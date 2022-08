Gentlemen prefer Bonds

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in de eerste helft van dit jaar naar eigen zeggen significante progressie geboekt in het realiseren van winstgevendheid. Dit bleek woensdag bij de cijfers van de maaltijdbezorger.



In het afgelopen kwartaal boekte Just Eat Takeaway een positieve aangepaste EBITDA in Noord-Europa, Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk & Ierland. Deze regio's zijn goed voor 90 procent van de brutotransactiewaarde.



"De winstgevendheid komt in zicht en we verwachten dat de aangepaste EBITDA verder zal aantrekken in de tweede helft van dit jaar", aldus CEO Jitse Groen. De topman verwacht op groepsniveau onverminderd in 2023 een positieve aangepaste EBITDA te kunnen boeken.



In het afgelopen halfjaar verwerkte Just Eat Takeaway 509,4 miljoen orders tegen 546,8 miljoen een jaar eerder, een daling van 7 procent. De brutotransactiewaarde bleef met 14,2 miljoen euro grofweg gelijk.



De omzet steeg met 7 procent tot 2,8 miljard euro, of met 1 procent tegen constante wisselkoersen.



De aangepaste EBITDA was 134 miljoen euro negatief, tegen een verlies van 189 miljoen euro een jaar eerder. De marge was 0,9 procent negatief in het afgelopen halfjaar. In Noord-Europa is Just Eat Takeaway al een tijd winstgevend.



De analistenconsensus die Just Eat zelf samenstelde, mikt op een brutotransactiewaarde in de eerste zes maanden van 14,4 miljard euro. Dat zou volgens de analisten een omzet opleveren van 2,8 miljard euro, met een aangepaste EBITDA van 121 miljoen euro negatief en een marge van 0,9 procent negatief.



Just Eat Takeaway wil verder Jörg Gerbig herbenoemen als COO. Destijds werd een onderzoek gedaan naar eventuele misdragingen door Gerbig na een officiële klacht. Een extern onderzoek wees volgens de maaltijdbezorger uit dat Gerbig door kan als operationeel directeur.



Outlook



De outlook voor heel dit jaar werd gehandhaafd. De brutotransactiewaarde zal dit jaar aantrekken met circa 5 procent op jaarbasis. De maaltijdbezorger rekent ook nog op een negatieve aangepaste EBITDA-marge van 0,5 tot 0,7 procent. De consensus rekent op een min van 0,6 procent.



Verder liet Just Eat Takeaway weten nog steeds te kijken naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van Grubhub. Ook wil de maaltijdbezorger af van zijn belang van 33 procent in iFood, maar wel als de prijs goed is.



