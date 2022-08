Over september, statistiek, volatiliteit, Flow Traders en Flatex

De beer ligt op de loer, de volatiliteit loopt op maar explodeert nog niet, en laten koersen van marktpartijen nou net sterk zijn gedaald.

De R keert deze week terug in de maand en daar weten we op de beurs alles van.



En misschien begon de herfst al afgelopen vrijdag in Jackson Hole met die speech van de Fed-voorzitter die iedereen in mineur deed belanden. Een van de weinige double digit-stijgers die dag was de verkeerde: de volatiliteit, ofwel hier de CBOE VIX-index en (paars) VDAX New.



Inderdaad, de volatiliteit loopt op, maar explodeert nog niet zoals in maart 2020. Dat kán als september er met gestrekt been ingaat. Brokers en market makers profiteren als geen ander van die echte volatiliteitsexplosies. Eén knetterende dag kan het jaar van zulke partijen zelfs maken of breken.

En laten nou net de koersen van die aandelen flink zijn afgekomen. Zie hier Flow Traders versus die VIX. Broker FlatexDeGiro is er ook eentje, of Amerikaanse market maker Virtu. Kortom, misschien zijn dit leuke dobbels voor een koersritje, of om uw gelijk te halen, als u denkt dat september spettert, sputtert, of spattert.

Nogmaals, dit is een kortetermijnideetje en -gokje. Onze fundamentele analyses van Flow Traders, FlatexdeGiro en Virtu leest u hier, hier en hier.