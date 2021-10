Voorbeurs is het gezellig met taperende Fed en veel cijfers

De AEX-indicatie is +0,7%. Aandelen lijken er zin in te hebben, dollar verzwakt richting 1,16, rentes doen vlak, energie stijgt, crypto doet hoger en goud zakt ietsie.

Eindelijk, de inflatie in de VS is veel te hoog en de werkgelegenheid op orde, meent de Fed die gaat taperen en volgend jaar de rente verhogen. Dat bleek uit de notulen van het laatste rentebesluit gisteravond.

Vanaf volgende maand zou de bank het maandelijkse opkoopprogramma van obligatie- en hypotheekproducten à $120 miljard met $15 miljard per maand terugbrengen

Eind volgend jaar moet dan de eerste renteverhoging van een kwartje volgen

Dit plaatje kent u, maar die rente gaat dan misschien - het definitieve besluit is bij de Fed-rentestap in november- niet meer oplopen, maar terugbrengen is nog weer wat anders. Ik weet niet of de aflopende obligaties worden doorgerold. Nou, nu de ECB nog en dan... Wacht even, wie roept daar Sint-Juttemis?



Over naar de Q3-cijfers op het Damrak. TomTom haalt de verwachtingen voor winst en omzet niet en het jaarresultaat komt aan de onderkant van de verwachting uit. Hier leest u alles. Een van de trefwoorden: ja, chiptekort.



NSI houdt het lekker kort: bevestigt de outlook, zegt op schema te zijn met alle projecten en stelt €2,15 dividend per aandeel voor. Het wedstrijdverslag vindt u hier.



Kijk ik met een schuin oog naar Chinees vastgoed, Evergrande en... inderdaad de rest. Besmetting dus.



Chiptekort, supply chain-problemen, transportkosten en energie blijven maar terugkerende thema's in zowat alles dat u momenteel over de beurs leest. Hier is de gasprijs. Intussen ben ik voorzien van dikke wintersloffen voor thuis. De kachel op 19 of 21 graden maakt echt veel uit.



De opening dan en ik zie geen scores bij Tencent en Alibaba, ofwel Hongkong is nog dicht met die storm?



De rentes houden zich nog gedeisd:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Rood is er ook met cijfers en verhoogt outlook en TSMC komt door met gillende groeicijfers.

07:57 RoodMicrotec verhoogt outlook

07:51 Dubbelcijferige omzetgroei voor TSMC

07:30 Krimp Japanse industrie neerwaarts bijgesteld

07:21 NSI bevestigt outlook

07:02 IEX verlaagt koersdoel HAL na afblazen beursgang Coolblue

07:01 Stijging Chinese consumentenprijzen iets getemperd

07:00 Meer dan 239 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:59 Chinese producentenprijzen stijgen nog harder

06:56 Europese beurzen openen hoger

13 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

13 okt Wall Street licht hoger gesloten

13 okt Olieprijs lager gesloten

13 okt Opkoopprogramma Fed zou medio 2022 kunnen eindigen

13 okt Europese beurzen hoger gesloten

13 okt Techfondsen trekken de kar op groen Damrak

Analistenadvies met jawel, ArcelorMittal (in dollars):

ArcelorMittal: naar outperform van neutral en naar $42 van $34 - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €99 van €105 (outperform) - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks ended higher with the S&P 500 briefly adding to gains following the release of minutes from the September Federal Reserve policy meeting https://t.co/lIuRp9xjE4 pic.twitter.com/eLz9YiPa3K — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2021

De details:

Federal Reserve releases minutes from its September policy meeting https://t.co/N0yYWBSBK7 — CNBC (@CNBC) October 13, 2021

Is er een maar?

WATCH: Russia says it's ready to provide more gas to Europe as prices hit record levels https://t.co/F93i7X48lj pic.twitter.com/lf79A1loJT — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2021

Verrast?

Internal Amazon documents examined by @Reuters show the company ran a systematic campaign of creating knockoffs and manipulating search results to boost its own product lines in India https://t.co/jHKH525QgV via @adityakalra @stecklow @specialreports pic.twitter.com/HF68nIPKj6 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2021

Chips, energie en transport dus:

President Joe Biden just announced his plan to break a major supply chain logjam. The plan would expand operations at two U.S. ports to 24/7. https://t.co/XYOegtZlFD pic.twitter.com/lZOwhJ9KrO — CNBC (@CNBC) October 13, 2021

Overeenstemming is al een klein wonder:

G7 finance officials endorse principles for central bank digital currencies https://t.co/PkWALudWXr pic.twitter.com/9Ma1lYqp8R — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2021

En wie hebben we daar?

Cathie Wood's Ark Investment Management is lending its name to a new ETF that wants to invest in #Bitcoin futures contracts https://t.co/7HPAY2mEyi — Bloomberg Crypto (@crypto) October 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.