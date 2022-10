Slotcall: het Damrak kent vandaag veel winnaars

( Kom uit Vlaanderen) :

Vraag voor de Podcast ; eerder een bemerking, waar Jullie waarschijnlijk ook geen raad mee weten :

Om te beginnen , bij ons in Vlaanderen was er een tijdje terug een beleggerspel, de beurs van Charlotte en Cedric. Wat zat in hun portefeuille : Alibaba, Baidu, Prosus ( Tencent,) ....

Nu in mijn kennissenkring : Allen hebben ze natuurlijk een stuk of 3 / 4 namen van de Am. Big Tech bedrijven, allen ook heel wat Chinese aandelen, de gekende namen. ( Je kent ze ook wel : JD , Prosus hebben ze allen, Alibaba, Baidu..)



Dit heeft niet bepaald nu te maken met het wat slechtere beursklimaat, want was verleden jaar midzomer / najaar ( en veel vroeger)

En dan ...... Wanneer ik ze iets tracht te vertellen over zovele mooie Small en / of Mid cap aandelen op de Amsterdamse Beurs. Daar halen ze hun neus voor op. Ze kennen er niets van. Willen er niets van weten. Zijn er niet in geintereseerd, en geen haar op hun hoofd denkt er al maar aan om erin te beleggen.

Nochthans dus, bijna allen zijn ze gek en enthousiast over die Chinese bedrijven ( die ze eignlijk in de grond ook niet zullen kennen). Maar dachten dat ze ze moesten hebben. Ze moesten erin zitten.

( Nu kun je je zelf afvragen : Moet ik wel in China zitten ? ( Voor mij : Neen ) )

Maar zo die complete afkeer / niet de minste interesse in die Nl. Mid of small cap fondsen.

Ik vind dit raar. Er zijn er zovele, ( bij Jullie) die duidelijk zoveel te laag gewaardeerd staan.

( En zelfs enkelen in mijn buurt : ( najaar 2021) nog veel liever Russische bedrijven)

Raar. Ik kan het niet begrijpen. En ... probeer bij hun er iets aan trachten te veranderen, maar gaat niet.



Lancia