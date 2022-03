Het is nog richtingloos voorbeurs, maar de issues hopen zich maar op

Verhip, ik had rond -0,5% verwacht. De AEX-indicatie is zo vlak als oneindig laagland na -1,3% gisteren voor alle grote indices - van saaie blue chips tot feesten & partijen-tech - in New York en nu een rustig Azië.

Europese futures openen vlak tot +0,2%

De Amerikaanse staan 0,3% hoger

In Azië staat de Nikkei 225 +0,3%, de andere grote markten doen allemaal -0,3 à -0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot +2,8% op 23,6

Die ouwe-dirk-de-door-dollar doet -0,2% op 1,098

De Duitse rente sluit zich bij de futures aan, ofwel vlak, maar de Amerikaanse rente spijkert er al weer drie beeps bij

Goud daalt 0,2%, olie staat -0,8% en crypto presteert nog het beste met rond +1,5%

Leuk wedje voor op uw werk of in de Whatsappgroep vandaag: wat doet de RTS-index? De Russische beurs gaat vandaag gedeeltelijk weer open - slechts 33 aandelen en er geldt een short-verbod - na sinds 25 februari dicht te zijn geweest. De index is in dollars, maar de onderliggende fondsen zijn in roebels.



Prosus was gisteren AEX-daler van de dag met -4,8% en als ze in Hongkong hebben opgelet, hadden ze dit kunnen zien aankomen. De handel loopt nog. Ik klok Tencent nu ook op -4,8% in Hongkongdollars (+0,2%) op de cijfers van gisteren nabeurs aldaar.



Over die cijfers gesproken, het resultaat is nog een beetje gered door eenmalige meevallers. Het fonds doet nu rond 20 keer de verwachte winst. De Hang Seng is zelfs meer dan de helft goedkoper. U weet alleen waarom dat zo is, u loopt zeg maar behalve bedrijfs- ook regelrisico.

WATCH: China's Tencent posted an 8% rise in fourth-quarter revenue, its slowest growth since going public in 2004, reflecting heightened regulatory scrutiny and a slowdown in advertising https://t.co/6kOHcb5ksS pic.twitter.com/8sjh8gvUUe — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2022

Dit nieuws heb ik zelf gisteren onderschat: ik dacht dat bestaande contracten nakomen, wat de Russische president ook zei, geen consequenties zou hebben voor de EU-landen.

#Russia Ruble rallies after Putin says to demand ruble payments for natural gas purchases from “unfriendly” nations. If it materializes, European banks will effectively be doing Russian CenBank’s job for it: selling Euros and buying Rubles to prop up the value of the currency. pic.twitter.com/7lc9Gt6hqp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2022

En ik keek vervolgens naar de roebel en niet... Excuses.

#Russia plans to demand #Ruble payments for natural gas purchases from European nations, deepening its standoff w/west and potentially aggravating Europe’s worst energy crunch since the 1970s. European gas prices surged >30% after the news. https://t.co/RElFpNzIYE pic.twitter.com/9BEx780xft — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2022

Over naar het Damrak, waar geen nieuws en cijfers zijn, maar de AEX zelf is spannend genoeg. Het ding doet trouwens nog maar 13,9 keer de verwachte winst, maar of die verwachte winsten houdbaar zijn met al die issues en ellende? Ik heb er zelf een hard hoofd in. Wachten op de Q1's maar.



U hebt trouwens nog een week om over uw Q1-successen en zonden na te denken. Ik beleg zelf maandelijks in de index zelf, heb Shell en ING en heb ASML opgepikt. Feel free om in de comments zeg maar uw gevoelens te uiten.



De opening:



De rentes:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:01 Licht hogere opening AEX voorzien

07:32 Beursblik: Berenberg zet JDE Peet's op verkooplijst

07:16 Video: sterk opwaarts potentieel voor aandeel Shell

07:04 Europese beurzen openen licht hoger

06:57 Japanse economie krimpt nog maar nauwelijks

23 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

23 mrt Wall Street lager gesloten

23 mrt Olieprijs fors hoger gesloten

23 mrt Wall Street koerst af op lager slot

23 mrt Europese beurzen lager gesloten

23 mrt AEX sluit in het rood ondanks koerswinst Shell

23 mrt Donderdag weer handel op beurs Moskou

Analistenadvies en oeps, let u maar even op. Dit is fors.

JDE Peet's: naar sell van hold en naar €24 van €32,50 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



Hier is de consensus voor de eerste schattingen van inkoopmamangersindices, ofwel PMI's.



En dan nog even dit

Hier de beelden:

Vladimir Putin says Russia will start demanding payment for natural gas shipments to states that it deems “unfriendly” in rubles https://t.co/xxUshBlnsC pic.twitter.com/idTDkYxV6U — Bloomberg Markets (@markets) March 24, 2022

Reuters ook nog even:

Explainer: Challenges arise as Russia calls for gas payments in roubles https://t.co/TRuFHavqGq pic.twitter.com/Q7UdaeX1ED — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2022

Voor wie verder denkt:

#Putin wants to get paid in rubles for gas exports to 'unfriendly' countries.



While this might be an effort to strengthen the currency, it also means a deliberate move away from traditional #reservecurrencies like the #euro and #USD



Many countries are unfriendly with the US pic.twitter.com/6A8ODzhifv — jeroen blokland (@jsblokland) March 23, 2022

Intussen in China, waar vastgoed...

WATCH: Struggling Chinese property firm Kaisa Group says it will miss the deadline to publish 2021 audited earnings by March 31 as required by listing rules https://t.co/KVpPKDto2b pic.twitter.com/ZCTOdMnlBo — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2022

Dit is niet goed, bange consumenten houden de hand op de knip (voor zover dat lukt met al die hoge prijzen her en der):

Euro zone consumer confidence falls to -18.7 in March https://t.co/cb7tOGraWt pic.twitter.com/wtsSj9F8VK — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2022

Van een dagje eerder, maar voor de fans. Er zit een interview met grote man Jensen Huang bij en die herkende ik eerst helemaal niet zonder zijn leren jackie.

Nvidia debuts new Arm-based Grace CPU superchip https://t.co/oJ4O9fW2xB by @DanielHowley — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 23, 2022

Halen wij ook nog eens wat binnen behalve die datacenters die alleen maar ruimte en energie slurpen en geen werkgelegenheid opleveren?

WATCH: Italy has been chosen to house a new battery plant for Automotive Cells Company, a joint venture between Stellantis, Mercedes-Benz and TotalEnergies https://t.co/3DyToCThIt pic.twitter.com/SCcb4Ld81j — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2022

Ongelooflijk, ze leven nog en dat op koersen die ik zelf... Overigens een procentje of vijftien omhoog is natuurlijk nog lang niet to the moon, zoals het al weer ruim een jaar geleden ging. Dat was wel de grote finale van het fantasie-techfeest op Wall Street, want sindsdien is alles minimaal gehalveerd. Minimaal.

Veel plezier en succes vandaag.