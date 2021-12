Wilt u bij PostNL op de blaren gaan zitten en niet om u heen slaan? Dank u

Koersmanipulatie hoeft niet het geval te zijn, maar het kan wel.



Feit: Op 11-8-2021 meldt Kretinsky een 10% belang in Postnl

Feit: Op 1-11-2021 meldt Kretinsky een 20% belang in Postnl

Conclusie: in krap 3 maanden tijd heeft Kretinsky 10% van de aandelen ingekocht.



Feit: Op 11-8-2021 stond de koers van Postnl op 4,26 euro.

Feit: Op 1-11-2021 stond de koers van Postnl op 3.84 euro.

Conclusie: in krap 3 maanden tijd is de koers met 10% gedaald.



Nu zijn er beleggers die zeggen: he, wat vreemd. Er wordt 10% ingekocht, dan zou je toch een stijgende koers verwachten in plaats van een dalende koers? En die beleggers proberen dit vervolgens te duiden.



Zijn er mogelijk andere grootaandeelhouders die hebben verkocht in deze periode? Kan zijn, maar dit heeft dan niet geleid tot mutaties in het AFM-register die dit kunnen verklaren.



Is de daling dan sectorgedreven? In dezelfde periode daalde Bpost ook 10%, maar daar heeft voorzover bekend niemand een 10% belang opgebouwd. Deutsche Post met 5% daling idem dito. Dan is er nog Royal Mail waar in dezelfde periode een grotere daling van 15% is geweest. Maar juist daar heeft diezelfde Kretinsky ook een belang opgebouwd.



Daarnaast is het opbouwen van een shortpositie gelijktijdig met het opbouwen van een 20% longpositie door Kretinsky ook opmerkelijk te noemen. Logischer zou zijn om even te wachten tot Kretinsky is uitgekocht en om dan short te gaan.



Dit zijn enkele zaken waar beleggers een verklaring voor zoeken. Wat niet meer dan logisch is als je in individuele aandelen belegt. Het hoeft helemaal geen koersmanipulatie te zijn, maar categorisch uitsluiten dat het mogelijk is lijkt me weer het andere uiterste.