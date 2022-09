Slotcall: Een blikseminslag op de beurs

In aanloop naar het Amerikaanse inflatiecijfer opende de AEX vanochtend een fraaie 0,3% in de plus. Om half drie ’s middags bleek de US inflation in augustus te zijn uitgekomen op 8,3%, het laagste niveau in vier maanden. Een tegenvaller, aangezien gerekend werd op 8,1%. De Amsterdamse hoofdindex dook omlaag en sloot 1,8% in het rood.

Hoewel de energieprijzen op jaarbasis in augustus bijna 24% hoger lagen, was er op maandbasis sprake van een daling. Hetzelfde geldt voor tweedehands auto's. Dat maakte dat veel beleggers enigszins optimistisch waren en uitgingen van 8,1% inflatie. Vermoedelijk waren de gestegen kosten van boodschappen de boosdoener. Op jaarbasis lagen boodschappenprijzen 13,5% hoger in de Verenigde Staten.

Een ander belangrijk macrocijfer dat vandaag verscheen, was de Duitse ZEW-index. De indicator van economisch sentiment voor Duitsland daalde voor een derde maand op rij. De index daalde tot van -55,3 in augustus tot -61,9 in september. Daarmee bereikte de ZEW-index het laagste niveau sinds oktober 2008 en was het nog slechter dan de marktvoorspellingen van -60.

Galapagos

Biotechconcern Galapagos (-3,1%) is langzaam in wat rustiger vaarwater gekomen. Hoewel, gister schoot de koers van het aandeel met zo'n 7% omhoog. Dit was mogelijk een reactie op een herhaald koopadvies van een Amerikaanse zakenbank.

Daarnaast houdt het biotechconcern een aantal presentaties voor beleggers, momenteel in de VS, en later deze maand onder meer in Londen. De nieuwe topman, Paul Stoffels, geniet een uitstekende reputatie en zal allicht met een enthousiast verhaal professionele beleggers over de streep weten te trekken.

"De eerste contouren van het nieuwe Galapagos zijn geschetst met een focus op oncologie. Een heldere keuze, maar beleggers in het fonds moeten zich wel goed realiseren dat de komende jaren de cashburn onverminderd hoog blijft", schrijft Martin Crum in zijn analyse van Galapagos.

Aperam

De Europese staalsector wordt hard geraakt door de torenhoge gasprijzen. Inmiddels zijn er al 15 Europese staalfabrieken gesloten omdat de productie niet rendabel meer is. We praten daarmee over circa 7% van de totale Europese staalproductie.

Duizenden arbeiders zijn hierdoor op straat komen te staan. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (-7,2%) leek zich hier lange tijd aan te kunnen onttrekken, maar moest er vorige maand toch aan geloven.

Na de vakantiestop moest het besluiten de grote site in Gent voorlopig gesloten te houden. Ook de fabriek in het Belgische Charleroi blijft gedeeltelijk dicht. Alleen opdrachten met een zeer hoog nikkelgehalte worden nog uitgevoerd, andere zijn niet rendabel meer. Beide sites zijn de belangrijkste plaatsen waar Aperam schroot omsmelt tot roestvrij staal. Wat de gevolgen hiervan zijn voor beleggers, leest u in de analyse van Aperam.

Brede markt

De AEX (-1,8%) presteerde nog slechter dan de Franse CAC 40 (-1,2%) en de Duitse DAX (-1,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 25,9 punten.

Wall Street koerst fors in het rood: S&P 500 (-3,1%), Dow 30 (-2,7%) en de Nasdaq (-4%).

De euro daalt 1,2% en noteert 1,000 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,1%) en zilver (-1,1%) dalen beide ruim een procent.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-1,5%) dalen ook.

Bitcoin (-5,2%) keldert flink.

Het Damrak:

Aandeelhourders van Adyen (-8%) moesten vandaag op de blaren zitten. Het is bekend dat Adyen volatiel is, maar -8% is een wel heel harde afstraffing voor die 0,2% verschil tussen de verwachtingen en de daadwerkelijke inflatie.

(-8%) moesten vandaag op de blaren zitten. Het is bekend dat Adyen volatiel is, maar -8% is een wel heel harde afstraffing voor die 0,2% verschil tussen de verwachtingen en de daadwerkelijke inflatie. Hetzelfde geldt overigens voor Besi (-6,6%) en Just Eat Takeaway (-5,7%), die beide een pijnlijke namiddag beleefden op de beurs.

(-6,6%) en (-5,7%), die beide een pijnlijke namiddag beleefden op de beurs. Over Besi gesproken: de chipper heeft Richard Norbruis voorgedragen als lid en voorzitter van de raad van commissarissen.

Ook Just Eat Takeaway kwam in het nieuws. De maaltijdbezorger heeft organisatorische wijzigingen aangebracht in Canada, waardoor 350 banen verdwijnen. Heel jammer voor die werknemers, maar voor aandeelhouders hoeft dat natuurlijk geen slecht nieuws te zijn.

Société Générale heeft zowel Philips (-1,4%) als Heineken (-0,6%) op de kooplijst geplaatst. Hoewel het koersdoel van de bierbrouwer daarbij met €2 steeg naar €116, ging het koersdoel van Philips juist omlaag van €23,80 naar €21.

(-1,4%) als (-0,6%) op de kooplijst geplaatst. Hoewel het koersdoel van de bierbrouwer daarbij met €2 steeg naar €116, ging het koersdoel van Philips juist omlaag van €23,80 naar €21. De Tijd meldde dat de socialistische en liberale vakbonden hebben bij (Ahold) Delhaize (+0,9%) een stakingsaanzegging ingediend na een mislukte sociaal overleg. De stakingsaanzegging loopt over twee weken af, en dan volgt er een staking, tenzij er voor die tijd een akkoord wordt bereikt.

Adviezen:

ING: naar €14,30 van €13,90 en kopen - Kepler Cheuvreux

Aegon: naar €5,25 van €4,10 en verhoogd naar kopen - Société Générale

Philips: naar €21 van €23,80 en verhoogd naar kopen - Société Générale

Heineken: naar €116 van €114 en kopen - Deutsche Bank

Adyen: naar €1.730 van €2.568 - UBS

Agenda woensdag 14 september 2022

06:30 Industriële productie - Juli def. (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Industriële productie - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)