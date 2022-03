Slotcall: bar slecht nieuws voor chipmakers

Een dag met twee gezichten is wellicht de beste manier om de start van de lente te omschrijven. Enkele duidelijke winnaars, een handjevol stevige verliezers, en de bredere markt die per saldo niet zo gek veel van zijn plaats komt.

Allereerst de winners: dat zijn vooral de fondsen die profiteren van de prijsexplosie bij tal van commodities. We noemen een Shell, maar ook ArcelorMittal, OCI en AMG als toppers.

Veel relatief defensieve fondsen die wel last krijgen van dure grondstoffen stonden in de min. Hierbij moet gedacht worden aan aandelen als DSM en Heineken, maar ook Corbion.

Unilever weet de dans vandaag dan te ontspringen, maar ook de voedings- en verzorgingsreus zal met oplopende rekeningen te maken krijgen, iets waar de Beleggersdesk overigens vorig jaar oktober al voor waarschuwde.

De AEX wist dankzij enkele zwaargewichten het hoofd netjes boven water te houden - in tegenstelling tot veel andere Europese beurzen - en sloot drie tiende hoger op 718 ppunten.

Chips!

Tot slot nog even een bericht dat tot nadenken stemt: in een artikel van de Financial Times wordt gerept van het feit dat chipmakers zelf óók niet aan voldoende cruciale onderdelen kunnen komen en dat deze situatie nog wel eens twee jaar kan aanhouden...





Chipmakers face two-year shortage of critical equipment https://t.co/5CmhEFTLn1 — Martin Crum (@martinjancrum) March 21, 2022

Besi

The devil is in the details, een gevleugelde uitspraak die zeker bij Besi opgeld doet. Wie de laatste bedrijfspresentatie vergeleek met de voorlaatste, en dat heeft de Beleggersdesk gedaan, zag enkele subtiele verschillen. Allre reden voor een update:





Unibail

Het wil koersmatig niet echt vlotten bij Unibail (URW), in tegenstelling tot diverse andere beursgenoteerde vastgoedfondsen. Nu zijn financiële markten redelijk efficiënt, er zijn wel degelijk diverse oorzaken aan te wijzen waarom URW het zwakkere jongetje van de klas is:



Unibail-Rodamco-Westfield van de regen in de drup #UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD https://t.co/Gpb3LJ0cYo — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 21, 2022

Indexwijzigingen

Euronext heeft de samenstelling van de diverse indices gewijzigd. De belangrijkste index, de AEX, blijft qua samenstelling ongewijzigd, maar binnen de AMX en vooral de AScX zijn er flinke verschuivingen zichtbaar:



Verrassende wijzigingen in AMX en AScX https://t.co/B9mszJjVAf via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) March 21, 2022

Handleiding beleggen in recessie

De kans dat de Westerse wereld dit jaar in een recessie belandt, is groot. Het conflict in de Oekraïne kon wel eens het laatste zetje geven. Een recessie is geen ramp, zeker niet wanneer deze twee à drie kwartalen duurt. Stagflatie wordt een ander verhaal: die negatieve spiraal valt veel lastiger te bestrijden.

Interessant voor beleggers is hoe aandelen zich gedragen in recessietijd. Daarbij is het vooral zaak te focussen op sectoren. Sommige sectoren kunnen beter (tijdelijk) gemeden worden, andere sectoren bieden juist een goede plek een deel van het kapitaal aan te alloceren.

Onderstaande tabel biedt enig uitkomst voor beleggers die zich afvragen wanneer en in welke sectoren te investeren:



Bron: Bloomberg



Een handig overzicht, maar voor wie nu denkt dat het dus gemakkelijk is om goed te beleggen: wanneer zit de economie zes maanden vóór een recessie, wanneer zes maanden voor een recessie ten einde komt, et cetera.

En wie dat allemaal goed denkt te kunnen timen: ook in de aanloop naar, tijdens en wanneer een economie uit een recessie komt, blijft het zaak om binnen de juiste sector, op het juiste moment, ook nog de goede aandelen te selecteren. Immers, recessietijd is ook een fase waarin vaker bedrijven over de kop gaan.

Een abonnement op IEX Premium kan hierbij overigens zeker uitkomst bieden.

Vlucht uit China

De afgelopen dagen vond er een scherp herstel plaats bij Chinese aandelen met een notering op Wall Street. Hoe duurzaam die bounce zal blijken, is onzeker. Veel buitenlandse beleggers hebben hun buik namelijk aardig vol van de fratsen van de Chinese autoriteiten.

Niet alleen dat, China weigert zich aan te sluiten bij de internationaal scherp veroordeelde actie van Rusland, dat onder leiding van Poetin kennelijk nog niet klaar is met het “demilitariseren en denazificeren” van de Oekraïne.

