Neemt China ook Apple en andere westerse bedrijven op de korrel?

Als ik al het nieuws goed interpreteer van het afgelopen jaar, dan maakt Beijing het Chinese bedrijfsleven met wat een crackdown is gaan heten duidelijk dat het in eerste instantie in dienst van de maatschappij staat. Dan pas volgen de aandeelhouders en het management. Onderschat ook dat laatste niet.

Veel Chinese tyconen hebben zichzelf namelijk een levensstijl aangemeten waar Hollywood volkomen bij verbleekt. Totale decadentie. Dat schijnt ook de heersende communistische partij te irriteren. Enfin, dikdoenerij valt bij de top van buitenlandse bedrijven die actief zijn in China nog wel mee, denk ik.

Niettemin vrees ik voor de koers van Apple of andere westerse grootmachten zoals Tesla, BMW, Daimler, LVMH, Starbucks, McDonald's, Nike, Ikea of noem maar op, als de overheid ze verplicht om een hele kwartaalwinst aan een goed doel te geven en niet aan de aandeelhouders, zoals bij Alibaba gebeurde.

Volgens Bloomberg staat Apple, het grootste beursbedrijf ter wereld, misschien wat te wachten. Het is in ieder geval - als u het zo wilt zien - een troef die het grootste land ter wereld achter de hand houdt. Chinese Big Tech is onder die crackdown grofweg gehalveerd in het afgelopen jaar.

Apple has sailed through China's recent regulatory crackdown mostly unscathed.



That may be changing https://t.co/uP9fm4Zc2Q — Bloomberg (@business) October 13, 2021

Die crackdown begon met het afblazen van de beursgang van Ant Group bijna een jaar geleden. Verder leest u hierover mijn verhaal van gisteren over hoe u al dan niet nog in China moet beleggen. Zo'n grote daling zie ik bij westerse bedrijven en aandelen niet zo snel gebeuren, mocht Beijing het ook hun lastig maken.

Dit omdat slechts een deel van de omzet in China wordt behaald. Bovendien wil Beijing denk ik niet alle westerlingen en hun bedrijven kopschuw maken om in het land te investeren. Het risico is ook wederkerig: dat het Westen op haar beurt weer Chinese bedrijven de deur wijst of aanpakt.

Niettemin kan er op een gevoelig moment, als de koers of de brede markt al slecht ligt, een flinke koersklapper volgen, bij een niet al te veelomvattende, maar wel vervelende maatregel. Inzage in data bijvoorbeeld, want China weet echt wel hoe de hazen lopen op deze planeet.

Let wel, dit is vooralsnog niet meer dan een risico, maar wel een dat u wellicht moet meenemen in uw calculaties. En een mogelijk zwart zwaantje voor de gehele brede markt.



Vandaag ook laat CEO Larry Fink van het cijferende BlackRock, dat ook business in China heeft, zich voorzichtig uit over China. Het is op eieren lopen? Zie ook Elon Musk van Tesla die nog wel eens wat durft te roepen - om het zacht uit te drukken (hoi SEC!) - maar geen dikke quotes levert over China.

Fink zei overigens nog wel dit. Gelet op zijn gepreek over groen en duurzaam heeft hij hier überhaupt niks te zoeken, maar cash flow en koerswinst doen iedere moraal buigen.

Ergo, twee machtigste mannen Wall Street (Larry Fink #BlackRock en Jamie Dimon #JPMorgan) vinden zelf #bitcoin waardeloos, maar de technologie niet (en verder hopen ze er dikke knaken aan te verdienen, omdat publiek ze wel blieft) https://t.co/e7X4bXnbrT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 13, 2021

Het is niet raar dat CEO's zwijgen, zie onder meer H&M maar dat voor de Oeigoeren opkwam. Dat kwam het bedrijf op een Chinese maatschappelijke storm te staan. Enfin, intussen zitten ze bij Apple denk ik niet te wachten op een crackdown en kijk: het is echt niet de enige, weten we intussen.