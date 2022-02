Slotcall: Christine Lagarde praat de beurs omlaag

Cijferstorm Corrie raast nog even door. Vandaag was het de beurt aan big boys ING en Shell. Die laatste publiceerde prima cijfers, maar dat was niet genoeg om de AEX (-2,2%) boven water te houden. Bovendien kwam gisterenavond Meta met ‘horrorcijfers’, zoals analist Niels Koerts ze omschreef. Daarover later meer.

Eerst moeten we het even hebben over de brede markt. Waar in Engeland de rente met 25 basispunten tot 0,50% is opgekrikt, besloot de Europese Centrale Bank de belangrijkste rentes te handhaven. De beleidsrente bijft daarmee op 0,00% staan. Dit ondanks het feit dat de inflatie in januari vrolijk door is gestegen.

Echter, waar de ECB eerder nadrukkelijk aangaf de rente in 2022 niet te zullen verhogen, was die stelligheid nu plots compleet verdwenen. Sterker nog, voorzitter Christine Lagarde meldde desgevraagd zelfs niet uit te kunnen sluiten dat de rente toch nog verhoogd gaat worden. Als logisch gevolg klommen de marktrentes enorm op die uitspraak. Zo steeg de Nederlandse tienjaarsrente met twaalf basispunten tot 0,28%.

Er werd weer gevraagd of Lagarde er echt bij blijft dat ze de rente niet verlaagd in 2022. Ze zegt weer dat als de data in maart er om vragen ze niet kan uitsluiten toch de rente te gaan verhogen dit jaar, zo klonk het in ieder geval. Toch een beetje een opening wat mij betreft. — Erik Mauritz (@erikmauritz) February 3, 2022

Als gevolg hiervan daalden de beurzen. Vooral de groeibedrijven, waarbij de winsten in de toekomst liggen, kregen het zwaar te verduren. Kijk bijvoorbeeld naar Adyen (-8,9%), het duurste aandeel van het Damrak daalde fors. De toekomstige winsten worden door stijgende rentes simpelweg minder waard door.

Toch kan het altijd nog erger, zo bewijst Turkije. Een koppige leider denkt het hier beter te weten dan alle experts, met als gevolg dat de inflatie in Turkije nu gestegen is tot een waanzinnige 49%. Dat is ruim 11% hoger dan in december vorig jaar. Dit cijfer werd gebracht door het Turkse statistiekbureau Turkstat. De directeur zal wel zweedhandjes hebben, want eind januari moest de directeur van het nationale statistiekbureau nog het veld ruimen na bericht te hebben over de hoge inflatie in december. Dat zal vast hebben geholpen, hè Erdogan?

We zouden het bijna vergeten, maar de Verenigde Staten hadden ook nog macrocijfers. In het kort: de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalden deze week tot 238.000, terwijl op 245.000 gerekend werd. De week ervoor lag het aantal nog op 261.000. De groei van de Amerikaanse dienstensector is wel vertraagd. De inkoopmanagersindex daalde van 57,6 in december naar 51,2 in januari. Eerder werd nog uitgegaan van een daling naar 50,9.

Shell profiteert van gunstige gasmarkt

Shell (+0,4%) heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug, maar de omstandigheden op vooral de gasmarkt zijn ook wel uitzonderlijk gunstig. Zowel de olie- als gasprijzen zijn hard opgelopen en dan lukt het Shell om vanuit de cashflow werkelijk alles tegelijk te doen: dividend uitkeren ($0,24 over Q4), eigen aandelen inkopen, schulden afbouwen en investeringen.

Dit betekent echter niet dat het dit jaar ook zo zal zijn. “Shell heeft een sterk Q4 achter de rug, maar de omstandigheden op vooral de gasmarkt zijn ook wel uitzonderlijk gunstig. Dit lijntje zomaar doortrekken naar geheel 2022 is niet verstandig”, schrijft analist Martin Crum. Hij heeft een uitgebreide analyse geschreven, deze vindt u hieronder.

