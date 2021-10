De AEX ook, hoe kunnen de indices nou snel veel goedkoper worden?

Supply chain issues, Philips rept er vandaag ook over in haar Q3's. Daar komen in het algemeen chiptekort, energiekosten en moeilijk te krijgen en duurder personeel bij, net als een haperende economie en aanhoudende virustoestanden en -dreiging. Zaken die op korte termijn in omzet, winst, cash flow en marges hakken.

Daarom kijk ik vol verbazing naar de analistenschattingen voor de indices, zoals ik die in Refinitiv Datastream aflees. Ik hoop maar dat die analisten gelijk krijgen en niet mijn protesterende onderbuik. Ondanks dat de AEX dit jaar op +27,4% (!) en 800 staat, wordt de index op papier nog steeds goedkoper.

Tegen 17,6 keer de door de analisten verwachte winst voor het komende jaar is de AEX van u. Daar hebt u een mandje met 25 kwaliteitsaandelen voor, die voor eenderde uit technologie bestaat, die op Prosus en JET na, dik winstgevend is. U beurt 2,4% dividend. Duur? Zeg het maar. Bubbel? Nee. Toch?

Nog één ding: met de herweging vorige maand van vooral het dure (exact 50 keer de verwachte winst) ASML van 20% naar 15% gewicht is de index ook goedkoper geworden. Daar profiteerde vooral Royal Dutch Shell van, dat precies 10 keer de verwachte winst doet.



Pak ik er nog een paar bekende indices bij, nu het Q3-cijferseizoen los is. Bij de S&P 500 zie ik de omzet- en winstverwachtingen wel afvlakken. Het dividendrendement is 1,8%, ofwel op papier concurreren in de VS aandelen echt met veilige (tienjaars) staatsobligaties (1,6%).



Idem dito die omzet en winst voor die dure Nasdaq 100. Of lopen de omzetten toch weer op?



De MSCI World Index bestaat voor 60% uit Amerikaanse aandelen en het beeld laat zich dus raden:



De uitsmijter nog, de Euro Stoxx, waarin ASML, Prosus, SAP en Infineon de enige technologiewaarden zijn. Verder zitten hier vooral veel defensieve waarden in. Nee, als u bang bent voor een marktbrede beursdaling of bear market ontloopt u ook hier de dans niet. Denk maar aan de kudde die indextrackers gaat verkopen.

Dat geldt denk ik zeker niet voor de onderliggende waarde van deze bedrijven. Dat moet ik bij veel dure, niet-winstgevende technologie nog zien.