Dat China zich op de vlakte houdt rond het conflict in de Oekraïne doet beleggers vrezen dat er eerdaags ook sancties tegen China op tafel komen. Bovendien speelt bij de verkoopdruk ook een nieuwe uitbraak van corona in China een rol.

De verkoopknop is bij deze cocktail van slecht nieuw flink ingedrukt. Het eerste kwartaal is voor circa $6 miljard aan Chinese aandelen gedumpt door beleggers. Dat is goed te zien aan de ontwikkeling van de Nasdaq Golden Dragons index: die is dit jaar 25% gedaald.

Beleggers die zich aangetrokken voelen tot de relatief milde waardering van veel Chinese techstocks en een graantje mee willen pikken van een verdere verwachte (sterke) groei, moeten zich realiseren dat zij daarbij aan de genade van de Chinese overheid zijn overgeleverd.

Dat dit geen louter theoretische kwestie is, is het afgelopen jaar wel gebleken. Nu wordt even een stapje terug gedaan vanuit Beijing, maar dat kan volgende week, of volgend jaar, weer anders zijn.

CVC kiest voor Amsterdam

Als alles goed zal, zal eerdaags CVC Capital Partners een notering verkrijgen op Euronext Amsterdam. Dat zou fantastische nieuws zijn voor Euronext, mogelijk goed nieuws voor beleggers, en een ware zeperd voor Londen.

CVC is Europa’s grootste private equity speler met zo’n $122 miljard onder beheer. Beleggers kennen het fonds wellicht als koper van de theedivisie van Unilever. Het fonds kent een zeer sterk track record met betrekking tot het opkopen en daarna weer verkopen van bedrijven.

Naar het zich nu laat aanzien zal juist die tak geen onderdeel uitmaken van een beursnotering. Het huidige idee is om alleen het onderdeel dat management fees incasseert, te listen. Dat is een kleiner deel, maar wel eentje waarbij de inkomsten veel stabieler zijn.

Volgens Bloomberg heeft CVC de grootste Amerikaanse zakenbanken ingeschakeld, te weten: Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley. Succes derhalve – bijna – verzekerd.

De Beleggersdesk zal een en ander uiteraard nauwgezet volgen, een definitieve ‘go’ is nog niet gegeven, en Premium leden indien opportuun tijdig informeren of hier een mooie kans komt te liggen om CVC in portefeuille te nemen. We wachten met smart op het prospectus en vermoeden dat dit meer dan 500 pagina’s zal beslaan.

Grayscale Bitcoin Trust

Bitcoins kopen met meer dan 26% discount, wie wil dat nou niet? Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) noteert momenteel op een discount van ruim 26%. Dat lijkt te mooi om waar te zijn, en helaas, dat is het natuurlijk ook zo bij dit over-the-counter (pinksheet) aandeel.





Er zitten namelijk wat haken en ogen aan een indirecte belegging in bitcoin via Grayscale. Omdat het – de naam zegt het al – een beursgenoteerde trust is, is Grayscale de enige die in staat is tot het creëren, danwel intrekken van aandelen GBTC.

Dat doet het fonds via een beperkt aantal toegelaten partijen, waarbij een aantal keer per jaar via private placements of redemptions, het aantal uitstaande aandelen GBTC groeit, danwel krimpt. Dit uiteraard afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van GBTC. Daarmee heeft het fonds alle karakteristieken van een closed-end fund, met de daarbij behorende nadelen.

Dat is de hoofdoorzaak waarom de koers van GBTC niet een op een loopt met de koers van de onderliggende waarde (btc). Wat heet, een discount van meer dan 26% is ronduit fors, maar geldt tevens als een red flag.

Het bestuur van GBTC heeft in het najaar van 2021 een aanvraag gedaan bij de Amerikaanse SEC voor een zogeheten spot ETF. De SEC weigert tot op heden die aanvraag goed te keuren omdat men bang is voor koersmanipulatie.

De druk op de SEC om de aanvraag wel goed te keuren is hoog: mocht de toezichthouder overstag gaan, dan zal ten minste een significant deel van de huidige discount als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat geldt dan hopelijk ook voor de absurd hoge jaarlijkse fee van 2% die GBTC in rekening brengt. Dat staat namelijk in geen enkele verhouding tot het weinig sophisticated beheren van een trust.

Rentes

De rentes lopen in een gestaag tempo verder op. De tienjaarsrente in Nederland noteert inmiddels vlakbij de 0,7%. De bal ligt (vooral) bij de ECB: een tienjaarsrente van bijna 2% voor de Italiaanse overheid lijkt gezien de erg hoge staatsschuld de gevarenzone in rap tempo te naderen.





Bron: PostNL

Wall Street

De ogen van veel beleggers zijn gericht op Boeing. Een toestel van de vliegtuigbouwer is neergestort in China en zo lang niet duidelijk is wat de exacte oorzaak is van de crash, nemen beleggers logischerwijs het zekere voor het onzekere, al blijft de daling relatief beperkt tot een procent of vier.

