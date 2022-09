Dames en heren, gevonden: de bodembel. En die luidt volgend voorjaar?

Dat is mijn inschatting op dit moment ook. De komende bodem (diepere low) komt in oktober en in november na de midterms komt er weer een kleine bear market rally.



Wederom gevolgd door een nieuwe dip (verwacht ik minder diep) gezien het feit dat waarschijnlijk weinig is verandert met combinatie inflatie/rente/verminderde vraag/minder consumenten uitgave etc, maar dat de aandelen markt te ver gedaald is.



In het voorjaar komt dan als wij geluk hebben de economie en dus de aandelenmarkt weer tot leven. De hamvraag blijft echter of de VS doorgaat met het spel rondom Taiwan en of dat niet gaat escaleren. Ik verwacht dat echter pas in 2024 omdat Biden tot eind 2024 aan de macht is. Wat dat betreft zal het naar ik hoop in 2023 rustig blijven.