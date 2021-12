Slotcall: Amerikaans macrocijfer trekt het Damrak omlaag

De AEX (-0,9%) had een goede start, maar wist dit niet vast te houden. Een beetje zoals ene L. Hamilton afgelopen weekend. De Nederlandse hoofdindex verloor in de middag meer en meer punten en sloot uiteindelijk in het rood.

De reden van deze neerwaartse koersen in de loop van de middag waren de producentenprijzen in de Verenigde Staten. In november stegen deze namelijk op maandbasis met 0,8%. De maand ervoor was dit nog 0,6%. Het is dan ook beduidend meer dan de afname tot 0,5% waar op gerekend werd.

De AEX deed het ongeveer even slechts als de Duitse Dax (-1%). De Fransen wisten iets beter te presteren. Binnen de AEX waren het de chippers, IMCD, DSM, Signify en Prosus die koersdalingen tussen de 2% en 4% voor hun kiezen kregen. Toch was Adyen (-5%) het aandeel dat het meeste te verduren kreeg. ArcelorMittal (+8,1%) had daarentegen een topdag.

Chipdoorbraak

Over chippers gesproken: er kwam vandaag nieuws uit halfgeleiderland. IBM en Samsung Electronics hebben samen een doorbraak aangekondigd in het ontwerp van chips. Met behulp van een nieuwe verticale transistorarchitectuur (die is leuk voor galgje), zou het energieverbruik met 85% verminderd kunnen worden. Smartphonebatterijen zouden op die manier makkelijk een week mee moeten kunnen gaan.

Dan was er ook nog dogecoin (+20,7%). De cryptomunt steeg vanochtend plots zo'n 20%. Hoe zou dat toch komen? Het heeft vast niets te maken met Elon Musk die vlak daarvoor een twitterberichtje het wereldwijde web in slingerde.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Afsluitdijkdebacle

De Telegraaf meldde dat de kosten voor het oplappen van de Afsluitdijk richting de €400 miljoen lopen. Eerder dit jaar sprak het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog van €120 miljoen.

"Het was bekend dat de Afsluitdijk een hoofdpijndossier is voor BAM (-2%). Onduidelijk blijft wat de schade kan worden. Beleggers reageren negatief op de mogelijk fors hogere kostenoverschrijding, maar in de koers is ook al veel risico ingeprijsd", schrijft Peter Schutte. Het is echter nog te vroeg voor harde conclusies, meent de analist. Lees hieronder zijn volledige analyse.

CM.com

“CM.com (+0,8%) behoort vandaag met een plus van 4% tot de grootste stijgers van het Damrak. Het technologiebedrijf stelde vanochtend zijn verwachtingen voor dit jaar opwaarts bij”, schrijft analist Niels Koerts, voor wie deze outlookverhoging niet als een verrassing komt. “Het management gaat er nu vanuit dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte €220-€240 miljoen uitkomt. Gelet op het groeitempo in de eerste negen maanden van dit jaar, ging ik al uit van €240 miljoen.”

“Verder maakte het bedrijf bekend een relatief kleine overname te hebben gedaan. Het gaat om Building Blocks, een bedrijf dat zich focust op Artificial Intelligence (AI).” Of de outlookverhoging en overname iets veranderen aan het koersdoel en advies, leest u in de analyse van CM.com.

Rentes

Licht stijgende rentes. De Nederlandse tienjaarsrente komt na een stijging van drie basispunten uit op -0,22%.

Brede markt

De AEX (-0,9%) presteerde slechter dan Frankrijk (-0,7%), maar beter dan de Duitse Dax (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 22,5 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-1%), Dow 30 (-0,3%) en de Nasdaq (-1,8%).

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,127 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,8%) zakt een beetje weg, maar niet zo erg als zilver (-1,9%).

Olie: WTI (-1,7%) en Brent (-1,5%) dalen.

Bitcoin (+0,0%) blijft liggen.

Het Damrak:

Philips (-2,3%) gaat PostNL-CEO Herna Verhagen en Sanjay Poonen, die diverse topposities heeft bekleed in de softwaresector, voordragen als commissaris tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei 2022. Daarnaast meldde Philips het Amerikaanse Vesper Medical over te nemen.

(+0,6%) neemt de Amerikaanse zonne-energie en energieopslagontwikkelaar Savion over. ArcelorMittal (+8,1%), dat vandaag het best presterende aandeel van het Damrak was, voert exclusieve gesprekken over de inkoop van 395 miljoen dollar aan achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd tot 2023. Daarnaast heeft JPMorgan Cazenove zijn koersdoel voor de staalgigant opgehoogd tot €47, met behoud van een koopadvies.

Adviezen

Heineken: naar €103 van €101,50 en houden - Berenberg

ArcelorMittal: naar €47 van €44 en kopen - JPMorgan Cazenove

