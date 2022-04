Welke aandelen presteren het beste bij hoge inflatie?

De laatste maanden stijgen de prijzen sterk. De inflatie in ons land is volgens de Europese rekenmethode in maart omhoog geschoten naar bijna 12%. Dat is al lang niet meer voorgekomen.

Voor economen is hoge inflatie een angstbeeld. Snel wordt dan gewezen naar de jaren ’70 met een lage economische groei, veel werkloosheid en hoge inflatie. Of de hoge inflatie doorzet, is lastig te voorspellen. Beleggers kunnen zich beter de vraag stellen welke aandelen het beste presteren in zo’n scenario.

Waarom is de inflatie hoog?

De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk invloed op verschillende prijzen. Door de politieke spanningen en de Europese afhankelijkheid van Russische olie en gas gingen de energieprijzen door het dak. Verder is Oekraïne een belangrijke producent van agrarische goederen zoals graan en zonnebloemolie.

De inflatie was echter al aan een opmars bezig voor de oorlog. Sinds de Covid-uitbraak zijn productieketens ontregeld waardoor tekorten ontstaan. Daarvoor al leidde het handelsconflict tussen China en de VS tot het terughalen van productie naar het Westen, met hogere kosten tot gevolg. Door globalisatie en automatisering is de inflatie lange tijd dalend geweest, maar die periode lijkt voorlopig voorbij.

Welke bedrijven hebben weinig last van hoge inflatie?

Snel stijgende prijzen beïnvloeden op verschillende manieren het businessmodel van bedrijven. Allereerst in de kosten. De energierekening stijgt, de prijzen van verschillende grondstoffen zijn fors gestegen en ook het personeel heeft een hoger salaris nodig. Bedrijven proberen (een deel van) die kostenstijgingen door te berekenen in hun verkoopprijzen.

Bedrijven die relatief hoge kosten hebben die ook nog eens sterk zijn gestegen én die hun verkoopprijzen niet kunnen verhogen (omdat ze veel concurrentie hebben) zijn de pineut. Dit zijn bijvoorbeeld productiebedrijven met een weinig onderscheidend product. Aan de andere kant van het spectrum zitten bedrijven die hun prijzen wel kunnen verhogen omdat hun klanten afhankelijk zijn van hun product en ze relatief lage kosten hebben die niet gekoppeld zijn aan de stijgingen van de energie- en grondstoffenprijzen. Die bedrijven hebben weinig last van de hoge inflatie.

Waar vind je die bedrijven?

Bedrijven die aan de goede kant zitten hebben een hoge brutomarge. Ze gebruiken weinig grondstoffen en weinig energie. Je kunt daarbij denken aan softwarebedrijven en dienstverleners. Als die een sterke concurrentiepositie hebben, kunnen ze die prijsstijgingen goed doorberekenen aan hun klanten. Warren Buffett noemt dat een ‘wide moat’. Volgens onderzoek van MSCI presteren de factoren Smallcap, Low volatility, Momentum en in mindere mate Kwaliteit goed tijdens periodes met hogere inflatie.

Duurzaamheid

Ook bedrijven die vooroplopen in duurzame innovatie hebben een voordeel. Bedrijven die hun energieverbruik hebben verlaagd, zien dat terug in de lagere energierekening. Bedrijven die hernieuwbare energie gebruiken, hebben minder last van de hogere gasprijs. Ze maken ook minder kosten voor CO2-compensatie. Verder worden bedrijven die werken aan de duurzame energietransitie als alternatief interessanter als de prijzen voor fossiele brandstoffen stijgen. De politieke druk om duurzamer te werken en het relatief kleine aanbod aan duurzame oplossingen zullen er verder toe leiden dat duurzame bedrijven hun prijzen eenvoudiger kunnen verhogen.

