Stevige rentestijging, zwakke aandelen

De felle opleving van de rente, gaat gepaard met technische verzwakkingen in aandelen.

De belegger in vastrentende waarden is dit jaar niets bespaard gebleven. Obligatiekoersen hebben echt alle hoeken van de markt gezien.

Omlaag en weer fors omhoog

Dit waren de belangrijkste bewegingen in de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente in de afgelopen acht maanden:

Tussen 1 januari en 17 juni steeg de rente van 0 naar 2,11%

Vervolgens zakte de rente naar 1% op 2 augustus

Sinds begin augustus is de rente weer fors gestegen naar nu 1,86%

Een soortgelijke ontwikkeling zien we bij de Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente:

Op 1 januari was de stand 1,51%, op 15 juni 3,43%

Begin augustus was de rente alweer gezakt naar 2,55%

Om in de afgelopen weken weer op te lopen naar 3,12% thans

Felle stijging

Vooral de laatste periode was heftig, vanwege de felheid van de stijging. Beleggers hebben de huidige stellingname van centrale bankiers goed aangevoeld. Denk aan Klaas Knot, die aangeeft dat de ECB krachtig zal moeten blijven optreden. Ook meldt Jerome Powell dat de strijd tegen de te hoge inflatie onvoorwaardelijk is.

Een belangrijke trigger in Europa zijn de geruchten over een driedubbele rentestap van de ECB.



In het spiegelbeeld van de heftige renteontwikkelingen gedroegen obligaties zich volatieler dan menig cyclisch aandeel.

Begin augustus dacht ik nog dat obligaties een veilige keus waren, maar niets is minder waar gebleken.

Vandaag houd ik de grafieken van de Nederlandse en Amerikaanse 10-jaarsrente tegen het licht. Ik begin met de recente ontwikkelingen van de AEX.

AEX zet lagere top neer

Het herstel van de AEX liep dinsdag stuk in de gap van de dag ervoor, iets boven de 700 punten.

Ook lijkt deze mislukte opleving een nieuwe lagere top achter te laten, die de verkoopdruk bevestigt. Zo te zien zit de AEX nog in de gevarenzone en is het einde van de correctie nog niet te zien.



Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente zet opleving met kracht voort

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is technisch bezien serieus gedraaid. Nadat de dalende trend is gebroken, is de rente nu ook boven de oude weerstand van 1,59% gesloten.

De huidige opleving koerst nu richting de weerstand van 2,11% (gevormd op 15 juni). Steun ligt rond 1,00% (de bodem van 2 augustus).



Amerikaanse 10-jaars rente klimt op door de weerstand van 2,84%

US 10-jaars rente heeft technisch een duidelijke draai gemaakt. Eerst is de dalende trend doorbroken, vervolgens is de rente nu ook boven de oude toppen van medio juli en begin augustus gesloten.

Met deze technische signalen is er ruimte gemaakt richting de weerstand van 3,43% (de top van 15 juni). Steun ligt rond 2,55% (de bodem van 2 augustus).