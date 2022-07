ASML, ASMI en Besi voor de helft van de hoofdprijs: waarom toch?

Voor het eerst ooit komen deze week ASML, ASMI (woensdag) en Besi (donderdag) vrijwel tegelijk met kwartaal- of halfjaarcijfers.

Spannend, gelet op de enorme koersdalingen vanaf de top, die alle drie de aandelen halveerden: maximaal -49,2%, -54,3% en -53,1% voor respectievelijk ASML, ASMI en Besi.

Dat niet alleen, uit de sector klonken de laatste tijd wisselende geluiden. TSMC en ASMI bijvoorbeeld lieten eerder weten afnemende vraag te zien. Vorige week lieten de Taiwanezen echter ineens mooie cijfers zien en ASMI doet vandaag een flinke overname. Dat doe je als bedrijf niet als het je dun door de pantalon loopt.

Wie ze verkoopt is gek

Verminderde vraag, zo raar is het niet, want semiconductors staan formeel te boek als zéér cyclisch. Bij die van ons is de hiërarchie dat ASML daar het minst gevoelig voor is, ASMI is zeg maar gemiddeld en Besi is extra gevoelig. Maar... hoe cyclisch zijn ze eigenlijk nog? Misschien is dat dit keer wel de grote vraag.

Eerst de koersen in perspectief geplaatst: u ziet hier de vier Nederlandse chippers dit jaar geïndexeerd in euro's in vergelijking met sectorindex SOX (Philadelphia Semiconductor Index) en onze AEX. Als het Damrak de Mickey Mouse-beurs is, dan zijn ASML, ASMI en Besi de Kwik, Kwek & Kwak onder de chippers.

Misschien krijgt u de neiging hier gillend uit te rennen, maar wie ze verkoopt is gek, is héél vrij vertaald het advies van onze Beleggersdesk voor deze aandelen. Let wel, dat is advies gebaseerd op langetermijnverwachtingen. Op korte termijn ia alles mogelijk op het bord (niet in de business!) en dat zien we dan ook dit jaar.



Eens te meer, aan de business, omzet-, winst-, marge-, kasstroom-, aandeleninkoop- en dividendverwachtingen, de kwaliteit van bedrijf en van het management ligt het niet bij ASML, ASMI en Besi. Zie hier de schattingen voor ASML. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En dan is toch die koers gehalveerd, hoe kan dat?



Ook dat komt u tot uit den treure op deze site tegen: die koersdaling is vooral een waarderingskwestie. Gemeten naar huidige rente en inflatie(-verwachtingen) waren (zijn is vers twee) deze cyclicals veel te duur. Net als de koers is echter ook de waardering van ASML zowat gehalveerd en die zit nu aan de bovenkant van de range sinds 2009.

In dat jaar was trouwens het orderboek van ASML... leeg. Maar dan ook helemaal. Woensdag krijgen we wel wat anders te horen. (Die rare en enorme waarderingspieken in het verleden komt u bij ASMI en Besi ook tegen; zo meer daarover.)



Precies hetzelfde verhaal geldt voor ASMI. De verwachtingen blijven gestaag oplopen, maar net als de koers is de waardering ruim gehalveerd.



Niettemin is historisch gezien de waardering voor ASMI nog altijd aan de hoge kant.



Besi dan - en zie, hier worden de analisten wat voorzichtiger. It's the cycle, dummy!, zou er boven de analistenrapporten kunnen staan.



De waardering ziet er intussen historisch gezien weer menselijk uit.



Dan komt nu de grote maar. Maak er maar twee van zelfs. Want hoe cyclisch zijn de chippers nog? Kijk terug naar die lange ASML- en ASMI-plaatjes. Want waar vroeger omzetten en winsten op de golven van de cyclus meedreven, gaan ze al een jaar of acht à tien alleen nog maar omhoog. Geen bliepje te zien.

Uitstekende vooruitzichten

Voor Besi geldt het nog wel, zie nu die toppende of zelfs al zakkende verwachtingen maar. De cijfers van TSMC duiden er niet op, maar misschien dat ASML, ASMI en Besi deze week melden dat inderdaad de chipmarkt iets minder in vuur en vlam staat dan we de laatste jaren gewend waren.

Dan kunnen inderdaad de waarderingen nog steeds te hoog zijn en is er misschien op papier meer koersdruk mogelijk. Zeker als de inflatie maar hoog blijft, de rentes verder de hoogte in gaan en misschien ook wel de brede markt verder onder druk komt te staan. Koffiedik kijken op korte termijn dus.

Op lange termijn zijn met de naar almaar naar meer chips hunkerende wereld en de uitstekende concurrentiepositie van onze chippers de vooruitzichten uitstekend. Er komen zeker beren op de weg, maar die zijn niet van te voren te bedenken. En vergeet nooit dat er ook zo onverwachte nieuwe kansen kunnen zijn.

Dividendgroei

Tot slot nog even over die enorme, maar korte waarderingspieken in alle drie de grafieken. Die ziet u in bijna alle lange grafieken van cyclicals. Op het dieptepunt van de cylcus is soms de koers al aan gort voordat de analisten gaan verlagen. Andersom kan dat ook zo werken. ArcelorMittal is een mooi voorbeeld.

Value trap heet dat ook wel. Een cyclical lijkt spotgoedkoop, maar dat is omdat de koers al vooruitloopt op mindere tijden, terwijl de analisten nog feest vieren met de grote winsten en omzetten van de top van de cyclus.

ASML en ASMI lijken niet meer zo gevoelig en ach, anders hebt u het dividend nog.

Nee, de dividendrendementen zijn niet hoog bij ASML, ASMI en Besi, maar de dividendgroei is dat wel. Wie tien jaar terug ASML kocht krijgt nu 10% dividend op die aandelen. Of nog meer. Er wordt ook niet meer gekort of gepasseerd, zoals vroeger.

En zo kan het dus gebeuren dat u dit eigenlijk bullishe stukje leest over drie aandelen die nota bene zijn gehalveerd. Volgens mij is het - nogmaals - louter een waarderingskwestie en vandaar dat ik zelf ASML op de daling koop.