Slotcall: "Vooral de outlook doet pijn aan mijn ogen"

Een bomvolle cijferdag vandaag. In Amsterdam boden de goed ontvangen cijfers van Shell en ArcelorMittal (hieronder meer) steun aan de AEX (+1,2%). Ook ASMI sloot met een mooie plus zien van 4,7%. Bij de midkappers deed AMG (+8,3%) een sprintje na een dividendverhoging en sterke kwartaalcijfers.

Shell verdient geld als water

Laten we direcrt even bij Shell (+0,7%) beginnen. Het bedrijf rapporteert sterke Q2-cijfers en er valt bar weinig af te dingen op de gefocuste manier van opereren van de concerntop. De olie- en gasreus verdient geld als water (een winst - op aangepaste basis - van $11,5 miljard) en aandeelhouders profiteren mee.

Het concern staat er financieel gezien inmiddels uitstekend voor, maar mogelijke schadeclaims liggen op de loer. Hoe groot analist Martin Crum de kans acht dat deze claims daadwerkelijk zullen volgen, leest u in de uitgebreide analyse van Shell.

Meta onder druk

Heel anders was het bij Meta (-5,4%), dat met een historisch cijferrapport kwam, want voor het eerst sinds de oprichting van het bedrijf krimpt de omzet in een kwartaal. Mensen brengen weliswaar meer tijd door op de platforms van Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), maar het lukt het bedrijf niet om daar significant meer geld uit te halen. Dit blijkt onder meer uit de ronduit teleurstellende outlook. Het maakt duidelijk dat de advertentiebusiness onder druk staat.

Een teleurgestelde Niels Koerts twitterde gisterenavond al: "Zowel de omzet als winstgevendheid valt tegen. Vooral de outlook doet pijn aan mijn ogen. Meta rekent op een omzet van $26 tot $28 miljard in Q3. Consensus lag boven de $30 miljard." Zijn analyse van Meta die hij op basis van de cijfers schreef leest u hieronder.

Amerikaanse economie tegen verwachting in gekrompen

Zoals u van ons gewend bent werpen we in de slotcall ook even een blik op de macrocijfers. Te beginnen bij de Amerikaanse economie. Het bruto binnenlands product daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 0,9%, terwijl de markt juist rekende op een groei van 0,3%.

Vanuit the States kwamen ook nog de Initial Jobless Claims, oftewel, het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Dit aantal daalde vorige week van 261.000 tot 256.000, terwijl op een daling tot 253.000 werd gerekend. Dit cijfer is door de krapte op de arbeidsmarkt nog altijd laag en heeft dus ook geen groot effect op de koersen.

Paul Weeteling in de IEX BeleggersPodcast

Morgen is het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Midden in het cijferseizoen is het haast onvermijdelijk dat het een bomvolle uitzending wordt, en dan schuift ook nog eens techaandelenanalist Paul Weeteling (die vandmiddag nog QualComm analyseerde) aan in de podcast. Heeft u vragen aan hem, Niels Koerts of Arend Jan Kamp? Laat die dan achter in de reacties hieronder.

Over podcasts gesproken, gisteren verscheen de tweede aflevering van BeleggersBootcamp, die ik samen met Niels Koerts maak.

Rentes

De marktrentes dalen behoorlijk nadat Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren letterlijk zei dat de Verenigde Staten volgens hem nog niet in een recessie zitten. De Nederlandse tienjaarsrente gaat daarop met twaalf basispunten omlaag tot 1,14%.

Brede markt

De AEX (+1,2%) presteert vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (+1,2%) en de Duitse DAX (+1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,6 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,6%), Dow 30 (+0,6%) en de Nasdaq (+0,4%).

De euro daalt vandaag 0,3% en noteert 1,017 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,2%) en zilver (+3,4%) zijn in trek.

Olie: WTI (-0,0%) en Brent (+0,2%) blijven vrij dicht bij huis.

Bitcoin (+4,6%) koerst in de plus.

Het Damrak

Met spanning werd naar de kwartaalcijfers van het als zeer cyclisch te boek staande ArcelorMittal (+1,9%) uitgekeken. En ze stellen niet teleur. Sterker, het concern presteert beter dan de marktverwachting. U leest er alles over in de analyse van ArcelorMittal.

(+1,9%) uitgekeken. En ze stellen niet teleur. Sterker, het concern presteert beter dan de marktverwachting. U leest er alles over in de analyse van ArcelorMittal. Een positief verslag van Unibail (+2,8%). Door een sneller herstel van de winkelomzetten, tot gemiddeld weer 105 % in Q2 2022 versus Q2 2019, wist het over de eerste jaarhelft meer huur binnen te halen dan eerder voorzien. Het fonds ziet hierop ruimte de winstprognose op te krikken. Het spreekt wel van uitdagende macro-economische omstandigheden en beleggers zullen het dit jaar ook nog zonder dividend moeten stellen. Meer weten? Lees dan de complete analyse van Unibail.

