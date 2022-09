Slotcall: Een blikseminslag op de beurs

waar het om gaat is dat de kerninflatie in de VS - belangrijker nog dan de totale inflatie - niet met 0,3% op maandbasis steeg, zoals verwacht, maar met 0,6%. de kerninflatie bedraagt nu 6,3%. dat betekent dat de inflatie allang niet meer alleen in de energieprijzen zit, maar zich verspreid over de hele linie. overigens was de totale inflatie met 8,3% ook torenhoog en hoger dan verwacht. beleggers en analisten hebben zich ten onrechte lekker zitten maken dat de inflatie wel snel zou dalen en komen nu van een koude kermis thuis!