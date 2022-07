Slotcall: De AEX plust en toch is het moeilijk om optimistisch te blijven

Wat begon als een sombere beursdag, veranderde vlak voor het einde in een prima dagje. De AEX (+0,2%) wist zowaar in de plus te sluiten.

Toch zullen de optimisten het nog zwaar krijgen. De Duitse ZEW-index is deze maand namelijk veel harder gedaald dan verwacht. De index voor het economisch sentiment in Duitsland daalde van -28,0 in juni, naar -53,8 deze maand. Daarmee noteert de index fors onder de voorspelling van -41,0. Een slecht teken.

Alle ogen op Amerika gericht

Toch zijn de meeste beleggersogen niet op Duitsland gericht, maar op de Verenigde Staten. Het belangrijkste cijfer deze week is namelijk de Amerikaanse CPI. Ik kan hier van alles over zeggen, maar dat heeft hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz vanmiddag al gedaan.

“Doordat de Fed nu ‘nimble’ reageert, kan elk individueel macrocijfer in de Verenigde Staten nu direct als gevolg hebben dat de Fed het beleid aanpast en agressiever of minder agressief de rente gaat verhogen”, schrijft Mauritz in zijn uitgebreide achtergrondverhaal.

Hier op de redactie wordt druk gespeculeerd over het inflatiecijfer dat morgen om 14:30 Nederlandse tijd verschijnt. Degenen die het hieronder in de reacties goed voorspellen zal ik morgen eren in de slotcall.

The Twitter saga coninues

Musk wil definitief Twitter (+3,6%) niet meer kopen. Onduidelijkheid over de hoeveelheid spambots zou hiervoor de reden zijn. Maar veel mensen twijfelen daaraan. Er wordt gesuggereerd dat dit allemaal een vooropgezet plan was van Musk om zonder al te veel tumult een deel van zijn Tesla-aandelen te kunnen verkopen.

Een flink deel welteverstaan: $8,5 miljard aan Tesla-aandelen deed Musk namelijk van de hand voor deze deal. Had hij een winkelmandje vol Twitter niet als excuus, dan zou er wellicht paniek zijn ontstaan bij Tesla-aandeelhouders.

Analist Niels Koerts wijt de deal die lijkt af te ketsen vooral aan het veranderde beurssentiment. In deze dalende markt is Twitter voor $54,20 per aandeel ineens helemaal niet meer zo aantrekkelijk. Niet voor Musk althans. Het Twitter-bestuur vindt het met een huidige koers van zo’n $33 steeds beter klinken.

Daarom laat Twitter het er niet bij zitten. “Advocaten hebben namens Twitter een officiële brief aan Musk geschreven waarin staat dat de beëindiging van de deal onrechtmatig is. Kortom, Twitter wil Musk aan de deal houden”, schrijft Koerts. In zijn analyse van Twitter behandelt hij vier mogelijke scenario’s die hieruit voort kunnen vloeien.

Hoe moet het verder met Twitter nu Elon Musk de stekker uit de overnamedeal van het sociale mediaplatform heeft getrokken?



Ik zet vier mogelijke scenario's op een rij. De gehele analyse leest u in het onderstaande artikel.https://t.co/N5JqSmEiIE pic.twitter.com/ZMVnEp28JN — Niels Koerts (@KoertsNiels) July 12, 2022

€1 = $1

Het wordt een pijnlijk tripje voor iedereen die – net als ik – dit jaar nog een vakantie naar de Verenigde Staten op de agenda heeft staan. De euro is al een tijdje aan het dalen en vandaar was het even zover: de Europes en Amerikaanse waren exact evenveel waard.

We did it guys!



$1.00 = € 1.00



America is finally ready to join the Eurozone! pic.twitter.com/SxbBclpQum — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 12, 2022

Rentes

De rentes maken een duikvlucht die zijn weerga niet kent. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier keldert 15 basispunten tot 1,42%. Het is een duidelijk signaal dat de markten een recessie inprijzen.

