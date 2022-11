De beste vermogensbeheerder vinden: zó doet u dat

Beleggen is historisch gezien nog steeds de beste manier om uw vermogen te laten groeien. Wie niet de kennis en tijd heeft om het zelf te doen, kan een vermogensbeheerder in de arm nemen. Met deze 12 stappen vindt u de partij die het best bij u past.

Zoals we dit jaar zien, kan het behoorlijk stormen op de beurs. Het is dan prettig als er een expert is die waakt over uw beleggingsportefeuille. Het aanbod van vermogensbeheerders is groot. Vergelijkingssite Finner telt maar liefst 150 verschillende aanbieders. Dat maakt het veld vrij onoverzichtelijk. Dit stappenplan kan u helpen de vermogensbeheerder te vinden die het best bij u past.

Stap 1: Zelf doen of uitbesteden?

Voordat u kunt beleggen, moet u een aantal zaken helder hebben:

Welke doelen heb ik?

Welke termijn heb ik om die doelen te halen?

Welk bedrag is beschikbaar en wat kan ik ook echt missen?

Als u dat in kaart heeft gebracht, moet u besluiten of u zelf gaat beleggen of dit liever uitbesteedt. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen. Zelf doen is goedkoper en u houdt de regie. Maar het is ook tijdrovend en het vraagt de nodige expertise.

Een vermogensbeheerder neemt u veel werk uit handen: niet alleen wat betreft het samenstellen van de portefeuille, maar ook in het onderhoud ervan. Als zich kansen of bedreigingen voordoen, kan hij daar direct op inspelen. Ook kan een vermogensbeheerder u behoeden voor klassieke beleggingsfouten, zoals handelen uit angst of hebzucht.

Stap 2: Online of liever een mens van vlees en bloed?

Kiest u ervoor om een expert in de arm te nemen, dan moet u beslissen welke vorm van vermogensbeheer het best bij u past. Voorheen was vermogensbeheer voorbehouden aan de happy few, maar tegenwoordig kunt u al met kleine bedragen uw portefeuille uit handen geven.

Er zijn vier vormen van vermogensbeheer te onderscheiden:

Een mixfonds

Hierbij belegt u in een beleggingsfonds van aandelen en obligaties dat aansluit bij uw beleggingsprofiel. Dat profiel stelt u zelf vast aan de hand van een vragenlijst. U krijgt geen advies.

Online vermogensbeheer

Hierbij worden de portefeuilles van klanten collectief beheerd: ze zijn voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel hetzelfde. Het contact verloopt online of telefonisch.

Traditioneel vermogensbeheer

Hierbij heeft de beheerder echt een gezicht. Hij stelt met u samen met u een beleggingsprofiel op en bespreekt op kantoor of bij u thuis aan de keukentafel periodiek of uw portefeuille nog in de pas loopt met uw financiële doelen. Vaak wordt gewerkt met modelportefeuilles, maar er zijn ook aanbieders die maatwerk leveren.

Private bank

Hierbij krijgt u naast beleggingsadvies bredere financiële ondersteuning, zoals fiscaal advies en hulp bij de overdracht van uw vermogen aan uw kinderen.

Welke dienstverlening het best bij u past, hangt af van uw situatie. Wilt u dat een adviseur met u meekijkt of kunt u het ook zelf af? Hecht u aan persoonlijk contact of vindt u het ook prima als dat online gebeurt? Wilt u uitsluitend ondersteuning bij beleggen of breder vermogensadvies? En hoeveel bent u bereid te betalen voor de geboden diensten? Omdat bij mixfondsen en online vermogensbeheer het proces (grotendeels) is geautomatiseerd, zijn de kosten een stuk lager dan bij de andere twee varianten.

De meeste beleggers hebben trouwens niet de luxe dat ze kunnen kiezen. Mixfondsen en online vermogensbeheer zijn voor iedereen bereikbaar; ook voor beleggers met een kleine portemonnee. Maar voor traditioneel vermogensbeheer of private banking moet u diepe zakken hebben (zie punt 3).

Stap 3: Welke vermogensbeheerders worden door klanten positief beoordeeld?



