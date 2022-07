Het is kauwen op Apple voorbeurs en dan komt ook nog Netflix door

Net nu er een mooi kort opgaande trendje in de AEX ontstaat, moet ene Apple de boel weer bederven met de start van het H1-cijferseizoen. Zo meteen alles hierover, de openingsindicatie is in ieder geval -0,6%.

De Europese futures openen -0,4% à -0,8%

De Amerikaanse worstelen net +0,1% op het bord

In Azië staat op de Nikkei 225 (+0,7%) alles 0,1% à -1,0% lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +4,4% op 25,3

De dollar zakt 0,1% naar 1,015

De Duitse tienjaars rente zakt twee basispunten naar 1,20% (de Italiaanse doet niks) en de Amerikaanse stijgt twee naar precies 3,00%.

Goud en olie doen ook niks, maar crypto ligt goed: bitcoin +2,2% en ethereum +3,5%

Dit verpestte de markt gisteren en klinkt wellicht nu nog na. Apple sloot -2,2% en was daarmee een van de grootste dalers in de Nasdaq 100.

Nabeurs deed IBM er een schepje bovenop met -4,3% op cijfers, die toch volgens verwachting waren bij gehandhaafde outlook. Bloomberg:

Apple Inc. plans to slow hiring and spending growth next year in some divisions to cope with a potential economic downturn, according to people with knowledge of the matter.

The decision stems from a move to be more careful during uncertain times, though it isn’t a companywide policy, said the people, who asked not to be identified because the deliberations are private.

The changes won’t affect all teams, and Apple is still planning an aggressive product launch schedule in 2023 that includes a mixed-reality headset, its first major new category since 2015.

Still, the more cautious tone is notable for Apple, a company that has generally beat Wall Street predictions during the Covid-19 pandemic and has weathered past economic turmoil better than many peers.

Apple plans to slow hiring and spending growth next year in some divisions to cope with a potential economic downturn https://t.co/ynNIkIeSbx — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2022

Om- de moed er in te houden: op 2 januari 2019 waarschuwde Apple voor een tegenvallende omzet en dat hakte er destijds ook in (-10,0%). En dat was weer een fantastisch koopmoment. De mooiste koopmomenten doen zich dan ook vaak voor op de slechtste momenten.



Vanavond komt Netflix door en dat heeft een beetje een habit gekregen op cijfers, in april was het -35,1% en in januari -21,8%. Dit jaar staat deze voormalige beurslieveling -68,3% en sinds de top is er 72,3$% weg. Voornaamste reden: de abonnees hollen weg.

Reuters:

Netflix’s franchise initiative comes at a critical moment, following two rounds of layoffs amid subscriber losses. It is racing to build a lower-cost, advertising-supported version of the service, which it once vowed never to do.

On Tuesday, the company is expected to report losing 2 million more subscribers when it announces quarterly earnings. Its shares have sunk 70% this year.

WATCH: Netflix hopes to capitalize on the popularity of its most successful shows and movies, facing a critical moment as subscriber counts plunge https://t.co/hgrIKG1sFG pic.twitter.com/7oo4htm9mg — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2022

Hoopgevende stijgingsdag, dalende toppenlijn in zicht en dan weer twee stapjes achteruit: misschien krijgt u ook onwillekeurig de neiging dit plaatje verder in te tekenen, met die nu die futures op het bord en Apple in de spotlights. Eigenlijk, laten we eerlijk zijn, laat de AEX een keurige neergaande trend en bear market zien.

Langzaam naar beneden en dit is precies wat zo'n markt uiteindelijk heel langdurend en vooral slopend kan maken. Vergelijk maar met quick & dirty twee jaar terug. Formeel is de AEX nu precies acht maanden in de berenstand.

Verder is het nu stilte voor de cijferstorm de komende weken op het Damrak met morgen ASML en ASMI. Er is geen bedrijfsnieuws.

AkzoNobel: naar neutral van buy en van 110 naar €75 - Bank of America

Apple krijgt dus de schuld:

WATCH: U.S. stocks reversed course, ending lower after seeing gains earlier in the day, after a report said Apple plans to slow hiring and spend less next year https://t.co/HZ2aqtJsa1 $AAPL pic.twitter.com/fLMbKC4B7M — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2022

Een ongeluk komt nooit alleen:

Lawsuit accuses Apple of antitrust violations over Apple Pay https://t.co/V90HU3xYjk pic.twitter.com/OsSYoXaJ60 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2022

Intussen in de Duitse pers, Die Welt laat er geen gras over groeien:

Instead of Price Stability: Now the #Euro will become the Lira - and the #ECB will finally become a bad bank. https://t.co/ghb9lgnyML via @welt pic.twitter.com/x6XoBbrexy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 18, 2022

Begrijpe wie de energiemarkt begrijpe:

Russia's oil deliveries to China and India are 30% below peakhttps://t.co/MlHiT9gA0I pic.twitter.com/1dCU0abF36 — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2022

Voor de geïnteresseerden:

1/ Mijn overzichtsartikel van vorige week in @Energeia_Nieuws over de gascrisis. Geen betaalmuur.



Het zwaartepunt van het probleem verschuift geleidelijk van leveringszekerheid naar betaalbaarheid.https://t.co/iLNJgD63bv — Jilles van den Beukel (@JillesAppelscha) July 19, 2022

Paria is een zwaar woord:

China turns into a pariah for global investors as Xi’s policies backfirehttps://t.co/hWOAFpIurN pic.twitter.com/GgMQGMvzs1 — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2022

Een gokbedrijf dus?

Celsius may use its bankruptcy case to give creditors a choice between taking less than they are owed in cash, or making a bet on the long-term value of crypto https://t.co/Q6FpVuwZgL — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2022

Als u misschien een idee hebt om het boven te halen?

The deep ocean contains the largest estimated deposits of minerals on the planet, potentially worth trillions of dollars (via @climate) https://t.co/dUs6r2zf6w — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2022

En dan blijkt achteraf dat het bod peak social media was, zal u net zien. Het is maar een gedachte :-)

Twitter accused Elon Musk of trying to 'slow walk' the company's lawsuit to hold him to his deal and urged a September trial to ensure financing remains in place, according to a court filing https://t.co/wOMbLqST2b pic.twitter.com/55vcK15Z1I — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.