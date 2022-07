Slotcall: "Vooral de outlook doet pijn aan mijn ogen"

@jan de vakman,



Tjah Jan, in essentie keert Shell $1 rechtstreeks aan dividend uit, goed voor ruwweg een yield van 4%. Daar bovenop wordt er voor een forse $14,5 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Dat is afgezet tegen de huidige market cap goed voor nog eens circa 7,7% yield. Dat laatste ontvangt u weliswaar niet op uw bankrekening, maar u hoeft toekomstige winsten van Shell met veel minder aandeelhouders te delen. Als de redenatie is dat alleen rechtstreeks ontvangen dividend 'telt' dan is dat toch echt te kort door de bocht, al snap ik dat u die 7,7% liever ook cash uitgekeerd had willen hebben.



Shell handelt conform de mening van topman Van Beurden: 'het aandeel is zwaar ondergewaardeerd." Dan is inkoop eigen aandelen zeker een manier daar iets aan te doen.



fijne avond



disclaimer: geen positie in Shell