Persoonlijke aanpak, gedreven, transparant, betrokken, onderscheidend, hoogwaardige expertise, toegewijd, pro-actief... Vermogensbeheerders komen superlatieven tekort om zichzelf aan te prijzen. Maar maken ze deze beloften ook waar? De beste manier om daar achter te komen is kijken naar de ervaringen van klanten.

Reviews op internet kunnen een goede indicatie geven. Maar neem vooral ook een kijkje in de Keuzevergelijker op IEX. Hier vindt u een lijst met de tien vermogensbeheerders die in een uitgebreid beleggingsonderzoek als beste uit de bus zijn gekomen.

Stap 4: Welke vermogensgrens hanteert de beheerder?

Zoals gezegd hanteren traditionele vermogensbeheerders, die zich onderscheiden met persoonlijk contact, een ondergrens. In het verleden werd u weggestuurd als u niet minimaal een half miljoen euro vrij belegbaar vermogen had. Maar die grenzen zijn de laatste jaren verlaagd.

Kijken we naar de tien vermogensbeheerders die zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier, dan valt op dat de ondergrenzenbehoorlijk uiteenlopen, van €50.000 (ABN Amro) tot €35.000 (Fisher Investments Nederland). Bent u zeer vermogend, dan staan vermogensbeheerders voor u in de rij. Zit u wat minder in de slappe was, dan is de keuze beperkter.

Stap 5: One size fits all of maatwerk?

De meeste vermogensbeheerders werken met modelportefeuilles waarin de vermogens van meerdere klanten tegelijk worden beheerd, volgens een vastgesteld beleggingsprofiel (van defensief tot offensief).

Maar er zijn ook beheerders die maatwerk leveren. Dit laatste is wel vaak voorhouden aan grotere vermogens.

Stap 6: Wat is de beleggingsstrategie?

Een ander interessant aandachtspunt is de gereedschapskist die de vermogensbeheerder tot zijn beschikking heeft. Veel aanbieders kiezen voor beleggingsfondsen en/of indextrackers (ETF's), omdat ze hiermee tegen relatief lage kosten een grote spreiding in uw portefeuille kunnen aanbrengen. Maar bij sommige vermogensbeheerders is het ook mogelijk om in individuele aandelen en obligaties te beleggen, of een mix van fondsen en stock picks te kiezen.

Er zijn ook partijen met een nóg uitgebreider instrumentarium. Zij beleggen bijvoorbeeld ook in emerging debt (obligaties uit opkomende markten), infrastructuurfondsen of MKB-leningen. Of ze ruimen een deel van de portefeuille in voor private equity (investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven): dit kan zorgen voor extra differentiatie en hogere rendementen (de zogeheten illiquiditeitspremie).

Ook het beleggingsbeleid kan flink verschillen. De ene aanbieder is redelijk standvastig, terwijl de andere veel wisselingen doorvoert in de portefeuille. En terwijl de ene beheerder een strikte beleggingsmix hanteert, is de ander daar wat flexibeler in.

Stap 7: Bekijk het trackrecord

Een vermogensbeheerder is geen charitatieve instelling: er moet wel rendement worden behaald. Hoewel prestaties uit het verleden niet alles zeggen, geven ze wel een aardige indruk. Bekijk het liefst de rendementen van meerdere beursjaren, om toevalstreffers uit te sluiten. En vergeet niet te kijken hoe de vermogensbeheerder het er in slechte beursjaren van af heeft gebracht, zoals het huidige. Met de stroom mee roeien is immers een stuk minder ingewikkeld dan tegen de stroom in.

Om geen vertekend beeld te krijgen, is het wel zaak om te kijken naar het nettorendement, ofwel het rendement na aftrek van kosten.

En bezie het rendement altijd in relatie tot het genomen risico, omdat dit communicerende vaten zijn.

Stap 8: Vraag hoe de risico's worden beperkt

Vraag verder hoe de vermogensbeheerder omgaat met risico's. Verwacht u bijvoorbeeld in een neutraal profiel terecht te komen, informeer dan naar de procentuele verdeling over aandelen, obligaties en andere beleggingscategorieën. Deze verschilt per aanbieder, en dat kan grote gevolgen hebben voor het risico dat u loopt.

Ook binnen een beleggingscategorie kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Zo zijn high yield-obligaties een stuk risicovoller dan degelijk Nederlands schatkistpapier.

