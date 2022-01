Is dat de bel? Komende zaterdag zijn het zeven dikke, vette jaren

Iets met zeven vette jaren? Zaterdag is het zeven jaar geleden dat toenmalige ECB-president en huidige premier van Italië Mario Draghi bekend maakte dat de centrale bank ging verruimen, ofwel voor miljarden per maand aan (staats)obligaties ging kopen. Op de secundaire markt wel, maar toch.

Intussen zijn we zeven jaar verder en... de ECB heeft woord gehouden. In die tijd ging de balans van de centrale bank van €2,160 biljoen naar €8,566 biljoen. Ofwel €6 biljoen in zeven jaar erbij.



Om die bedragen een beetje in perspectief te brengen... Kort door de bocht: normaal gesproken hadden wij die dingen gekocht, maar nu dus niet meer, dus zijn we alles maar in aandelen, huizen, crypto en de rest gaan steken.

#ECB Balance sheet starts the year w/fresh ATH at €8,573.3bn as Lagarde keeps printing press rumbling notwithstanding inflation, which has risen to 5%. Total assets rose by another €6.9bn on QE. ECB balance sheet now equal to 82% of Eurozone GDP vs Fed’s 38%, and BoJ’s 134%. pic.twitter.com/2pOW97xtJc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 11, 2022

Wow, wat herkenbaar! Eerlijk zeggen wie... Ik ook hoor.

Inderdaad, zie deze briljante quote van dit weekend. Met de wijsheid achteraf is het allemaal weer gemakkelijk. Iedere keer loos alarm als een goeroe of u zelf weer eens een krachvoorspelling du jour deed, want de ECB nam (samen met de andere centrale banken) gewoon het risico uit de markt.

Ook hier weer met de wijsheid achteraf: slechts twee keer bokte de markt écht in die zeven jaar. En dat liep er ook zo weer uit. Maar al met al waren het zeven vette jaren.

2015 4%

2016 9%

2017 13%

2018 -10%

2019 24%

2020 3%

2021 28%



Deurtje verder op het Damrak ging onze tienjaarsrente letterlijk de vriezer in:



Al met al staat de AEX nu 76% hoger en herbelegd zelfs 117%. Dat is 12% bruto per jaar, ongeveer een procentpunt meer dan het gemiddelde sinds 1983.



Sommen en logica

En dan dan denkt u natuurlijk dat ik nu zeven magere jaren afkondig. Nee, ik heb geen idee, hoewel het goed kan. Het klinkt niet onlogisch dat na zeven uitbundige geldsmijtjaren iedereen weer tot achter de komma moet gaan rekenen en dividend en op kosten letten er weer toe doen.

Alleen vormen de beurs en logica een slechte combinatie. Zoals het nu lijkt gaan we inderdaad tijden van inflatie, hogere rentes en lagere aandelenwaarderingen tegemoet. Wat nou als het niet zo is, of dat het allemaal wat korter duurt dan zeven jaar, of dat de zeven allervetste jaren nog moeten komen?

Volgens mij is de les van 1999 niet zozeer dat het de top was, maar dat we toen geen sommen meer maakten. Want alles ging toch wel met double digits omhoog. Net als in 2020 en 2021, zie de meme-aandelenhype maar. Wat de les is van 2015-2022 en 2020-2021 gaan we nog leren.

Plus nog even een kleine correctie van een ECB woordvoerder: