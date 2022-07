Outperformance Value8 in eerste halfjaar

Bericht delen via:

Investeringsmaatschappij Value8 heeft in het eerste halfjaar 2022 relatief goed gepresteerd.

Het eigen vermogen per aandeel bedroeg eind juni 8,91 euro per aandeel. Gecorrigeerd voor dividend is dat 6,1 procent hoger dan eind juni 2021 en 2,6 procent lager dan ultimo 2021.

De investeringsmaatschappij stelt daarmee over beide tijdvakken beter te presteren dan de AEX index. Die relatieve outperformance is volgens Value8 te danken aan de sectorskeuze (onder andere gezondheidszorg) en de goede ontwikkeling van de bedrijven in portefeuille.

De grootste vier belangen van Value8 - Renewi, Kersten, Ctac en Almunda Professionals - hebben zich in het eerste halfjaar operationeel goed ontwikkeld.

Vanwege de afhankelijkheid van het beurssentiment – 64,5 procent van de portefeuille van Value8 is beursgenoteerd – waagt de investeerde zich niet aan een prognose voor heel 2022. Wel stelt Value8: “Wij hebben veel vertrouwen in de groeikansen van onze bedrijven en blijven ons inzetten voor een voortzetting van het lange-termijngroeipad.”