Informeer ook hoe het zit met de afbouw van risico's als uw financiële doelen dichterbij komen, en welke maatregelen de fondsbeheerder neemt om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

Stap 9: Breng de kosten in kaart

Uw rendement is onzeker, maar de kosten liggen wél vast. Het is dan ook een no-brainer om de kosten te vergelijken. Als u €100.000 belegt, met een gemiddeld rendement van 6% per jaar, en elk jaar 1% op de kosten weet te besparen, heeft u na tien jaar ruim €16.000 extra opgebouwd. Na dertig jaar is het verschil groter dan een ton.

Zorg er wel voor dat u álle kosten in kaart brengt: niet alleen de kosten voor de dienstverlening, maar ook bijvoorbeeld transactiekosten en de kosten die in beleggingsfondsen zijn verwerkt. En vraag goed door wat precies bij de prijs is inbegrepen. Vallen bijvoorbeeld transactiekosten onder de beheervergoeding of moet u daar nog apart voor betalen? Zeker als er veel portefeuillemutaties zijn, kan dat behoorlijk oplopen.

Stap 10: Duurzaam beleggen? Kijk verder dan het etiketje

Hecht u aan duurzaam beleggen, kijk dan hoe de bank dit vormgeeft, want alleen een etiketje zegt niet zoveel. Er zijn vermogensbeheerders die zich duurzaam noemen, maar niet veel verder komen dan het uitsluiten van fabrikanten van clusterbommen.

Sluit de beheerder complete sectoren uit, zoals de fossiele industrie of de defensiesector? Of houdt hij alleen binnen elke sector de slechtst presterende bedrijven op het gebied van ESG (milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur) buiten de deur? Selecteert de aanbieder van elke sector de beste jongetjes uit de klas? Of valt de keuze op bedrijven die een meetbare positieve maatschappelijke bijdrage leveren (impactbeleggen)? Check dus goed wat de vermogensbeheerder precies onder 'duurzaam' verstaat.

Stap 11: Kijk naar de overige criteria die voor u belangrijk zijn

Ga na welke criteria voor u nog meer belangrijk zijn. Wilt u dat het kantoor ook buiten werkdagen tussen 9 en 5 bereikbaar is? Vindt u het belangrijk dat u ook kunt chatten als u een vraag heeft?

Gaat uw voorkeur uit naar een beheerder die deel uitmaakt van een grote bank, en dus gebruik kan maken van de brede expertise van de bank? Of heeft u liever een zelfstandige vermogensbeheerder die wat onafhankelijker kan opereren?

Heeft de beheerder een AFM-vergunning? Is deze aangesloten bij klachteninstituut Kifid, zodat u uw klacht kunt voorleggen aan een onafhankelijke organisatie, voor het geval u er onderling niet uitkomt? En beschouwt de vermogensbeheerder de uitspraak ook als bindend?

Stap 12: Is er een klik?

Misschien wel het belangrijkste criterium is de vraag of u het gevoel heeft dat uw vermogen in goede handen is. Om hierover een goed oordeel te kunnen vellen is het verstandig om met een aantal verschillende aanbieders te praten, zodat u vergelijkingsmateriaal hebt. Hoe transparant is de vermogensbeheerder over het beleggingsbeleid en de kosten? En heeft u het gevoel dat er goed naar u geluisterd wordt?

Dit is heel persoonlijk: de beste vermogensbeheerder kan voor elke belegger anders zijn.

Welke vermogensbeheerders worden het best beoordeeld door de consument?



Over enkele maanden worden weer de IEX Gouden Stieren 2022 uitgereikt: de prijzen voor de beste financiële dienstverleners van het afgelopen jaar. Vooruitlopend hierop heeft IEX een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder 5.300 beleggers. Dit heeft geresulteerd in een lijst van tien vermogensbeheerders die zich IEX Beste Keuze mogen noemen en kans maken op de titel Vermogensbeheerder van het Jaar 2022.

Dit tiental is door consumenten het best beoordeeld op grond van zes criteria:

expertise

online mogelijkheden

kwaliteit van de dienstverlening

informatievoorziening

behaalde rendementen en

prijs/kwaliteit.

