Dames en heren, gevonden: de bodembel. En die luidt volgend voorjaar?

Eureka!

Bestaat er dan toch een bodembel?

Dat is handig, we hoeven alleen maar bij de Fed Fund futures te kijken wanneer die weer stijgen. Dan lezen we zo af wanneer de bodembel over de vloer galmt. April of mei volgend jaar dus. Buy in May, het is eens wat anders dan dat eeuwige Sell in May. De koersen zijn 100 minus de voor die maand verwachte rente.



Is er trouwens nog langer beeld dan tot 1970? Ja, de Fed-data in Refinitiv Datastream gaat tot 1954 terug. Extraatje, eerst de Dow Jones die in Datastream zelfs tot 1900 terug gaat. Dit is versus recessies. Ongelooflijk, het lijkt wel of de eerste helft van de vorige eeuw alleen maar uit recessies en oorlogen bestond.

Zelfs in de roaring twenties waren er drie dikke recessies! Schrale troost voor wie intussen een halve maand overhoudt, als het huishoudgeld op is. Echter, recessies en amper vooruitkomende - maar wel zenuwslopende - boom & bust-beurzen, zijn anno nu heel wat dunner gezaaid dan vroeger.



Hier is dan de Fed Fund Rate, het officiële rentetarief van de centrale bank, versus de Dow Jones anno 1954. Is die rente inderdaad een bodembel-bodembel? Nee, niet. Dat wist u - als het goed is tenminste! - meteen toen u de kop boven dit stukje zag staan, maar toch even kijken, want u weet maar nooit.

Kijk nog even naar het plaatje uit die tweet. Hoe vaak komt het wel niet voor dat op het eerste gezicht een plaatje een perfecte correlatie laat zien, die al snel imperfecter wordt als u goed kijkt en vervolgens blijkt die zelfs waardeloos, want er valt geen geld aan te verdienen. Fed-rente en bodembel, dit is er dus weer zo een.



Want de conclusie is wel dat de beleidsrente zeker van invloed is op de aandelenkoersen, maar voorspellende waarde is er niet. En die heilige graal komt er ook nooit, want dan is het risico uit de markt en daarmee ook de kans op koerswinst. Als u deze gevolgtrekking niet begrijpt, hebt u nog beurshuiswerk te maken.

Inderdaad luidde de laatste twee keer een uitverlaagde Fed de bodembel voor aandelen in. Daarvoor wordt het beeld steeds onduidelijker. In 2003 was de Fed nog niet helemaal klaar met verlagen, toen het horen en zien u al verging op de vloer van de bel en in 1991 en 1974 kwam er zelfs nog een (snel)trein voorbij.

En nog niets, die Fed Fund futures kunnen er weliswaar nú op duiden dat volgend voorjaar (als we dat halen) de rente draait van stijgen naar zijwaartsen of dalen, maar dat kan iedere koerstik weer anders zijn. En dan is het straks toch weer gewoon Sell in May? Dat werkt ook niet altijd, maar dat is weer ander verhaal.

Het is natuurlijk wel zo dat risicovolle aandelen en risicovrije obligaties (de AAA's dan) met elkaar correleren. Dit plaatje van AEX (oranje) en onze tien jaarsrente is intussen zowat dagelijks ergens op deze site te bezichtigen.



Op langere termijn, dit is de hele EU- en eurohistorie van AEX (oranje) en onze tienjaars rente, is het echter een rommelpotje. U moet een briljant logaritme hebben om hier geld aan te verdienen.



Hebt u de bodembelkwaliteiten van AEX en onze rente nog tegoed. Om kort te gaan: die heeft onze index niet. Zo had u tot 2015 de bull market van 2009 -2021 gemist. En nog één ding: niemand weet ooit zeker wanneer ze zijn uitverlaagd. We weten intussen dat ze ook onder nul nog vrolijk door hakken en zagen.