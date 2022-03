De beer is de baas, het is weer bar en boos voorbeurs

Helaas, Mr. Market ruikt een mindere economie en dalende winsten. De AEX indicatie is weer lager en hoe: -1,6% op 657 nog wat.

Hamvraag is op dit moment of de EU - dat uiteraard verdeeld is - Russische olie en gas gaat boycotten, of dat Rusland zelf de kranen dicht draait. De VS zou wel voor een boycot zijn. En in nickel is een shorts squeeze van jewelste gaande.

Europese futures openen allemaal lager met allemaal een één voor de komma

Idem dito voor de VS futures

In Azië kleurt alles dieprood. Tencent staat -1,9% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +14,0% op 32,6

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,185

De Duitse rente levert twee basispunten in en de Amerikaanse tikt er juist drie bij

Goud stijgt 0,8% naar $20202, olie loopt 2,2% (WTI) en 2,9% (Brent) op en crypto doet het met ruim 1% hoger

De beer schraapt de keel op de beursvloer. Van hoogste slotkoers een paar maanden tot zelfs meer dan een jaar terug, tot de slotkoers gisteren: dit zijn de scores van een paar indices plus technologie.

AEX -19,2%

DAX -21,2%

Euro Stoxx 600 -15,6%

S&P 500 -12,4%

MSCI World Index -13,2%

Nasdaq 100 -19,6%

SOX (chippers): -23,3%

Nasdaq Internet Index -42,5%

Ark Innovation ETF (niet-winstgevende tech) -62,9%

Dit is de AEX met de formele slotstandscores. Intradag, waar ik zelf liever naar kijk, stond er al ruim -20% op het bord en dat is de officieuze bear market grens:



En het is niet alleen die hiep hiep hoera tech die aan diggelen is. Hier ene Meta, Onder de naam Facebook ging het nog een stuk beter.



Laatste nieuws, helaas heb ik geen verse grafiek. Er is een nu al een klassieke shorts squeeze gaande in nickel met in de hoofdrol een Chinese bank. Bloomberg:

Nickel doubled in two days to reach a record high amid a huge short squeeze that’s embroiled a major state-owned Chinese bank and encouraged rule changes from one of the world’s top commodity exchanges.



The market on the London Metal Exchange is in the grip of a massive squeeze in which holders of substantial short positions are being forced to cover at a time of low liquidity.

Late Monday, the LME decided to allow traders to defer delivery obligations on all its main contracts -- including nickel -- in an unusual shift for a 145-year-old institution that touts itself as the “market of last resort” for metals.

The LME also gave a unit of China Construction Bank Corp. extra time to pay hundreds of millions of dollars in margin calls that were due Monday, according to people familiar with the matter.

BREAKING: Nickel surges to an unprecedented $100,000 a ton as short squeeze upends market https://t.co/jJFBQ5qmyX pic.twitter.com/QsfkNzIbOa — Bloomberg Markets (@markets) March 8, 2022

Op het Damrak levert TKH prachtige cijfers af, de veel groter dan verwachte dividendverhoging naar €1,50 van €1 zegt misschien genoeg. Het bedrijf durft echter geen outlook aan.

De opening:

De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:03 Fors lagere opening AEX voorzien

07:57 Danone presenteert nieuwe groeidoelen

07:51 Achmea benoemt nieuwe chief risk officer

07:33 TKH overtreft eigen doelen

07:00 Europese beurzen openen weer lager

07 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

07 mrt Wall Street bezorgd over hoge olieprijzen en stagflatie

07 mrt Consumentenkrediet VS stijgt veel minder hard

07 mrt Video: AEX veel zwakker dan verwacht maar uptrend intact

07 mrt Olieprijs stijgt verder

07 mrt Wall Street koerst lager

07 mrt Europese beurzen verliezen verder terrein

07 mrt AEX beperkt schade met Shell als uitblinker

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:30 TKH Group - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Campbell - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Oracle - Cijfers derde kwartaal (VS)

08:00 Industriële productie - Januari (Dld)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Februari (VS)

14:30 Handelsbalans - Januari (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Januari (VS)

En dan nog even dit

Het was weer fors:

Wall Street ended sharply lower on Monday as the prospect of a ban on oil imports from Russia sent crude prices soaring and fueled concerns about rising inflation https://t.co/0m7KgLGjs3 pic.twitter.com/esIZRchWlT — Reuters Business (@ReutersBiz) March 8, 2022

Duidelijke taal:

The chief executives of some of the world’s largest oil companies and U.S. government officials warned Monday that there were no quick-fix solutions to the higher energy prices and market volatility that have followed Russia’s invasion of Ukraine https://t.co/2z0ZkboAhk — The Wall Street Journal (@WSJ) March 7, 2022

Tot zo ver de eensgezindheid?

The ruble was indicated as much as 25% higher versus the dollar in offshore trading on Tuesday amid disagreements between European Union governments on a move to ban Russia’s oil imports https://t.co/Nfbhrqvkq2 — Bloomberg Markets (@markets) March 8, 2022

Het kan ook nog andersom:

Russia threatened to cut natural gas supplies to Europe via the Nord Stream 1 pipeline as part of its response to sanctions imposed over the invasion of Ukraine https://t.co/pE5MXMXHBy — Bloomberg (@business) March 8, 2022

Of:

The United States is willing to move ahead with a ban on Russian oil imports without the participation of allies in Europe, two people familiar with the matter said, in light of Russia's invasion of Ukraine https://t.co/33NYOMswh7 pic.twitter.com/XIiMEpdub5 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 8, 2022

Opech:

OPEC has no control over the events that have led to the run up in global oil prices and there is not enough capacity worldwide to compensate for the loss of Russian supply, OPEC Secretary General Mohammad Barkindo said https://t.co/bhGC9uofA6 pic.twitter.com/MIZi8fIN5L — Reuters Business (@ReutersBiz) March 8, 2022

In stilte:

Foreign investors cut holdings of Chinese government bonds by the most ever last month as Russia’s invasion of Ukraine roiled fixed-income markets worldwide https://t.co/ZktuEt0QCZ — Bloomberg Markets (@markets) March 8, 2022

Wat een grafiek!

Shares of Chinese companies listed in the U.S. drop to their lowest level since January 2017 https://t.co/H5nn4K08z0 — Bloomberg Markets (@markets) March 8, 2022

Weer uitstel?

Biden to order studies on regulating, issuing cryptocurrency -source https://t.co/dkLdQCa2Gs pic.twitter.com/vFWyAAvLGn — Reuters Business (@ReutersBiz) March 8, 2022

Veel plezier en succes vandaag.