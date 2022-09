Value8 verkoopt Kersten: 8 vragen aan CEO Peter Paul de Vries

Investeringsmaatschappij Value8 verkocht deelneming Kersten aan beursfonds Morefield, eveneens een meerderheidsdeelneming van Value8. CEO De Vries legt uit waarom.

1. Afgelopen vrijdag werd aangekondigd dat het beursgenoteerde Morefield – een 80%-deelneming van Value8 - hulpmiddelenleverancier Kersten overneemt van datzelfde Value8. Wat is de gedachte achter die stap?

"Morefield heeft al jaren de ambitie om een groeiend bedrijf te kopen. De outside-aandeelhouders van Morefield hebben in en buiten de aandeelhoudersvergadering het idee geopperd om Kersten over te nemen. Die mogelijkheid is onderzocht en nu mag de AVA stemmen over het voorstel."

2. Waarom is dat in het belang van Morefield-aandeelhouders?

"Morefield is een kleine beursvennootschap. Medio 2022 heeft Morefield een eigen vermogen van €4,6 miljoen en een halfjaarwinst van €0,3 miljoen. Met Kersten krijgen de aandeelhouders een aandeel in een groeiend bedrijf in de gezondheidszorg, een bedrijf dat de afgelopen jaren hard gegroeid is en de ambitie heeft om dat traject door te zetten. Dat betekent meer perspectief op waardegroei."

3. Wordt Morefield daardoor aantrekkelijker voor beleggers?

"Dat moeten beleggers zelf bepalen., Maar het is een feit dat er weinig beursfondsen in de healthcare-sector in Nederland zijn die ook gezond winstgevend zijn. Dat betekent dat er een mogelijkheid bij is gekomen. Kersten groeit, profiteert van de vergrijzing en wordt uitstekend gemanaged."

4. De prijs die Morefield betaalt ligt flink boven de boekwaarde. Betaalt Morefield niet teveel?

"Eind juni 2022 stond het belang in Kersten voor €15 miljoen in de boeken. Maar het is duidelijk dat we het bedrijf daar niet voor willen verkopen. Wie de beoogde koopsom afzet tegen de omzet van €72 miljoen, de EBITDA-marge van 10% en het groeipotentieel, zal constateren dat Morefield geen overspannen multiple betaalt. En uiteindelijk mogen de aandeelhouders Morefield zelf stemmen."

5. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf Kersten zelf?

"Kersten heeft een ambitieus management. Ze zijn als groeiende speler actief in vier segmenten van de hulpmiddelenmarkt. Dat betekent ook dat er acquisities worden gedaan om te groeien. In 2021 waren dat er twee – Full Mobility en BSO - en recent is WmoSolutions in Zoetermeer overgenomen. Het is een enorm voordeel om bij een overname of fusie eigen beursgenoteerde aandelen te kunnen gebruiken voor de financiering. De beursnotering is zo een groeiversterker voor Kersten."

6. Een transactie tussen twee vennootschappen waarin Value8 meerderheidsaandeelhouder is. Hoe werkt dat?

"Regel 1 bij zo’n transactie is: wees er transparant over. Er is een circulaire gepubliceerd waarin zeer uitgebreide informatie wordt verschaft. Wij raden aandeelhouders Morefield aan om die circulaire goed te lezen. Ook aan het belang van Value8 wordt aandacht besteed. Bottom line is dat de transactie goed is voor Morefield én voor Kersten. Het is een voorrecht om daaraan te mogen meewerken."

7. De transactie valt in een ongunstig beursklimaat. Had Morefield niet beter kunnen wachten?

"Dat was niet aan de orde. In juni 2022 is aangekondigd dat Morefield een belangname in Kersten zou onderzoeken. Dat onderzoek leidde tot de conclusie dat de transactie een win-win situatie zou opleveren. Er is een evenwichtige structuur gecreëerd en nu mogen de Morefield-aandeelhouders zich er over uitspreken. Daarna vindt de overname plaats. Vanaf dat moment heeft Kersten een extra troef in handen om de groei aan te jagen."

8. Voor welk soort beleggers is dit aandeel interessant?

"Morefield blijft – ook na de overname van Kersten – een smallcap. Dus zullen vooral smallcapbeleggers naar dit aandeel kijken. Verder is Kersten een voorloper op het gebied van duurzaam ondernemen. 10 procent van de medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien loopt Kersten voorop met een zeer hoog percentage hergebruik van hulpmiddelen en onderdelen. Circulair werken zit in het DNA. Voor beleggers met een ESG-focus is dat een extra troef."