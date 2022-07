Het is wat minder voorbeurs, maar we hebben de zeven op het bord nog

De AEX indicatie is -0,5%, maar de teruggewonnen zeven op het bord lijkt vooralsnog strand te houden.

Alle Europese futures openen rond -0,5%

De Amerikaanse futures staan -0,1% à -0,2%

In Azië kleurt op het bescheiden dalende China en Korea na alles dito groen

De volatiliteit (CBOE VIX Index) slot -2,3% op 23,11

En de dollar zwaait alweer naar de euro? Het ding stijgt 0,4% naar 1,019

Goud staat -0,2%, olie stijgt 1,0% en crypto doet -0,4%

De rentes krijgt u apart, Italië weer. Nou ja zeg, komt dat even goed uit dat de ECB nu nét een nieuw instrument heeft óm... Alleen weet nog niemand hoe precies.



De economie vertraagt, de hoge inflatie blijft nog wel even en energie blijft duur: ECB-president Christine Lagarde zei het gisteren zelf. En de AEX versnelt? Daar lijkt het even op, de index breekt in ieder geval uit het neergaande trendkanaal. U kunt deze reversed-dip ook verkopen natuurlijk.

Minder economie, meer winsten? Lijkt mij sterk, maar de verwachtingen voor de AEX stijgen zelfs en ik ga het zelf niet beter weten dan de data. Dat de index zelf mogelijk alweer op herstel over halfjaar tot een jaar vooruit loopt, is goed mogelijk. Analisten en hun verwachtingen hebben de naam juist achter te lopen.

Over naar de cijfers, Flow Traders Q2's zijn niet goed en nog wat lager dan verwacht. De gouden handelstijden zijn over en het fonds investeert. Minder personeel en minder winstdeling zelfs, het is aan alle kanten afknijpen. Het bedrijf stelt €0,70 interim dividend voor en koopt voor €25 miljoen aandelen in.

Wereldhave meldt bij haar H1's minder huurinkomsten en indirect resultaat, maar het indirecte is wel beter, want geen afschrijvingen meer. Het vastgoedfonds verwacht dit jaar nog altijd een direct resultaat te boeken in de bandbreedte van 1,55 tot 1,65 euro per aandeel.



Beter Bed meldt in haar Q2's minder winst op meer omzet (horen we vaker dit jaar), investeert en geeft geen outlook af voor 2022.



Niet specifiek op het Damrak, maar er zijn meer cijfers vandaag:

Hier zijn de inkoopmanagersindices over juli van vandaag, de cijfers en verwachtingen worden steeds lager. Iets met groeivertraging ook.



Nog één ding, omdat het 2022 is. Snap rapporteerde gisteravond weer slechte (groeivertraging) en nog slechter ontvangen Q2's en ging nabeurs -26,8% naar $11,97. De intradagbodem dit jaar is $11.80. Verder zeg ik maar niks. AkzoNobel concurrent PPG deed +0,04% op haar cijfers.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:10 Vlakke opening AEX voorzien

08:07 Britse detailhandelsverkopen iets onder druk

07:55 Ebusco zet productiecapaciteit bij

07:54 Handelsinkomsten Flow Traders flink gedaald, zoals verwacht

07:33 Omzet bij Beter Bed omhoog, maar winst omlaag

07:19 Direct resultaat Wereldhave onder druk

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

06:50 Japanse economie nadert neutraal niveau

06:45 Prijsstijging koopwoningen Nederland vlakt af

06:39 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:39 Beursagenda: macro-economisch

06:38 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

21 jul PPG profiteert van hogere prijzen

21 jul Zwakste kwartaalgroei ooit voor Snap

21 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

21 jul Tesla in trek op groen Wall Street

21 jul Olieprijs daalt

21 jul Ajax contracteert Francisco Conceicao

21 jul Wall Street noteert hoger

21 jul SBM Offshore stelt projectfinanciering One Guyana veilig

21 jul Parlementsverkiezingen Italie in september

21 jul Europese beurzen sluiten verdeeld

21 jul Hydratec blijft rekenen op goed jaar

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Wereldhave - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Accell - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Beter Bed - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers tweede kwartaal en beleggersdag



13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Twitter - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)



00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Juni (NL)

01:30 Inflatie - Juni (Jap)

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Juli (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VS)

En dan nog even dit

Er is weer risicobereidheid en Tesla deed +9,8% op cijfers:

WATCH: Wall Street's main indexes rose on Thursday, boosted by a late-afternoon rally and gains in heavyweight growth stocks, including Tesla https://t.co/vOJwgKH3dE $TSLA pic.twitter.com/FAmISO4dtr — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2022

Gelukkig heeft de ECB heel toevallig net een nieuw instrument hiervoor?

The collapse of Italy’s government is awakening a dormant threat in European bond markets https://t.co/P5WXBANTsF — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2022

Knap samengevat:

#ECB hikes by more but fails to prop up Euro as communication was not hawkish & Lagarde has de-facto removed prior guidance for Sep meeting. Future rate hikes will be decided “meeting-by-meeting” and based on incoming data. Traders puzzle over ECB’s new tool to stem market stress pic.twitter.com/ZFp6a2KoG8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 21, 2022

Amazon staat minder in de spotlights, maar laat maar schuiven?

Amazon announced that it is buying primary care company One Medical in a deal worth $3.9 billion. The all-cash deal heralds a dramatic expansion of Amazon's healthcare ambitions, having piloted virtual care visits for Amazon employees in Seattle in 2019 https://t.co/ppomM5Gg17 pic.twitter.com/x1GkVF3C2e — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2022

Zonder stuur.

WATCH: Baidu unveiled its new autonomous vehicle without a steering wheel. The Chinese tech giant plans to use it for its robotaxi service in China next year https://t.co/1S8OwKJFBD pic.twitter.com/gnKTvvjM5g — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2022

Alles naar de indexfondsen:

Hedge funds assets shrink amid investors withdraws, losses https://t.co/CFbUV0FZj2 pic.twitter.com/aACN1Lfn3m — Reuters Business (@ReutersBiz) July 21, 2022

Net zo'n zekerheidje als bitcoin anderhalf jaar geleden nog, meneer Musk?

Lithium refining is a "license to print money," Elon Musk says as he urges more investment in battery materials (via @climate) https://t.co/sV6shqr51k — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2022

Zijn niet gewoon én de VS én China hier kwetsbaar? TSMC, Samsung en ASML zijn momenteel de namen.

Samsung is floating the idea of a broad expansion of semiconductor manufacturing facilities in Texas, a possibly significant step in bolstering domestic capabilities at a time of rising concern over US vulnerabilities https://t.co/pppmbfhMRE — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2022

Op het beste hopen dan maar:

A deal to restart Ukrainian grain exports from the country’s blocked Black Sea ports will be signed on Friday by representatives of Ukraine, Russia and the UN, according to a Turkish official https://t.co/HEtOrhNwB5 — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2022

Veel plezier en succes vandaag.