Slotcall: Beurzen omlaag na onverwacht hoge Amerikaanse inflatie

Dat de AEX (-0,7%) lager sluit mag geen verrassing zijn nadat vanmiddag bekend werd dat de Amerikaanse inflatie hoger is uitgevallen dan verwacht.

Economen gingen uit van 8,8% op jaarbasis, maar dat werd 9,1%. Een behoorlijke tegenvaller, vooral voor groeibedrijven. De kans neemt hiermee namelijk behoorlijk toe dat de Federal Reserve agressiever zijn rente zal verhogen.

Bank of Canada deed dat vandaag al. De Canadezen verhogen de rente met maar liefst een volle procent, terwijl gerekend werd op een verhoging van 75 basispunten. Dergelijke renteverhogingen hakken in de toekomstige winsten van groeibedrijven.

Bank of Canada increases policy interest rate by 100 basis points, continues quantitative tightening #economy #cdnecon https://t.co/sy6oqzjkoe — Bank of Canada (@bankofcanada) July 13, 2022

Het lijkt voor de hand liggend dat de rentes op basis hiervan stijgen, maar niets is minder waar. Nadat de marktrentes even stegen, dalen ze nu juist en dat is opvallend. Waarom dit gebeurt is lastig te verklaren, al zou je kunnen stellen dat de markt ervan uitgaat dat dit inflatieniveau tijdelijk is. Daar zijn natuurlijk argumenten voor te verzinnen. Zo zien we de hoge energieprijzen wat afzwakken en met een recessie in aantocht kunnen de prijzen snel dalen.

In mijn slotcall van gisteren beloofde ik trouwens iedereen te prijzen die het Amerikaanse inflatiecijfer goed zou voorspellen. Ere wie ere toekomt, dus hier een opsommingen van iedereen die het goed had:

Zo, dat waren ze allemaal.

Rentestijging biedt kansen voor FlatexDegiro

Zouden de rentes wel stijgen, dan biedt dat juist kansen voor FlatexDegiro (-2,3%), zo meent analist Niels Koerts. “Vooral de rentestijging van de ECB is interessant. Momenteel compenseert de Duitse broker klanten deels voor de negatieve rente. De huidige negatieve depositorente bedraagt 0,5% en daardoor moeten rekeninghouders 0,5% rente betalen over het onbelegde geld dat zij aanhouden op de rekening. FlatexDegiro compenseert dit over de eerste €2.500. Op het moment dat de rente weer positief is, hoeft de broker dit niet meer te doen.”

Koerts schreef dit vandaag in zijn analyse van FlatexDegiro, dat gisteren nabeurs met cijfers kwam. “De resultaten over het eerste halfjaar zijn overwegen goed, al kennen ze ook enkele tegenvallers.” Zo steeg het aantal rekeninghouders in de eerste zes maanden van het jaar met slechts 282.000, waardoor het halen van de doelstelling om in 2022 600.000 à 700.000 nieuwe klanten te werven lastig wordt.

De markt reageert licht negatief op de halfjaarcijfers van FlatexDegiro. Dit is vooral omdat het aantal nieuwe klanten tegenviel. Anderzijds verbetert de winstgevendheid sterk.



Hieronder leest u mijn volledige analyse van de cijfers.https://t.co/CZdmatxhW3 pic.twitter.com/gUUwagQMZ0 — Niels Koerts (@KoertsNiels) July 13, 2022

Recessie kan betere rentemarge ING al snel tenietdoen

“ING Groep (-2,6%) kwam maandag op de valreep toch met de aangekondigde pre-earnings note. Daar stonden helaas weinig concrete cijfers in, maar die werden ook niet verwacht”, schrijft senior analist Martin Crum in zijn analyse van ING.

“De marktomstandigheden voor ING verbeteren licht qua rentemarge. Hoewel, de kapitaalmarktrentes dalen de laatste dagen wel weer stevig. En dat hangt samen met een groeiende vrees voor een recessie. Een recessie betekent voor banken slecht nieuws. Immers, de voorzieningen voor slechte leningen nemen dan weer toe. Het kan een licht betere rentemarge al snel tenietdoen.”

De IEX BeleggersPodcast is er weer

Vorige week heeft u de IEX BeleggersPodcast moeten missen, doordat het complete podcastteam tegelijkertijd vakantie vierde. Hoewel marktcommentator Arend Jan Kamp nog altijd van de zon aan het genieten is, verschijnt deze week gewoon weer de IEX BeleggersPodcast. Ik zal het stokje van Arend Jan Kamp deze week even overnemen en verder zijn analist Niels Koerts en hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz van de partij. De podcast verschijnt deze week wel een dag eerder, morgen dus. Dat betekent dat u nu al uw vragen kunt achterlaten in de reacties voor het vaste vragenrondje.

Rentes

De rentes gaan dankzij het hoge inflatiecijfer uit de VS omhoog. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier klimt drie basispunten tot 2,98%.

Nederland: +2 basispunten (+1,46%)

Duitsland: +0 basispunten (+1,14%)

Italië: +3 basispunten (+3,23%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+2,07%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+2,95%)

Brede markt

De AEX (-0,7%) presteert vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (-0,6%) en beter dan de Duitse DAX (-1,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 27 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,4%), Dow 30 (-0,7%) en de Nasdaq (+0,0%).

De euro stijgt vandaag flink en noteert 1,010 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+2%) zijn in trek.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1,3%) gaan redelijk gelijk op.

Bitcoin (+0,2%) koerst wat hoger.

Het Damrak

ASMI (+1,9%) houdt zich ondanks de koersdoelverlaging van Berenberg verrassend genoeg goed staande vandaag. Hoewel Berenberg de chipper nog altijd koopwaardig acht, ging het koersdoel van €445 naar €340. De gehele sector ligt er overigens goed bij, want ook Besi (+1,7%), ASML (+1,6%) en buitenlandse sectorgenoten kleuren groen.

(+1,9%) houdt zich ondanks de koersdoelverlaging van Berenberg verrassend genoeg goed staande vandaag. Hoewel Berenberg de chipper nog altijd koopwaardig acht, ging het koersdoel van €445 naar €340. De gehele sector ligt er overigens goed bij, want ook (+1,7%), (+1,6%) en buitenlandse sectorgenoten kleuren groen. Zoals ik eerder in deze slotcall al uitlegde, komen renteverhogingen bij groeibedrijven extra hard aan. Dat blijkt: Adyen (-3,2%) en Just Eat Takeaway (-5,2%) koersen flink lager vandaag. De maaltijdbezorger daalde vandaag zelfs even tot onder de €14. En dan te bedenken dat er ooit bijna €110 op het bord heeft gestaan.

(-3,2%) en (-5,2%) koersen flink lager vandaag. De maaltijdbezorger daalde vandaag zelfs even tot onder de €14. En dan te bedenken dat er ooit bijna €110 op het bord heeft gestaan. Air France-KLM (-1,3%) komt akelig dicht in de buurt bij een pennystock-status. Aan de koersdaling van de vliegmaatschappij lijkt geen einde te komen. Het gaat dusdanig hard dat het aandeel zelfs onder de emissiekoers van €1,17 is beland. Daarmee is de discount van 73% - die er ten tijde van de aankondiging van de claimemissie op 24 mei op het bord stond - als sneeuw voor de zon verdwenen. Beleggers die goedkoop dachten in te stappen, hebben dus in feite een kat in de zak gekocht. Analist Niels Koerts stelt in zijn nieuwste analyse van Air France-KLM dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de vliegmaatschappij een pennystock is.

(-1,3%) komt akelig dicht in de buurt bij een pennystock-status. Aan de koersdaling van de vliegmaatschappij lijkt geen einde te komen. Het gaat dusdanig hard dat het aandeel zelfs onder de emissiekoers van €1,17 is beland. Daarmee is de discount van 73% - die er ten tijde van de aankondiging van de claimemissie op 24 mei op het bord stond - als sneeuw voor de zon verdwenen. Beleggers die goedkoop dachten in te stappen, hebben dus in feite een kat in de zak gekocht. Analist Niels Koerts stelt in zijn nieuwste analyse van Air France-KLM dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de vliegmaatschappij een pennystock is. Corbion (-0,1%) heeft aangegeven verder te willen met de zittende CEO en bestuursvoorzitter Olivier Rigaud. Rigaud is momenteel bezig met zijn eerste termijn die duurt tot mei 2023. Volgend jaar moeten de aandeelhouders nog wel akkoord gaan met de tweede termijn van de CEO.

(-0,1%) heeft aangegeven verder te willen met de zittende CEO en bestuursvoorzitter Olivier Rigaud. Rigaud is momenteel bezig met zijn eerste termijn die duurt tot mei 2023. Volgend jaar moeten de aandeelhouders nog wel akkoord gaan met de tweede termijn van de CEO. PostNL (+0,5%) heeft vandaag een draai gemaakt. Vanochtend was de postbezorger nog een van de grotere dalers binnen de AMX (), maar rond de namiddag kon het zich opeens tot de grootste stijgers scharen. Uiteindelijk liep die groene koers ook weer een beetje terug. Heel gek zijn dit soort koersschommelingen overigens niet voor een beweeglijk fonds zoals PostNL.

(+0,5%) heeft vandaag een draai gemaakt. Vanochtend was de postbezorger nog een van de grotere dalers binnen de (), maar rond de namiddag kon het zich opeens tot de grootste stijgers scharen. Uiteindelijk liep die groene koers ook weer een beetje terug. Heel gek zijn dit soort koersschommelingen overigens niet voor een beweeglijk fonds zoals PostNL. DGB (+7,2%) stijgt vandaag flink nadat het vanochtend bekend maakte een overeenkomst te hebben getekend met een koper van CO2-reductie credits, waarmee een vooruitbetaling gemoeid is van €1,7 miljoen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASMI: naar €340 van €445 en kopen - Berenberg

Agenda donderdag 14 juli

08:30 Producentenprijsindex Verenigde Staten - juni

13:00 Resultaten 2e kwartaal 2022 JP MorganChase & Co

13:00 Resultaten 2e kwartaal 2022 Morgan Stanley