Beweging en reuring voorbeurs en laat u weer verrassen

De AEX indicatie is -0,3%. Azië presteert wisselend (op een slecht China BBP), de dollar is sterk, rentes stijgen, crypto ligt goed, natural gas zakt, olie doet hoger en goud daalt flink. Er is veel, dus ik ga op zevenmijlslaarzen.

De Philips Q3-cijfers zijn volgens consensus, maar het concern verlaagt de outlook. Er wordt op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei gerekend met een bescheiden verbetering van de marge. De CEO heeft niet echt nieuws te vertellen over de beademingsapparatuuraffaire. Tja, dit zegt niet zoveel.

The repair and replacement program related to the sleep recall notification is under way in the US and several other markets. I am conscious of the impact this is having on patients and care givers, and we are doing everything we can to deliver a solution as fast as possible.

Het hele bericht maar, want Vivoryon heeft ook een en ander te melden en wil naar de Nasdaq.

Het internationale nieuws nu is dat het Chinese BBP Q3 tegenvalt: 0,2% op maandbasis (0,5% verwacht) en +4,9% op jaarbasis (5,2%). Het land zegt echter dat Evergrande geen systeemcrisis gaat veroorzaken.



Lees mee, gisteren liet DNB-president Klaas Knot zich in Buitenhof uit over onder meer de rente. Hij weet dat die nooit echt meer omhoog gaat...

Zijn we er nu dan eindelijk? Nee, bitcoin flirt met all-time highs:



Natural gas daalt. Hebben we de top gezien...?



De opening dan met goud, gas en crypto denk ik die er uit springen. Tencent staat -1,8% in Hong Kong.



De rentes lopen alweer:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:31 Vivoryon sneller door geld heen

07:23 Philips voorzichtiger over 2021

07:11 NX Filtration vindt financieel directeur

07:04 Europese beurzen openen lager

06:54 Chinese economie groeit iets minder dan voorzien

06:52 Tegenvallende groei Chinese industrie

06:49 Chinese detailhandelsverkopen stijgen harder

06:47 Ruim 240 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

17 okt Drukke week met veel bedrijfscijfers en macrodata

17 okt Elon Musk op managementdag Volkswagen

17 okt Ruim 240 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

16 okt Amundi nipt kleiner in ASR

16 okt Ruim 240 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

15 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

15 okt Wall Street hoger gesloten

15 okt Olieprijs hoger gesloten

15 okt Wall Street koerst af op hoger slot

15 okt AEX weer richting 800 punten na goede start cijferseizoen

15 okt NN Group bezit meer dan 15 procent van Fagron

15 okt Europese beurzen hoger gesloten

04:00 China BBP Q3 +0,5% QoQ

04:00 China industriële productie sep +4,5% YoY

08:00 Philips Q3-cijfers

15:15 VS industriële productie sep +0,2% MoM

En dan nog even dit

Nog even de duiding:

China's economy grew at the slowest pace in a year in the third quarter, hurt by power shortages, supply bottlenecks and sporadic COVID-19 outbreaks and raising heat on policymakers amid rising jitters over the property sector https://t.co/ea8WNCt59D pic.twitter.com/IVBW4r8ay7 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 18, 2021

Misschien nog wel belangrijker:

Here are the latest developments on China Evergrande's debt crisis https://t.co/IWD7EKPaMo — Bloomberg Markets (@markets) October 18, 2021

Meer:

Defaults loom over more property developers as China reassures investors on Evergrande https://t.co/FethL7BASC — CNBC (@CNBC) October 18, 2021

Crypto is weer helemaal hot:

LATEST: #Bitcoin rallied early Monday after falling over the weekend, ahead of an anticipated U.S. exchange-traded fund approval https://t.co/JIsx5qPWvh — Bloomberg Crypto (@crypto) October 18, 2021

Verhip:

This chart shows why you’re better off buying #Bitcoin than Bitcoin Future ETF. For investors, new Bitcoin ETFs might be more costly than purchasing cryptocurrency directly. Bitcoin Future has underperformed by 30ppts since start of Bitcoin Future in 2017. https://t.co/1ZnVBJQlGa pic.twitter.com/oXrZ95Wsmg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 17, 2021

Over rente gesproken, aldus de BoE governor:

Bank of England will have to act to contain inflation - Bailey https://t.co/DK4mmfUAGi pic.twitter.com/ADUwdVuWfP — Reuters Business (@ReutersBiz) October 17, 2021

Energie is ingewikkeld:

Nord Stream 2: The Russian pipeline that everybody’s talking about https://t.co/EwY4AwlMxN — CNBC (@CNBC) October 18, 2021

Toe maar:

Facebook said it will create 10,000 high-skilled positions in Europe as part of a push to develop a metaverse https://t.co/pL5vOiClPk — Bloomberg Markets (@markets) October 18, 2021

Tsss:

Elon Musk joins VW Executive Conference as ‘surprise guest.’ #Tesla CEO drops in via video feed, praises VW as auto-icon after Tesla mkt cap hit fresh ATH at $845bn, ~6 time as much as VW's mkt cap. Musk expanding into Germany w/Tesla factory near Berlin. https://t.co/kAgCYKADDZ pic.twitter.com/UqMONdqFjg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 16, 2021

LOL:

U ook al? Tot slot:

Netflix's Squid Game is fueling a worldwide craze for Korean Dalgona candy, with street vendors bombarded by viewers wanting to cut their teeth on the #DalgonaChallenge https://t.co/jd0B7ja7x2 (Video via @Quicktake) pic.twitter.com/cOTRd0etu8 — Bloomberg (@business) October 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.