Chinese techaandelen gaan opnieuw in de aanbieding, de kou is nog duidelijk niet uit de lucht en de bounce eind vorige week krijgt vooralsnog geen vervolg.

Tesla vaart geheel zijn eigen koers, zo lijkt het. Daar heeft de Beleggersdesk als het nodige over gezegd en geschreven. En dat geldt ook voor Euronav, dat behalve in Brussel een tweede notering op Wall Street heeft.

Op indexniveau heerst relatieve rust: de S&P 500 verloor een paar tienden van een procent, de Dow Jones en Nasdaq leveren tussentijds ook marginaal in.

Brede markt

Echt heel spannend is de bredere markt vandaag niet, al valt wel op uiteraard dat die olieprijs weer omhoog schiet, meer pijn aan de pomp. Verder valt op dat de VIX opnieuw een stapje terugzet. Er zit zeker nog de nodige stress in de markt, maar de piek ligt alweer een tijdje achter ons. Kennelijk went zelfs oorlog relatief snel.

Het Damrak

Adyen (- 1,4%) houdt relatief goed stand ondanks een nog altijd vrij pittige waardering van het aandeel.

(- 1,4%) houdt relatief goed stand ondanks een nog altijd vrij pittige waardering van het aandeel. Besi (+ 0,3%) heeft onlangs een investeringsdag gehouden en voor echt scherpe beleggers (lees: de Beleggersdesk) stond daar toch nog een leuk nieuwtje in.

(+ 0,3%) heeft onlangs een investeringsdag gehouden en voor echt scherpe beleggers (lees: de Beleggersdesk) stond daar toch nog een leuk nieuwtje in. ING Groep (- 1%) lijkt de Russische schrik te boven, maar is nog niet terug op het oude koersniveau van voor de Russische inval in de Oekraïne.

(- 1%) lijkt de Russische schrik te boven, maar is nog niet terug op het oude koersniveau van voor de Russische inval in de Oekraïne. Just Eat Takeaway (- 5,6%) kan nog steeds koersmatig geen potten breken, de stilte rond Grubhub doet vermoeden dat het gerucht over een eventuele verkoop in de markt in gebracht met een andere reden. Zou de SEC wakker zijn?

(- 5,6%) kan nog steeds koersmatig geen potten breken, de stilte rond Grubhub doet vermoeden dat het gerucht over een eventuele verkoop in de markt in gebracht met een andere reden. Zou de SEC wakker zijn? Prosus (- 5,3%) ziet hernieuwde koersdruk, net als bij veel andere chinese techaandelen.

(- 5,3%) ziet hernieuwde koersdruk, net als bij veel andere chinese techaandelen. Shell (+ 4,8%) ziet de olieprijs opnieuw flink oplopen en dat betekent kassa voor het olie- en gasconcern.

(+ 4,8%) ziet de olieprijs opnieuw flink oplopen en dat betekent kassa voor het olie- en gasconcern. OCI (+ 6,2%) profiteert volop van de huidige commodities boom en stoeit inmiddels met de €30 grens.

(+ 6,2%) profiteert volop van de huidige commodities boom en stoeit inmiddels met de €30 grens. InPost (- 4,3%) is inmiddels wel een erg treurig verhaal aan het worden voor beleggers. Bijkopende insiders hebben het tij (nog) niet kunnen keren.

(- 4,3%) is inmiddels wel een erg treurig verhaal aan het worden voor beleggers. Bijkopende insiders hebben het tij (nog) niet kunnen keren. B&S Group (+ 3,1%) veert weer wat op, maar zal ongetwijfeld ook worstelen met de effecten van de supply chain crisis.

(+ 3,1%) veert weer wat op, maar zal ongetwijfeld ook worstelen met de effecten van de supply chain crisis. Ebusco (- 0,4%) maakt een weinig spetterend intrede in de AScX, maar de zichtbaarheid van het aandeel zal wel wat toenemen.

(- 0,4%) maakt een weinig spetterend intrede in de AScX, maar de zichtbaarheid van het aandeel zal wel wat toenemen. Op de lokale markt kruipt Holland Colours (+ 3,5%) steeds verder omhoog.





Adviezen

UnifiedPost: naar €10 van €27 en naar houden van kopen - Degroof Petercam

Mithra: naar €25 van €38 en kopen - Kepler Cheuvreux

Airbus: naar €170 van €165 en kopen - JPMorgan Chase

STMIcroelectronics: naar €39 van €40,50 en houden - Goldman Sachs

Agenda 22 maart

06:30 Prijzen bestaande koopwoningen Nederland - feb

07:00 Renewi trading update Q4

10:00 Lopende rekening eurozone - jan

11:00 Consumentenvertrouwen België - mar

16:00 Nvidia investor day

22:00 Adobe Systems Q1-cijfers