Wilt u bij PostNL op de blaren gaan zitten en niet om u heen slaan? Dank u

Toevallig had ik deze voorbeurs:

Cartoon of the Day: But I Do Generate Fees!https://t.co/bjjxDwXEfc pic.twitter.com/sYh1cyC3Yu — Hedgeye (@Hedgeye) December 14, 2021

Toen had ik deze nog niet gezien...

De @AutoriteitFM is een onderzoek gestart naar de koersbeweging van @PostNL . Dit naar aanleiding van klachten die zijn ingediend door particuliere aandeelhouders omdat ze vermoeden dat er sprake is van koersmanipulatie.@ytekedejong https://t.co/bqDebhOSuN — DFT (@dft) December 14, 2021

Citaat:

De koers van het aandeel PostNL is al sinds de zomer bezig aan neerwaartse lijn van bijna €5 per aandeel in juli naar €3,65 dinsdag. Daarmee is het aandeel 20% in waarde gedaald, terwijl het postbedrijf koerst op een mooie eindejaarspiek doordat het webwinkelen een blijvertje lijkt.

„De koers van het aandeel is ingestort, zodanig dat we rekening houden met koersmanipulatie. Wat er gebeurt staat niet meer in relatie tot de prestaties”, zegt aandeelhouder Dick Schipper.



De bezorgde aandeelhouders vermoeden een samenspel tussen grootaandeelhouder Daniel Kretinsky en een aantal ’short-sellers’ die geld verdienen aan een koersdaling van het aandeel. De Tsjechische miljardair bouwde dit jaar een belang op van meer dan 20% in PostNL.



De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zegt dat het een signaal inzake PostNL heeft afgegeven aan de AFM. De beurswaakhond bevestigt dat het meerdere meldingen heeft ontvangen van consumenten inzake PostNL. „De AFM neemt elke melding serieus, dus ook deze hebben onze volle aandacht en worden verder geïnventariseerd”, aldus een woordvoerder.

Is het weer zo ver ,gaan we weer wijzen als het tegen zit? Alsof het de grote boze bear market 2000-2003 is. Neem me niet kwalijk, maar... hier staat onzin. Of zoals een collega van mij chat:

Dat PostNL-verhaal hangt idd aan elkaar van vermoedens en particulierenfrustratie. Geen enkele smoking gun in ieder geval.

Waar begin ik? Om te beginnen staat nergens in het beursreglement hoe een koers dient te bewegen. Wat er gebeurt staat niet meer in relatie tot de prestaties, leest u. Tja, wen er maar aan dat een koers niet doet wat u wilt. Vraag anders Just Eat Takeaway, Pharming en TomTom aandeelhouders maar.

Dat een koers tegen u inloopt betekent niet dat de koers scheef zit, maar... u. Een eentweetje tussen shorters en Daniel Kretensky (20,1%)? Hum stukken verpatsen ofzo? Waarom zouden ze? En het kan niet, want anders moeten die shorters aan hun uitleners gaan uitleggen waar de stukken zijn gebleven.

Nog meer uit de chat, inderdaad dit is standaard reactie AFM:

Ja, zou voor het eerst dat de AFM zou zeggen dat er een onderzoek is. Dat doen ze nooit en in de reactie staat het ook: ze zeggen alle klachten serieus te nemen en te onderzoeken.

Oh ja en eens te meer: als een koers omlaag wordt gemanipuleerd, bekent automatisch dat ie ook omhoog is/wordt gemanipuleerd. Denk daar maar eens over na. Barclays prefereert Bpost boven PostNL lijkt me eerder de trigger voor koersdaling helaas ook weer vandaag. De bank twijfelt aan de winst.

Behalve Barclays zijn er meer die twijfels over winst en dividend hebben op wat langere termijn en die niet raar op kijken dat PostNL daalt. Vooral het bekende/beruchte Marshall Wace is een tikje bearish op PostNL?

Verder wat Ome Zwarte Zwaan zegt. Echt, u moet gewoon op de blaren zitten bij PostNL en niet om u heen gaan slaan. Daar heeft nog nooit iemand rendement mee gemaakt.