ING komt niet met verrassingen

Cijfers kwamen ook bij ING (-2,2%) vandaan, maar grote verrassingen waren er niet. De fee-inkomsten groeiden het afgelopen jaar sterk en de kosten bleven gelijk, terwijl de bank de rentebaten per saldo goed op peil wist te houden met wat hulp van een ECB-programma. Er is nog geen volgend aandeleninkoopprogramma aangekondigd maar banken blijven een mooie dividendwaarde.

Dramatische outlook van Meta

Dan nog Meta (-25,5%). In de intro meldde ik al dat Koerts het over ‘horrorcijfers’ had. “Gisteravond publiceerde Meta zijn vierdekwartaalcijfers en dat hebben beleggers geweten ook. Op vrijwel alle fronten zijn de resultaten ver beneden de marktverwachting. De grote schok zit echter vooral in de outlook”, stelt de analist.

“Het socialemediaplatform gaat voor het eerste kwartaal van 2022 uit van een omzetstijging van 4 tot 11%. Ter vergelijking: in het vierde kwartaal dikten de opbrengsten van Meta nog met 20% aan en in Q3 was er zelfs een groei zichtbaar van dik 30%.” Volgens Koerts komt dit door twee grote problemen waarmee het bedrijf kampt. Welke dit zijn, leest u hieronder.

Rentes

De marktrentes stijgen behoorlijk na de uitspraken van Christine Lagarde, waarin ze hint op een verhoging van de beleidsrente in 2022, terwijl ze dat eerst zei niet te willen doen.

Brede markt

De AEX (-2,2%) presteerde vandaag minder goed dan Frankrijk (-1,6%) en Duitsland (-1,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 23 punten.

Wall Street koerst behoorlijk in het rood: S&P 500 (-1,4%), Dow Jones (-0,7%) en de Nasdaq (-2,3%).

De euro stijgt met maar liefst 1,1% en noteert nu 1,143 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-1,1%) dalen beide.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,5%) klimmen.

Bitcoin (-1,7%) daalt.

Het Damrak:

Goldman Sachs verlaagde zijn koersdoel voor Adyen (-8,9%) met €400 naar €2.900, maar een koopadvies blijft van kracht.

(-8,9%) met €400 naar €2.900, maar een koopadvies blijft van kracht. Alfen (-2%) gaat Bredenoord voorzien van mobiele batterijopslag. Bredenoord opereert in het brede activiteitenspectrum voor mobiele energiesystemen en kan met de opdracht aan Alfen de vloot aan systemen uitbreiden om zo aan de stijgende vraag bij klanten te kunnen voldoen.

(-2%) gaat Bredenoord voorzien van mobiele batterijopslag. Bredenoord opereert in het brede activiteitenspectrum voor mobiele energiesystemen en kan met de opdracht aan Alfen de vloot aan systemen uitbreiden om zo aan de stijgende vraag bij klanten te kunnen voldoen. BAM (+4,1%) heeft de verkoop van werkmaatschappij BAM Galère aan de Belgische bouwgroep Thomas & Piron succesvol afgerond.

(+4,1%) heeft de verkoop van werkmaatschappij BAM Galère aan de Belgische bouwgroep Thomas & Piron succesvol afgerond. Horecagroothandel Sligro (-2,8%) had uiteraard stevig te lijden onder de lockdowns, maar wist over 2021 weer zwarte cijfers te schrijven. Het tekent het bedrijf dat er marktaandeel is gewonnen en de financiële positie is verbeterd, meent analist Peter Schutte.

Adviezen

Air France-KLM: naar €2,42 van €2 en verkopen - Credit Suisse

Adyen: naar €2.900 van €3.300 en kopen - Goldman Sachs

Fagron: naar €19 van €19,50 en kopen - KBC Securities

Ahold Delhaize: naar €32,50 van €31 en houden - JPMorgan

Agenda vrijdag 4 februari 2022

00:00 Chinese beurzen dicht

07:00 Sanofi - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 TomTom - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Fabrieksorders - December (Dld)

08:45 Industriële productie - December (Fra)

11:00 Detailhandelsverkopen - December (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Januari (VS)