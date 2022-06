Slotcall: AEX -17,4%, nóóit meer H1 2022!

Iemand van u die er dit halfjaar met een plus uit springt met een niet al te bizar risicoprofiel? Niet dringen...

Ja, we sluiten vandaag H1 2020 geheel in stijl af, hoewel het slot nog meevalt. Technologie en crypto zitten wel weer in de hoeken waar de klappen vallen. Nou ja, alles went. Zelf een bear market en zulke uitslagen. Raakt dit u nog? Er zijn jaren en beurstijden dat we bij zulke scores compleet van de leg zijn.

Geklokt op het Amsterdamse slot:

Staatsobligaties worden vandaag nog wel even gekocht ultimo H1 (waardoor rentepercentage daalt). De industrie trekt wellicht haar portefeuilles nog even strak, om gedaalde obligatiewegingen te compenseren. De opgaande rentetrend hapert, maar is nog wel intact. Onze rente begon het jaar op -0,02%.

Vandaag wordt er zelfs gevochten om Zwitsers staatspapier. Da's zelden een bullish teken. Bunkerharder dan de vastrentende Zwitserse koekoek is er niet op de markten.

Omdat iemand het moet doen: de jaarscores brede markt zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Het is het slechtste H1 voor aandelen op de beurzen sinds 1932. Deze maand exact 90 jaar geleden bodemde de Dow Jones op -89% vanaf Black Thursday 1929. Het dieptepunt van De Grote Depressie.

De klassieke benchmark 60/40 portfolio (60% aandelen en 40% obligaties) beleeft zelfs het slechtste H1 ooit, want behalve aandelen gingen ook (staats)obligaties onderuit. Nog veel erger dan aandelen eigenlijk. Voor vastrentende begrippen mag u misschien van de krach van 2022 spreken.

Crypto is ook een verschrikking, op energie na dalen grondstoffen intussen ook (dat is dan wel weer goed voor inflatie) en de dollar is koning.

Damrak? Zeg maar Damkrak

Met eenderde technologie aan boord valt de schade van de AEX nog mee dit jaar? De index heeft gelukkig winstgevende technologie en kent vrijwel alleen kwaliteit, of het nou defensials, technologie, cyclicals, financials of vastgoed is. Niettemin doet het hier en daar flink zeer - ook bij mooie aandelen.

De grote gemene deler druipt van de scores af: waarde en financials, dan cyclisch en dan tech. Momenteel is het vooral cyclisch dat er van langs krijgt. Wellicht hebben eerst de veel te dure aandelen uitgeprijsd voor stijgende rente en decimeren we nu cyclicals, omdat we bang zijn voor recessie.

Bovenal is het een vieze bear market, langzaam maar gestaag omlaag. Hoe anders was het in maart 2020, toen we de boel in drie weken door de plee trokken en hup, weer verder. Het is echt al een halfjaar (S&P 500) tot al bijna anderhalf jaar (tech) een twee-stappen-achteruit-en-één-vooruit bear market.

Paniek, capitulatie, overgave, witte handdoek en hele volksstammen bodembellers en einde der tijden predikers: nog niets van dit alles. Het lijkt alsof iedereen berust in een slecht jaar na per saldo twaalf jaar beursfeest. Het is voor het eerst sinds die tijd dat we echt in een bear market zitten.

Kleine moeite, omdat de meeste van onze ook in de VS zitten. Zoek uw bleeders maar op. En zie ook hoeveel mooie namen...

Rente, inflatie, mogelijk recessie en onvermijdelijk lagere omzet- en winstverwachtingen bedrijven liggen nu in het verschiet, maar onderschat nooit ondernemingen. Als u uit gaat van een recessie zijn wellicht cyclicals even niet de meest aangewezen aandelen en laat u tech ook nog maar even liggen?

Wel als het aan JP Morgan ligt. Tenzij u idiote risico's neemt, valt er in deze markt en met de huidige inflatie weinig eer te behalen. Zeker dividendaandelen overleven een recessie en blijven gewoon geld voor u verdienen, maar als iedereen indexfondsen gaat verkopen, houdt het hier ook op.

'Risky asset prices are too cheap' if recession avoided, JPMorgan says https://t.co/fGHnIBJBit by @daninromerotv pic.twitter.com/jiPVW8OYIN — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 30, 2022

Nog even huishoudelijk vandaag, onze beleggersdesk neemt PostNL op de korrel. Meevaller is een moeilijk woord voor dat er eens een keer iets onverwachts goed gaat.

Meevaller voor PostNL in Belgi FD #PostNL https://t.co/bw9TlJeprC — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 30, 2022

Chippers liggen dit jaar ook verschrikkelijk slecht, maar serieus: bij wie loopt het water niet in de mond? Zoveel mooie aandelen in die sector met gouden lange outlooks, vandaar.

Zijn er nog veel adviezen vandaag! Klik op het plaatje voor details. Alleen Prosus en ASR (en hoe!) krijgen verhogingen en ABN Amro gaat Azerion volgen. Verder veel verlagingen en die €1000 die Credit Suisse er bij Adyen af tjoept, is vast een record voor het Damrak.

Meest besproken en verguisde aandeel van H1 was natuurlijk Just Eat Takeaway. Waar is het fout gegaan, Jitse? Enfin, gelet op het volumepatroon kan de bodem zijn gezet, maar garanties hebt u nooit op de beurs. Vandaag sluit het aandeel wel lager dan gisteren, maar er is geen nieuwe intradagbodem.

Ja, het aandeel oogt spotgoedkoop, mijn bierviltje en achterkant sigarendoos melden ook meer waarde dan die €3,3 miljard die er nu nog over is, maar de scheidsrechter is helaas de koers. En protesteren helpt niet. De grafiek verkleinen ook niet, zoals u ziet...

Hebben we er zin in? Op naar H2

Mijn scenario voor H2 is recessie en aanhoudende bear market, want ik vrees dat we aanstaande dalende omzet- en winstverwachtingen van bedrijven, hoge inflatie en stijgende rentes aandelen nog verder moeten afwaarderen. Een gemiddelde bear market duurt veertien maanden en levert -40% op.

Wat verwacht u? Gerekend van de hoogste slotkoers AEX november vorig jaar kunnen dalingen onderstaande scores opleveren. Zelf kijk ik niet raar op dat de index nog even met een vijf, of zelfs een vier gaat beginnen. Ik heb mezelf toegesproken dat ik niet mag schikken, als het een drie of twee wordt.

De index kan trouwens ook stijgen. Wie rekent daar nou op? Niet veel, denk ik. Dat brengt Mr. Market nog wel eens op ideeën en vergeet ook nooit dat de beurs in de regel zes maanden tot een jaar op de economie vooruitloopt. Blijf daarom altijd alert en verlies u nooit in was niks, is niks, wordt niks.

Want juist bij draaien vanaf de bodem liggen de grootste koerswinsten. Dat is niet alleen van belang voor handelaren, maar ook lange termijnbeleggers. Want als u dan niet in de markt zit en die mist, scheelt u dat op termijn een vermogen. Buy & hold is minder dom dan het misschien overkomt.

Ongelooflijk met zo'n slechte beurs, maar op een paar kaarten na - u kan nog - zit onze IEX Beleggersdag morgen tjokkievol. Wij verwachten rond 1200 gasten in Het Spant in Bussum en links- of rechtsom schrijven wij uiteraard ook nog gewoon de site vol. Tot morgen en anders veel succes in H2!

Mag u nog voorspellen wat de dollar ultimo H2 doet. Want die is nu nog koning.