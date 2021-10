Philips voorzichtiger over 2021

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het derde kwartaal min of meer in lijn met de analistenverwachtingen gepresteerd, maar werd wel iets voorzichtiger over de verwachtingen voor dit jaar. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van het bedrijf.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,2 miljard euro. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet met 8 procent. De analistenconsensus rekende vooraf ook op krap 4,2 miljard euro aan omzet.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met krap 2,2 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,0 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam uit op 803 miljoen euro. Analisten rekenden op respectievelijk 2,2 miljard, 1,1 miljard en 816 miljoen euro.

Dat betekent dat de afdeling Connected Care een krimp van 39 procent op vergelijkbare basis liet zien.

Op 25 maart kondigde Philips aan de tak Huishoudelijke Apparaten voortaan als niet-voortgezette activiteiten te rapporteren, nu deze activiteiten worden verkocht aan Hillhouse Capital. Deze desinvestering werd in het derde kwartaal van dit jaar afgerond.

Exclusief de tak Huishoudelijke Apparaten boekte Philips in het derde kwartaal van 2020 een omzet van 4,4 miljard euro met een aangepaste EBITA van 684 miljoen euro en een marge van 15,5 procent.

Afgelopen kwartaal behaalde Philips een aangepaste EBITA van 512 miljoen euro met een marge van 12,3 procent. Daar hadden analisten gerekend op 490 miljoen euro en 11,7 procent.

Onder de streep restte een winst van 3,0 miljard euro. Dat is echter inclusief 2,5 miljard euro boekwinst op de verkoop van de tak Huishoudelijke Apparaten. Uit voortgezette activiteiten bedroeg de winst 442 miljoen euro.

Vorig jaar boekte Philips een winst van 340 miljoen euro.

Terugroep

Net als bij de cijfers over het tweede kwartaal hebben beleggers ook dit kwartaal weer veel aandacht voor de terugroepactie van ademhalingsapparatuur door Philips.

De Nederlandse specialist in medische apparatuur riep in juni van dit jaar ademhalingsondersteunende apparaten terug, omdat het schuim dat wordt gebruikt om het geluid van de machines te dempen kan verslechteren en kleine deeltjes kan uitstoten die de luchtwegen irriteren. De vrijgekomen gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds.

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal trof Philips voor deze problemen een voorziening van 250 miljoen euro.

Maandag zei topman Frans van Houten dat het herstelprogramma gaande is in de VS en enkele andere markten.

Outlook

Philips wees maandag op aanhoudende corona-onzekerheid en merkte op dat de druk op de aanvoerketen is toegenomen. Dit zal ook in het vierde kwartaal aanhouden.

Philips rekent daarom voor 2021 op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei met een "bescheiden" verbetering van de aangepaste EBITA-marge.

Philips rekende eerder nog op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent en een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten.

De analistenconsensus voorziet voor heel 2021 een vergelijkbare omzetgroei van 2,4 procent met een aangepaste EBITA-marge van 13,4 procent.

Verder merkte Philips maandag op dat het op basis van de sterke klantenvraag en het groeiende orderboek, dat in 2022 het groeitraject weer wordt hervat met een stijgende omzet en een verbetering van de marge.

Afgelopen kwartaal realiseerde Philips een dubbelcijferige groei op vergelijkbare basis van de orderinstroom, te danken aan Diagnosis & Treatment en Connected Care.