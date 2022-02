Slotcall: Drie smallcaps maken een flinke sprong omhoog

Een somber dagje voor de AEX (-1%) en AMX (-0,5%), maar niet voor de AScX (+1,9%). Drie smallcaps maken namelijk een flinke sprong omhoog.

De kleintjes in kwestie zijn BAM (+5,4%), Wereldhave (+10,2%) en Vastned (+6,4%). Wereldhave kon rekenen op een koersklim na vandaag zijn outlook voor dit jaar te hebben verhoogd. Vastned klom vandaag nadat het meldde dat vorig jaar zijn bezettingsgraad is aangetrokken, terwijl er ook weer winst werd geboekt. Dat in tijden van lockdowns. "Dit laat de kwaliteit en veerkracht zien van zowel onze portefeuille als van onze huurders", zegt CEO Reinier Walta.

Amerikaanse inflatie naar 7,5%

Tijd om weer even de belangrijkste macrocijfers te behandelen. Dit maal allemaal van Amerikaanse bodem. Te beginnen met de Initial Jobless Claims die afgelopen week harder zijn gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 16.000 tot 223.000, terwijl economen rekenden op een daling tot 230.000.

Dan was er nog het Amerikaanse inflatie die tot maar liefst 7,5% is gestegen. “De prijzen stegen afgelopen maand met 0,6% op maandbasis. Economen hadden op 0,4% gerekend, na de plus van 0,5% in december. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS afgelopen maand dus met 7,5%, tegen 7,0% in december. Voorspeld was 7,2%”, somt ABM Financial News netjes op.

Niels Koerts wordt vervangen

Die tussenkop klinkt dramatischer dan het in werkelijkheid is. Morgen wordt de IEX BeleggersPodcast weer opgenomen, maar co-host Niels Koerts ligt ziek op bed. Niet getreurd, want hoofd Beleggersdesk Erik Maurtiz én analist Robbert Manders van IG komen Koerts vervangen. Marktcommentator Arend Jan Kamp hoeft dus niet al uw vragen zelf te beantwoorden. Want het vragenrondje wordt uiteraard ook morgen weer gehouden. Inmiddels weet u hoe het gaat: uw vragen kan u achterlaten in de reacties.

Unilever

Unilever (-1,3%) rapporteert een licht meevallend Q4, maar een wat sombere outlook voor dit jaar als gevolg van hoge inflatie, vindt Martin Crum, die voor de komende twee jaar meer omzet en een lagere operationele marge verwacht. Unilever heeft grootaandeelhouders toegezegd "voorlopig geen grote acquisities te zullen plegen" en daarmee is ruimte ontstaan voor een nieuw aandeleninkoopprogramma. Lees Crums volledige analyse en het bijbehorende advies hieronder.

Unibail

"De koers van Unibail-Rodamco-Westfield (+8%) veert stevig op na een meevallende outlook voor dit jaar. Zorgen blijven er wel over de financiële positie, maar het management toont zich andermaal vol vertrouwen. Beleggers stappen weer in, maar ook dit jaar zit er nog geen dividend in", schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van Unibail.

"URW kijkt met het nodige optimisme naar 2022 vanwege een verbeterde operationele omgeving gedurende de tweede helft van 2021. Het concern voorspelt een terugkerende winst per aandeel van €8,20-€8,40, ruim hoger dan de €6,91 die het zojuist over 2021 in de boeken heeft geschreven."

Aegon

“Aegon (+0,9%) werd gisteren aardig afgestraft voor zijn vierdekwartaalcijfers. Toch waren de resultaten niet dramatisch. Een mixed bag is een betere samenvatting van het geheel”, schrijft Niels Koerts vandaag in zijn analyse. “De operationele kapitaalgeneratie kwam afgelopen kwartaal uit op €243 miljoen en dat is aanmerkelijk minder dan de €307 miljoen waarop de markt rekende. Ook de Solvency-2 ratio van 211% en het aangekondigde slotdividend van €0,09 zijn een tegenvaller.”

