Volgt na Black Friday een Red Monday?

Vandaag bekijk ik de lange termijn ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. Het piept en het kraakt aan alle kanten.

De nieuwe coronavariant heeft de beurzen midscheeps getroffen. De Covid19-ontwikkelingen gingen de afgelopen weken al de verkeerde kant op, met steeds slechtere cijfers. Wereldwijd tellen we inmiddels ruim een kwart miljard geregistreerde besmettingen en meer dan 5 miljoen coronadoden.

Voorlopig geen kentering in coronadata

Maar wellicht het ergste is dat er voorlopig nog geen kentering in de data zit. Met de Zuid-Afrika variant staan beleggers bovendien voor de vraag of de uitslaande brand van vorig jaar zich herhaalt.

Resultaten van epidemiologisch onderzoek naar de corona-mutant druppelen mondjesmaat binnen, maar duidelijk wordt dat de nieuwe variant zich al aan het verspreiden is. Hier en daar horen we zelfs geluiden van zwaardere lockdownregels. Na Black Friday mogen we op de beurzen vrezen voor een Red Monday.

Koopjesjagers

Desondanks zien we hier en daar koopjesjagers op de beurs, die willen profiteren van de gedaalde koersen. Vorige week zijn de beuren zo'n 5% tot 6% gedaald.

Wat mij opvalt is dat nagenoeg overal de lange termijn steunniveaus nog intact zijn. Ook bewegen alle beurzen zich nog boven hun 200-dagenlijnen.

Afgelopen zaterdag heb ik in een extra update de korte termijn ontwikkeling van enkele beurzen tegen het licht gehouden.

Vandaag bekijk ik of en hoe groot de schade is aan de lange termijn plaatjes van de AEX, Midcap, AsCX, de Dow Jones, Nasdaq Composite, de Eurostoxx 50 en de MSCI World index.

AEX index: pas onder 751,06 breekt de trend

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Omdat de koers onder de voorgaande top rond 800-801 punten is gezakt, lijkt een lichte verzwakking op te treden.

Desondanks blijft het technische plaatje redelijk. De technische schade op lange termijn is dus beperkt.

De laatste bodem ligt rond 751,06 punten (de bodem van 8 oktober), de voorlaatste iets boven 677.

Ons eerste berekende koersdoel rond 840 punten is voorlopig niet in gevaar. De sterke 200-dagenlijn wijst op een positieve technische conditie van de Nederlandse beurs. Pas onder 751,06 punten breekt de trend.





AMX index: toenemende verkoopdruk

Bij de AMX-index stroomt de kracht eruit. De Midkap staat onder druk. Na het verlaten van de stijgende trend lijkt de index een lagere koerstop te vormen, wat wijst op toenemende verkoopdruk.

Weerstand ligt voor de AMX-index op 1.115,98 punten (gevormd op 10 september). Er is wat technische schade op lange termijn, let dus goed op de steun van 1.018,34 punten (de bodem van 14 mei). Bij een doorbraak en slotstand hieronder treedt verdere verzwakking op en komt er ruimte vrij voor een verdere koersdaling.

ASCX-index: let goed op de steun van 1.295,30 punten

De Nederlandse Small Caps index zakt nipt onder de steun van 1.295,30 punten en verzwakt. Eerst is de stijgende trend gebroken, vervolgens lijkt de ASCX een lagere koerstop te vormen, wat wijst op toenemende verkoopdruk.

Let goed op de steun van 1.295,30 punten (de bodem van 25 maart). Bij een doorbraak en slotstand hieronder treedt een verdere verzwakking op en komt er ruimte vrij voor een verdere koersdaling.

De weerstand ligt voor de Small Caps index op 1.600,00 punten (berekend koersdoel).

De technische schade op lange termijn neemt toe. Na een doorbraak onder steun 1.295,30 wordt 868,52 het volgende neerwaartse koersdoel.





Dow Jones: consolidatie binnen de stijgende trend

Een lichte verzwakking treedt op nadat de Dow terug zakte onder het niveau van voorgaande toppen. Maar ernstig is de schade niet, zolang de Dow hogere koersbodems weet te handhaven.

Per saldo consolideert de Dow binnen de stijgende trend. Het berekend koersdoel ligt rond 42.500 punten.

Met een doorbraak en slotstand boven de laatste koerstop wordt een tussenliggende weerstand uit de weg geruimd. De stijgende trend kan dan worden vervolgd.

Steun ligt op 33.106,20 punten (de bodem van 25 juni).

De oplopende 200-dagenlijn van de Dow duidt op een positieve technische conditie. De technische schade op lange termijn zal pas na een doorbraak onder de steun van 33.106,20 punten toenemen.





Nasdaq Composite: geen technische schade op lange termijn

De recente correctie van de Nasdaq vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Er ligt steun op 14.175,10 punten (de top van 16 februari), met een eerste tussentijdse steun rond 15.403,40 (top van 7 september).

Het koersdoel blijft rond 16.600 punten. De stijgende 200-dagenlijn wijst op een positieve technische conditie. Er is geen technische schade op lange termijn.

Euro Stoxx 50: onder de steun van 3.865 gaat het luik open

De recente koersdip bracht de Euro Stoxx 50-index weer terug onder de voorgaande toppen. Door deze terugkeer van de koers binnen de voormalige vlakke range verzwakt het technische beeld wat. Deze zogeheten 'false move' lijkt de eerdere verbetering te neutraliseren.

We verwachten een consolidatie boven de steun van 3.865,00 punten (de bodem van 13 april 2015). Weerstand ligt rond 4.572,82 punten (gevormd op 18 juni 2007). Ongeschikt voor de LT beleggingsportefeuille.

De 200-dagenlijn van de Euro Stoxx 50 index wijst op een redelijke technische conditie.

Er is al een lichte technische schade op lange termijn. Onder de steun van 3.865 punten gaat het luik open.





MSCI World index

Deze index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, consolideert binnen de stijgende trend. Recent zakte de koers van de MSCI World index terug onder de voormalige toppen, wat een lichte verzwakking opleverde.

Het berekende koersdoel handhaven we rond 3.300. Hogere koersbodems geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt.

Met een doorbraak en slotstand boven de laatste koerstop wordt een tussenliggende weerstand uit de weg geruimd. De stijgende trend kan dan worden vervolgd. Steun ligt op 2.876,79 (bodem van 14 mei). De 200-dagenlijn van de MSCI World index laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een redelijke technische conditie weer.

De technische schade op lange termijn is beperkt, maar zal onder steun 2.876,79 toenemen.