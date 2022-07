Recessie-angst grijpt om zich heen, maar de beurs heeft er zin in vandaag

Na een gematigd positief dagje op Wall Street ligt de openingsindicatie voor de Amsterdamse beurs ook hoger, rond de inmiddels vertrouwde 666 punten.

In de VS waren de Fed-notulen het belangrijkste nieuwsfeit van gisteravond, met als voornaamste afdronk dat het de centrale bank nog steeds menens is met de inflatiebestrijding - recessieangst of niet. Een hike van drie kwartjes bij de volgende vergadering is nog steeds een reële optie.

In Europa is het ook recessie-angst wat de klok slaat - en met reden, vertelde ABN Amro-econoom Sandra Phlippen op de IEX Beleggersdag. Dat is ook te zien aan de Duitse en Nederlandse rentes die sinds een week of twee weer flink aan het dalen zijn. Inflatie is een zorg, maar niet meer de grootste, ziet Holger Zschaepitz.

German 10y #inflation expectations have collapsed as stagflation worries now give way to recession worries. pic.twitter.com/dNenE9mhKg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 7, 2022

Intussen in Engeland bungelt het politieke leven van Boris Johnson aan een zijden draadje nu zijn partij hem massaal de rug toekeert. Maar Boris denkt niet aan opstappen.

De teller: 358 Tories - 148 die vorige maand tegen Johnson stemden - 1 ontslagen minister (Gove) - 45 opgestapte partijprominenten = 164 loyalisten (- nog wat backbenchers die vertrouwen opzegden) pic.twitter.com/UTo5Q9Oypj — Titia Ketelaar (@titia_k) July 7, 2022

De markten:

Europese futiures wijzen omhoog, de belangrijkste indices rond de 1%

De Nikkei noteert hoger, in Hongkong liggen de koersen vlak

De euro dook gisteren even onder de $1,02, maar steekt vandaag zijn hoofd weer boven dat niveau

De Nederlandse en Duitse tienjaarsrente zetten hun weg omlaag voort, op respectievelijk 1,55% en 1,15%

Olie (Brent) noteert na een kort uistapje onder de $100 weer daarboven, en Bitcoin houdt het nu al twee dagen vol boven de grens van $20K.

En dan nog even dit

Anno 2022 kopen overheden geen banken of airlines, maar energiebedrijven:

The French PM has just announced the full nationalization of the main electricity company, which the state owns over 80%. The government intends to make the company the main pillar of a massive investment in new nuclear reactors. https://t.co/XwU70lZSsz — Arnaud Castaignet (@arnocast) July 6, 2022

China, oftwewel "the biggest long-term threat to our economic and national security".

Heads of UK and US security services make unprecedented joint appearance to warn of threat from China



https://t.co/uCAZJOXjtY — BBC News (World) (@BBCWorld) July 6, 2022

"Europe in a panic"

Op-Ed: Europe's energy supply fears accelerating into a full-blown crisis, with huge consequences https://t.co/5H81hiK1uv — CNBC (@CNBC) July 6, 2022

Vier Gamestops voor de prijs van één!

$GME | GameStop Announces Four-For-One Stock Split

- Trading Will Begin On A Stock Split-Adjusted Basis On July 22 — LiveSquawk (@LiveSquawk) July 6, 2022

Inflatie is overal? Nou nee...