(+2,8%). Door een sneller herstel van de winkelomzetten, tot gemiddeld weer 105 % in Q2 2022 versus Q2 2019, wist het over de eerste jaarhelft meer huur binnen te halen dan eerder voorzien. Het fonds ziet hierop ruimte de winstprognose op te krikken. Het spreekt wel van uitdagende macro-economische omstandigheden en beleggers zullen het dit jaar ook nog zonder dividend moeten stellen. Meer weten? Lees dan de complete analyse van Unibail. In de eerste helft van dit jaar heeft Relx (+2%) de omzet en het resultaat verder zien stijgen.

(+2%) de omzet en het resultaat verder zien stijgen. AMG (+7,7%) heeft in het tweede kwartaal boven verwachting gepresteerd. AMG mikte voor 2022 aanvankelijk op een ebitda van $260 tot $290 miljoen, maar trok dit donderdag op naar $280 tot $300 miljoen.

(+7,7%) heeft in het tweede kwartaal boven verwachting gepresteerd. AMG mikte voor 2022 aanvankelijk op een ebitda van $260 tot $290 miljoen, maar trok dit donderdag op naar $280 tot $300 miljoen. JDE Peet's (+0,1%) zal net als bijvoorbeeld een Unilever (-0,2%) hinder hebben ondervonden van de kosteninflatie, dat vermoeden uit analist Martin Crum in zijn analyse van JDE Peet's.

(+0,1%) zal net als bijvoorbeeld een (-0,2%) hinder hebben ondervonden van de kosteninflatie, dat vermoeden uit analist Martin Crum in zijn analyse van JDE Peet's. Arcadis (-0,6%) komt met keurige cijfers en de vooruitzichten zijn zonnig. Het ingenieurs- en adviesbureau blijft volop in het werk zitten; klanten over de hele wereld zijn bezig hun CO2-uitstoot terug te dringen en daarvoor schakelen zij de expertise van Arcadis in. Het bedrijf investeert veel in digitalisering en kan klanten een steeds geavanceerder dienstenpakket aanbieden. Het orderboek dikt verder aan en biedt nu voor bijna een jaar werk. Alleen de stijgende schuldenlast door de recente overname van IBI Group baart de IEX Beleggersdesk wat zorgen. Lees daar meer over in de analyse van Arcadis.

(-0,6%) komt met keurige cijfers en de vooruitzichten zijn zonnig. Het ingenieurs- en adviesbureau blijft volop in het werk zitten; klanten over de hele wereld zijn bezig hun CO2-uitstoot terug te dringen en daarvoor schakelen zij de expertise van Arcadis in. Het bedrijf investeert veel in digitalisering en kan klanten een steeds geavanceerder dienstenpakket aanbieden. Het orderboek dikt verder aan en biedt nu voor bijna een jaar werk. Alleen de stijgende schuldenlast door de recente overname van IBI Group baart de IEX Beleggersdesk wat zorgen. Lees daar meer over in de analyse van Arcadis. CM.com (-7,3%) heeft de groei in de eerste helft van 2022 zien vertragen en verlaagde de omzetoutlook voor dit jaar licht. "De groei liep terug, vanwege een buitengewoon sterk tweede kwartaal in 2021", verklaarde CM.com in een toelichting.

(-7,3%) heeft de groei in de eerste helft van 2022 zien vertragen en verlaagde de omzetoutlook voor dit jaar licht. "De groei liep terug, vanwege een buitengewoon sterk tweede kwartaal in 2021", verklaarde CM.com in een toelichting. IEX Group (+2%) heeft de omzet en winst in de eerste zes maanden van dit jaar zien aantrekken. De omzet steeg in het afgelopen halfjaar met 16% tot €2,5 miljoen. IEX profiteerde onder meer van een toegenomen directe advertentieomzet en hogere inkomsten uit abonnementen. Het aantal abonnees steeg licht.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Vopak: naar €24,50 van €35 en houden - Jefferies

Philips: naar €18,80 van €21,30 en verkopen - JPMorgan Research

Philips: naar €22 van €24 en houden - Deutsche Bank

Randstad: houdadvies met een koersdoel van €49 - Citi Research

Agenda vrijdag 29 juli

00:50 Industriële productie - Juni vlpg (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Juni (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - Juni (NL)

06:30 Producentenprijzen - Juni (NL)

07:00 Signify - Cijfers tweede kwartaal

07:00 BNP Paribas - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 EssilorLuxoica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Renault - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Basic-Fit - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Fra)

08:00 Brunel - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers tweede kwartaal

09:55 Werkloosheid - Juni (Dld)

10:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - Juli vlpg (eur)

13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Juni (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal vlpg (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli (VS)