“Hier staat tegenover dat het operationeel resultaat met slechts 2% kromp tot €470 miljoen (consensus €461 miljoen). Het is algemeen bekend dat de verzekeraar last heeft van de oversterfte in de Verenigde Staten als gevolg van Covid-19. Hierdoor moet het bedrijf meer claims uitkeren.” Wat Koerts naar aanleiding van deze cijfers adviseert, leest u hieronder.

Resultaten Aegon in VS vallen tegen https://t.co/F5XxIZjLmd via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) February 10, 2022

Rentes

De rentes blijven klimmen. Vandaag kwamen er zes basispunten bij op de Nederlandse tienjaarsrente, die daarmee nu uitkomt op 0,43%.

VS inflatie was zowat in prik, maar rentemarkt geeft toch weer dot gas. VS 10 jaar staat voor eerst in 3 jaar weer op 2% en wij ook op hoogste stand sinds feb 2019#AEX pic.twitter.com/X2EY2rnHqF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 10, 2022

Brede markt

De AEX (-1%) presteerde vandaag minder goed dan Frankrijk (-0,4%) en de Duitse DAX, die zelfs 0,3% steeg.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 22 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,3%), Dow Jones (-0,2%) en de Nasdaq (-0,3%).

De euro stijgt met maar liefst 0,6% en noteert nu 1,149 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,4%) en zilver (+2,1%) stijgen beide.

Olie: WTI (+1,7%) en Brent (+1,3%) klimmen.

Bitcoin (+2,5%) stijgt.

Het Damrak:

Recordcijfers voor ArcelorMittal (-1,1%). Beleggers zijn evenwel sceptisch wegens mogelijke mondiale groeivertraging - een niet geheel ondenkbaar scenario, met de renteverhogingen in petto. Aandelenanalist Peter Schutte heeft er een uitgebreide analyse over geschreven.

(-1,1%). Beleggers zijn evenwel sceptisch wegens mogelijke mondiale groeivertraging - een niet geheel ondenkbaar scenario, met de renteverhogingen in petto. Aandelenanalist Peter Schutte heeft er een uitgebreide analyse over geschreven. CEO Ben van Beurden heeft een pluk aandelen Shell (-0,4) verkocht voor bijna £4 miljoen. De topman verkocht in totaal 190.000 aandelen Shell tegen een gemiddelde prijs van £20,40. Dit heeft de bestuurder in totaal net geen £3,9 miljoen opgeleverd.

(-0,4) verkocht voor bijna £4 miljoen. De topman verkocht in totaal 190.000 aandelen Shell tegen een gemiddelde prijs van £20,40. Dit heeft de bestuurder in totaal net geen £3,9 miljoen opgeleverd. Just Eat Takeaway (-6%) is vandaag door Delivery Hero (-30,2%) mee de diepte in getrokken.

(-6%) is vandaag door Delivery Hero (-30,2%) mee de diepte in getrokken. SBM Offshore (-6,8%) heeft het afgelopen jaar in grote lijnen voldaan aan de in november verlaagde outlook. De IEX Beleggersdesk zal snel volgen met een analyse.

(-6,8%) heeft het afgelopen jaar in grote lijnen voldaan aan de in november verlaagde outlook. De IEX Beleggersdesk zal snel volgen met een analyse. Flow Traders (-9,8%), levert vandaag flink in. Maar, zo schrijft Martin Crum, dat is niet geheel terecht. Hoe dat precies zit leest u hier.

Adviezen

Unilever: naar €48 van €50 en houden - Degroof Petercam

Adyen: naar €2.550 van €1.700 en kopen - Berenberg

Akzo Nobel: naar €132 van €128 en kopen - Goldman Sachs

Just Eat Takeaway: naar €60 van €78 en kopen - JPMorgan Cazenove

Agenda vrijdag 11 februari 2022

06:30 Faillissementen - Januari (NL)

07:00 Aperam - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Orange Belgium - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

08:00 Inflatie - Januari def. (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (VK)

08:00 Handelsbalans - December (VK)

08:00 Industriële productie - December (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari vlpg. (VS)

00:00 NX Filtration - Cijfers vierde kwartaal