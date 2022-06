Slotcall: AEX-fonds is winnaar en verliezer tegelijk

Een groenkleurige AEX (+0,3%) dook in de loop van de middag steeds dichter naar zijn vorige slotkoers. Toch lukte het de hoofdindex, mede dankzij de plussende chippers, in de plus te sluiten. Welk aandeel ook op een plus kon rekenen was Prosus (+8,2%), de absolute winnaar vandaag.

De grote stijging werd veroorzaakt door – u raadt het al – Tencent (+6,5%). De Chinese techreus lag er vandaag net als veel andere internetaandelen op de Hongkongse beurs erg goed bij. Dat heeft van doen met de Chinese autoriteiten die voor het eerst in lange tijd weer een aantal games hebben goedgekeurd.

Maar vergeet niet dat Prosus, zelfs na deze stijging, nog altijd tot de slechts presterende fondsen van de AEX behoort dit jaar. Sinds begin dit jaar is namelijk bijna 30% aan beurswaarde verdampt. Daarnaast staat het aandeel dik 50% onder de top van ruim €109 een zo’n anderhalf jaar geleden.

Macronieuws

Net als gisteren valt er op macrogebied niet bijster veel te melden. Wel bleek vanmiddag dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week gestegen zijn. In de week eindigend op 3 juni stegen de voorraden ruwe olie met 2,0 miljoen vaten tot 416,8 miljoen stuks, terwijl juist uitgegaan werd van een daling van ruim 1,9 miljoen vaten.

15% omzetgroei per jaar

TSMC (+1,7%) rekent voor 2023 tot 2026 op een omzetgroei van circa 15% per jaar. Volgens Paul Weeteling zou het daarmee als belegging bijna een schot voor open doel zijn, ware het niet dat een Chinese econoom zijn overheid recent zelfs heeft voorgesteld om TSMC in te nemen.

Het bouwt weliswaar een splinternieuwe chipfabriek in de VS, maar wil de allernieuwste technologie toch in eigen land houden waar die relatief kwetsbaar is. Wat Weeteling nu adviseert en welk koersdoel hij hanteert, leest u in de uitgebreide analyse van TSMC.

Update Vopak schiet tekort

Vopak (-0,9%) zal in de nabije toekomst concreter en ambitieuzer moeten worden met zijn doelstellingen, wil het concern iets doen aan de sterk achterblijvende koers van het aandeel. De update van de vandaag gehouden Capital Markets Day schoot daarin tekort, meent analist Martin Crum van de IEX Beleggersdesk.

“Hoewel een echt rigoureuze strategiewijziging ook niet werd verwacht van de per 1 januari van dit jaar aangetreden Richelle, bevatte de presentatie te weinig concrete aanknopingspunten om op een snel koersherstel van het aandeel te rekenen”, schrijft Crum. Niet fijn voor beleggers, al staat er wel een prima dividendrendement tegenover. Lees de gehele analyse van Vopak voor het koersdoel en advies.

Het aftellen kan beginnen!

Paul Weeteling in de IEX BeleggersPodcast

Nu we het toch over de IEX BeleggersPodcast hebben; Niels Koerts is op vakantie is in Baku en ik ben vrijdagmiddag in het Goffertpark van de Red Hot Chili Peppers aan het genieten, waardoor het opnemen en monteren van de podcast dan lastig wordt.

Er is dus besloten de podcast morgen al op te nemen en techaandelenanalist Paul Weeteling zal Niels Koerts vervangen. Heeft u dus vragen aan Arend Jan Kamp of Paul Weeteling, bijvoorbeeld over de stijging van Chinese internetaandelen, stel die dan hieronder en wellicht worden deze meegenomen in het vaste vragenrondje.

Rentes

De rentes trekken weer noordwaarts. In Nederland klimt de tienjaarsrente met zes basispunten tot 1,65%.

Brede markt

De AEX (+0,3%) presteerde vandaag aanzienlijk beter dan Frankrijk (-0,9%) en de Duitse DAX (-0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 24,2 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (-0,1%) en de Nasdaq (+0,4%).

De euro stijgt met 0,3% en noteert nu 1,074 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (-0,4%) zijn het oneens.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,7%) koersen in de plus.

Bitcoin (-0,6%) daalt.

Het Damrak:

Shell (+0,3%) profiteert van de boycot op Russische olie- en gas en presteert dit jaar veruit het beste in de AEX. Vandaag zette het fonds zelfs een nieuwe jaartop neer op €28,655.

(+0,3%) profiteert van de boycot op Russische olie- en gas en presteert dit jaar veruit het beste in de AEX. Vandaag zette het fonds zelfs een nieuwe jaartop neer op €28,655. Basic-Fit (-0,2%) heeft zijn zeshonderdste club in Frankrijk geopend. Verdeeld over vijf landen heeft de sportschoolketen nu 1.109 sportclubs en 2,85 miljoen leden. 1,5 miljoen van die leden zijn Fransoos. Basic-Fit moet dit jaar nog 141 nieuwe sportclubs uit de grond stampen, wil het zijn doel van 1.250 clubs voor het einde van 2022 halen.

(-0,2%) heeft zijn zeshonderdste club in Frankrijk geopend. Verdeeld over vijf landen heeft de sportschoolketen nu 1.109 sportclubs en 2,85 miljoen leden. 1,5 miljoen van die leden zijn Fransoos. Basic-Fit moet dit jaar nog 141 nieuwe sportclubs uit de grond stampen, wil het zijn doel van 1.250 clubs voor het einde van 2022 halen. Morgan Stanley heeft OCI (-3,3%) van de kooplijst geschrapt. Wel ging het koersdoel fors omhoog: van €26,50 naar €36. Daar moet wel bij vermeld worden dat het vorige koersdoel stamt van 30 augustus vorig jaar. Een beetje achterhaald dus.

