaar 2022.

Dit tiental is door consumenten het best beoordeeld op grond van zes criteria:

behaalde rendement

prijs/kwaliteitverhouding

informatievoorziening

gebruiksvriendelijkheid website

gebruiksvriendelijkheid app

kwaliteit helpdesk/service

