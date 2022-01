Het valt mee voorbeurs, maar let u maar weer op uw tech

De AEX indicatie is -0,7% en let weer op uw tech? Dow Jones -0,5%, S&P 500 -1,4% en Nasdaq 100 -2,5%, ofwel de sectorrotatie naar waarde van groei zet door.

Dat is nog te volgen, maar waarom daalt de dollar zo en stijgen de rentes even niet meer? Ik weet het niet. Verder is er weer veel lockdown en supply chain nieuws wereldwijd, het is niet om vrolijk van te worden.

Europese futures openen in de min, maar wel met een nul voor de komma en de Amerikaanse noteren een paar tienden hoger

Azië ligt natuurlijk ook lager, maar de schade lijkt beperkt op en rond -1% op de grote markten

De volatiliteit (VIX Index) deed +15,3% op 20,3

De dollar daalt dus naar 1,147

De Europese rentes doen niks en de Amerikaanse stijgt twee basispunten

Goud en olie stijgen en crypto presteert wisselend. Bitcoin gaat hoger, ethereum moet terug

Reuters vertelt het u verder, want het is even een lastige markt met die dollar en rentes, vind ik. Overigens verhoogt Korea voor de derde keer sinds de zomer de rente.

A tech stock sell-off sent Wall Street’s major indexes lower, snapping the Nasdaq’s three-day winning streak. Investors took profits on big cap growth stocks like Microsoft and Apple even though benchmark Treasury yields fell. More here: https://t.co/ql8Czz3FD5 pic.twitter.com/Fz5euSpiBS — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2022

Hier zijn de ergste dalers uit de Nasdaq 100, waar u ook Microsoft, Tesla, Nvidia en Netflix tussen ziet staan. Nog meer scores, Big Tech wordt er nu ook niet beter op?

ASML -1,6%

NXP -1,3%

Apple -1,9%

Alphabet -2,0%

Amazon -2,4

Meta -2,0%

Exemplarisch? In ieder geval exact gehalveerd... Het Ark Innovation ETF, ofwel het handelsfonds van Cathie Wood in met name niet-winstgevende tech...

Over naar vandaag, er zijn geen cijfers op het Damrak, maar wel op Wall Street. Wall Street zelf namelijk met de grote banken en BlackRock. En hoe groot is groot dan? JPMorgan Chase is bijna net zoveel waard als de hele Euro Stoxx Banks Index. Verder is het spannend of BlackRock al $10 biljoen onder beheer heeft.

De opening:

De rentes:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Dutch Star II wordt Cabka, een vertrekkende KLM-topman en wat heeft Galapagos te melden?

08:02 AEX opent lager na forse daling Nasdaq

07:45 Nederlandse export groeit hard in november

07:32 Merendeel aandeelhouders Dutch Star TWO akkoord met overname Cabka

07:18 China beperkt reisverkeer uit VS en Frankrijk

07:03 Chinese export stijgt weer harder dan verwacht

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:00 Circa 320 miljoen coronabesmettingen

13 jan Galapagos creëert nieuw inschrijvingsrechtenplan

13 jan Wall Street sluit lager

13 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

13 jan Evans rekent op drie renteverhogingen

13 jan Olieprijs licht gedaald

13 jan Verdeeld beeld Wall Street

13 jan Video: Besi techaandeel met relatief lage waardering

13 jan Verdeeld beeld Europese beurzen

13 jan Geen derde termijn voor KLM topman Elbers

13 jan Tech houdt Damrak nipt in het groen



JUST IN: China’s trade surplus hit a record $676 billion in 2021, cushioning an economic slowdown triggered by a property-market slump https://t.co/r2HX8FwDkY — Bloomberg Markets (@markets) January 14, 2022

Ai:

More global automakers have been caught in China’s latest coronavirus outbreak in Tianjin, adding further stress to already strained supply chains https://t.co/cODanGkWn3 — Bloomberg Markets (@markets) January 14, 2022

Hier zit blijkbaar fantasie in:

LG Energy is likely to price its shares at the top of a marketed range in what would be South Korea’s biggest IPO https://t.co/wsVX5xiLOm — Bloomberg Markets (@markets) January 14, 2022

Hier zit dan minder fantasie in:

WATCH: China Evergrande won approval to delay payments on one of its onshore bonds. It wanted more time for bond coupon and redemption payments to avoid a technical default, which would have complicated the company's politically sensitive restructuring https://t.co/k8xaUpi5TC pic.twitter.com/9T3nFRspem — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2022

Jee...

WATCH: Footage from numerous chain stores show partially empty shelves including where staples like milk, bread and meat should normally be stocked, as shoppers grappled with supply chain issues related to the health crisis pic.twitter.com/MZHfgchA4v — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2022

Frankrijk zal altijd Frankrijk blijven:

French govt ordered EdF to sell more power at deep discount to protect households from surging wholesale power prices. Could cost state-controlled utility €8.4bn. Latest decision by President Macron to gain voter support ahead of Apr presidential election https://t.co/2N5Vn3R9qZ pic.twitter.com/ZOzqNnPnyd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 14, 2022

Oh ja, of de Fed nou verhoogt, verlaagt, verruimt of niks doet, het is nooit goed en altijd naar en erg:

FT uit sept 2015. Beleggers waren bang voor 1e verhoging van Fed (zoals nu) en hoge waarderingen (zoals nu). S&p500 toen 1965. Nu 4700. pic.twitter.com/arEkX3Q375 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.