Nederland: -15 basispunten (+1,42%)

Duitsland: -14 basispunten (+1,11%)

Italië: -13 basispunten (+3,17%)

Verenigd Koninkrijk: -13 basispunten (+2,05%)

Verenigde Staten: - 8 basispunten (+2,91%)

Brede markt

De AEX (+0,2%) presteert minder goed dan de Franse CAC 40 (+0,8%) en de Duitse DAX (+0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 26,3 punten.

Wall Street koerst in de plus: S&P 500 (+0,1%), Dow 30 (+0,4%) en de Nasdaq (+0,0%).

De euro is weer iets gestegen sinds de munt vandaag even gelijk stond met de dollar en noteert 1,007 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,0%) en zilver (-0,1%) blijven liggen.

Olie: WTI (-6,3%) en Brent (-5,9%) dalen behoorlijk.

Bitcoin (-1,5%) koerst wat lager.

Het Damrak

ING heeft Shell (-1,3%) op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij flink opgekrikt van €20,50 naar €27,50.

(-1,3%) op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij flink opgekrikt van €20,50 naar €27,50. Drie keer raden wie (weer) de grootste daler van de AEX is vandaag. Waarschijnlijk heeft u aan één gok genoeg. Het is inderdaad Just Eat Takeaway (-2,4%).

(-2,4%). Unibail Rodamco (-0,8%) is op de verkooplijst van UBS gezet. Tevens is het koersdoel verlaagd van €77 naar €42.

(-0,8%) is op de verkooplijst van UBS gezet. Tevens is het koersdoel verlaagd van €77 naar €42. Vrijdag voorbeurs opent TomTom (+0,1%) zijn boeken, maar een leuk verhaaltje zal het vermoedelijk niet zijn. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenen er namelijk op dat de navigatiespecialist weer de rode cijfers ingedoken is. De verwachting van de betrokken analisten is dat het nettoverlies uitkomt op €20 miljoen. De kwartaalomzet zou €130 miljoen bedragen. Afijn, vrijdag gaan we het zien.

(+0,1%) zijn boeken, maar een leuk verhaaltje zal het vermoedelijk niet zijn. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenen er namelijk op dat de navigatiespecialist weer de rode cijfers ingedoken is. De verwachting van de betrokken analisten is dat het nettoverlies uitkomt op €20 miljoen. De kwartaalomzet zou €130 miljoen bedragen. Afijn, vrijdag gaan we het zien. Halverwege volgend jaar zullen negentien bussen van Ebusco (+0,2%) koers zetten naar Denemarken. Het Deense Nobina heeft namelijk een bestelling geplaatst bij de Nederlandse bussenbouwer.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASMI: naar €275 van €350 en kopen - Deutsche Bank

Besi: naar €60 van €76 en kopen - Deutsche Bank

Aperam: naar €55 van €67 en kopen - Deutsche Bank

Adyen: naar €1.970 van €2.042 en kopen - Keefe Bruyette & Woods

Ahold Delhaize: naar €30 van €33 en kopen - Sanford C. Bernstein & Co

ING: naar €11 van €12,50 en houden - RBC

Shell: naar €27,50 van €20,50 en verhoogd naar kopen - ING

Agenda woensdag 13 juli

00:00 Consumptieprijsindex Duitsland - juni

00:45 Consumptieprijsindex Frankrijk – juni (def.)

00:45 Inflatie Frankrijk – juni (def.)

07:00 BNP Verenigd Koninkrijk - mei

07:00 Handelsbalans Verenigd Koninkrijk - mei

07:00 Industriële Productie Verenigd Koninkrijk - mei

07:00 Resultaten 2e kwartaal 2022 NSI

08:30 Inflatie Verenigde Staten - juni

14:00 Overheidsschuld Verenigde Staten - juni