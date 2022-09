Slotcall: PostNL houdt schade beperkt op bloedrood Damrak

Het is een dag om snel te vergeten. De AEX (-1,5%) sluit vrijwel op het laagste niveau van de dag. De slotstand bedraagt 664,83 punten. Daar hadden we maandag geen rekening mee gehouden, aangezien de hoofdindex die dag nog de aanval inzette op de 700 punten. Het kan verkeren.

De trigger is uiteraard het tegenvallende inflatiecijfer. Steeds meer analisten denken nu dat de Fed bij de komende vergadering de rente met 100 basispunten gaat verhogen. Dit betekent slecht nieuws voor aandelenbeleggers, aangezien de spaarrekening en obligaties dan een aantrekkelijker alternatief worden.

Bij een hogere rente moeten toekomstige kasstromen met een hogere verdisconteringsvoet worden verdisconteerd en dat leidt tot een lagere waardering van aandelen. Een treffend voorbeeld is Heineken (-1,7%). Doordat de Amerikaanse tienjaarsrente de afgelopen zes weken met 85 basispunten steeg, moest ik mijn koersdoel voor de brouwer met 12% neerwaarts bijstellen.

Groeiaandelen onderuit

Het laat zien hoe groot de impact is van een snel stijgende rente. Voor groei-aandelen is de klap nog groter, omdat de winsten van deze bedrijven nog verder in de toekomst liggen.

Het komt dus niet als een verrassing dat de groeiaandelen vandaag onder druk staan en de waarde-aandelen het hoofd nog redelijk boven water houden. Wolters Kluwer (-0,1%) is zo'n aandeel waar we onder moeilijke omstandigheden op kunnen rekenen.

Dit geldt niet voor groeiers als Adyen (-5,3%), Besi (-3,5%) en Basic-Fit (-3,8%). Deze drie noteren dit jaar ook vrij hoog in het rijtje dalers. In het huidige economische klimaat geen volslagen verrassing.

PostNL

De koersdaling van PostNL (-1,1%) valt mij vandaag behoorlijk mee. Helemaal omdat de Amerikaanse branchegenoot Fedex (-23%) helemaal nat gaat op een winstwaarschuwing.

Het management zegt zelfs dat er een wereldwijde recessie aan komt. Dit betekent slecht nieuws voor een relatief cyclisch bedrijf als PostNL. Een neergang in de conjunctuur heeft immers direct zijn weerslag op de bedrijfsresultaten van de post- en pakketbezorger.

En de cijfers van PostNL zijn al niet geweldig, zo heeft het bedrijf dit jaar al twee keer een winstwaarschuwing afgegeven. Volgens analist Martin Crum zou er weleens een derde winstwaarschuwing aan kunnen komen.

Wat u met de aandelen moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Ook PostNL zal eigen outlook 2022 niet behalen #PostNL https://t.co/EryccWl8N8 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 16, 2022

Het debacle Accsys

Het komt niet vaak voor dat vindt dat een beursgenoteerde onderneming er een puinhoop van maakt. Wat betreft Accsys (-4,2%) kunnen we er niet omheen draaien. Het is een mooi bedrijf met een interessant verdienmodel, maar het management van de houtveredelaar heeft er met de bouw van de fabriek in Hull echt een potje van gemaakt.

Voor de derde keer binnen twaalf maanden heeft het bedrijf een vertraging moeten melden. Het is nu zelfs zo erg dat het management er niet meer van uitgaat dat de fabriek operationeel wordt in het lopende boekjaar, terwijl de fabriek in eerste instantie rond de jaarwisseling gereed had moeten zijn.

Vorig jaar ontstond er een conflict met de hoofdaannemer, en dit keer zijn de hoge gasprijzen spelbreker. De kosten voor de bouw van de fabriek komen nu uit boven de bandbreedte €94-€103 miljoen.

No rating

Accsys kan echter nog geen inschatting maken van de exacte schade, mede omdat het bedrijf met de overige leden van het consortium geen overeenstemming kan bereiken over wie gaat opdraaien voor de extra gemaakte kosten.

De onzekerheid rondom de houtveredelaar is dusdanig groot dat ik ervoor gekozen heb om een no rating af te geven. Voor een Nederlands aandeel is dit de eerste keer dat ik deze beslissing heb genomen. Het geeft dus aan hoe uitzonderlijk de situatie is.

Wilt u mijn uitgebreide analyse lezen over het drama rondom Accsys dan kunt u klikken op de link in de onderstaande tweet.

"Het is een grote puinhoop bij Accsys". Het is een kop die ik niet snel voor een artikel over een bedrijf maak.



Gelet op de problemen rondom de fabriek in Hull kan ik er helaas niet omheen draaien. Hieronder leest u mijn uitgebreide analyse,



https://t.co/ekDEf0OUPv pic.twitter.com/4anHMP5nCP — Niels Koerts (@KoertsNiels) September 16, 2022

Rentes

De rentes blijven maar oplopen. Vanochtend kwam de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zelfs even uit op het hoogste niveau sinds 2011. In de loop van de middag koelde de rentemarkt weer wat af.

Nederland: +1 basispunt (+2,05%)

Duitsland:+2 basispunt (+1,75%)

Italië: +2 basispunten (+4,03%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunten (+3,17%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (+3,43%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -3,1%

AEX deze maand: -1,8%

AEX dit jaar: -16,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -14,7%

Donkerrood

De beurzen gaan over een brede lijn fors omlaag. Wall Street maakt het echter wel heel bont. Na de publicatie van het tegenvallende inflatiecijfer gingen Amerikaanse aandelen in de uitverkoop. De dollar bood dit keer geen verlichting, want de wereldreservemunt won deze week slechts 0,1% ten opzichte van de euro.

AEX

De rentes staan in de lift en dan is het niet verrassend dat juist de financials er goed bij liggen. Hoewel, een koersstijging van 8,6% voor ING is op een rode beurs wel heel fors. De Nederlandse grootbank ontving donderdag een koopadvies van Morgan Stanley.

Cyclische aandelen kregen daarentegen grote klappen te verwerken. Adyen (-11,3%) is de grootste bleeder al deed Besi (-10,2%) het niet veel beter.

AMX

Alfen (-13,9%) tikte vorige week nog een all time high aan, maar staat sindsdien in de uitverkoop. Zijn het winstnemingen?. Air France-KLM (-9,0%) moet u in dit soort weken ook niet hebben. Hoewel, u moet ze eigenlijk nooit hebben. Het groepje winnaars is beperkt. Alleen ABN Amro (+5,2%) weet er nog een fatsoenlijke winst uit te persen.

ASCX

Voor de aandeelhouders van Accsys (-18,1%) is het een week om snel te vergeten. De reden is bekend. Daarentegen gaat de prijs voor meest opmerkelijke stijger naar Azerion (+10,0%).

Van een niet-winstgevend groeibedrijf als Azerion had ik niet verwacht dat het in een bloedrode week bovenaan het rijtje stijgers zo eindigen. Een duidelijke trigger kan ik niet aanwijzen.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik